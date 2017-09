Τα κολλάς όπως ο Μέρτενς; (Quiz)

«Είναι ειλικρινά πολύ κρίμα που ανακαλύψαμε τον Μέρτενς σαν κεντρικό επιθετικό στα 28 του» δήλωσε ο προπονητής της Νάπολι, Μαουρίτσιο Σάρι, για τον Βέλγο που κάνει μυθικά πράγματα στην Serie A και από την αρχή της περσινής σεζόν έχει πετύχει 34 γκολ σε 40 εμφανίσεις. Το τελευταίο από αυτά, στο Olimpico με την Λάτσιο, έκανε τον γύρο του κόσμου χάρη στον τρομερό βαθμό δυσκολίας κάνοντας τον σχολιαστή της ιταλικής τηλεόρασης σε … έκσταση. Με αφορμή το απίστευτο τεμάχιο του Βέλγου, το FourFourTwo του Gazzetta έφτιαξε quiz 10 ερωτήσεων για τον Βέλγο. «Χάρη στην ομάδα μπορώ να πετυχαίνω γκολ όπως αυτό. Δεν είμαι ο Μέσι, δεν είμαι ο Μαραντόνα, όμως είμαι ο Ντρις και είμαι χαρούμενος με αυτό».

This is pretty brilliant. Merten's magic with Italian commentary. Passion. #LazioNapoli pic.twitter.com/DVcHCZk64B

— Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) September 20, 2017