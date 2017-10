Βοήθησε ή όχι την Αργεντινή ο Μέσι; (vids)

Η Αργεντινή δεν κατάφερε να νικήσει εντός το Περού και κινδυνεύει κατά 50% με αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Επόμενο ήταν όλη η κουβέντα την επόμενη μέρα να περιστραφεί γύρω από την απόδοση του Λιονέλ Μέσι. Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με τα στιγμιότυπα του αγώνα και πιο συγκεκριμένα με τις κινήσεις του Μέσι, για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα...

* Στα τρία τελευταία παιχνίδια με Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Περού, η Αργεντινή έκανε 13 καθαρές ευκαιρίες και ο Μέσι έφτιαξε τις 11 εξ αυτών!

Video Platform Video Management Video Solutions Video Player

Messi vs Peru (H)

In Argentina’s most important group match to date, Messi’s downfall was once again, his teammates. pic.twitter.com/a84MptamXQ

— Enzo (@Eliminastrio) October 6, 2017