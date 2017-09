Ερνέστο και Λιονέλ

«Ο Μέσι απαιτεί ειδική διαχείριση», είχε πει κάποτε ο Πεπ Γκουαρδιόλα καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αισθάνεται καλά ο βασικός παράγοντας που του επέτρεπε να ενσαρκώσει το ποδοσφαιρικό του όραμα στο χορτάρι του Καμπ Νόου. Το ποδόσφαιρο συνεχώς εξελίσσεται. Το ίδιο και η Μπάρτσα. Ο Λίο όμως παραμένει ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφεται ολόκληρος ο οργανισμός της. Είναι εκείνος που μπορεί με μια ανανέωση συμβολαίου να κρίνει την έκβαση των εκλογών. Να δώσει χρόνο ή να καταστήσει επιτυχημένο έναν προπονητή. Με μια του ενέργεια μπορεί να καθορίσει ένα 90λεπτο, ίσως και μια ολόκληρη διοργάνωση. Να κάνει καλούς ή κακούς τους συμπαίκτες του. Στη Βαρκελώνη όλα είναι Μέσι και ο Πεπ ήταν ο πρώτος που το κατάλαβε και φρόντισε, πέραν λίγων εξαιρέσεων (το 2011 είχε μείνει εκτός από μια αναμέτρηση με τη Σοσιεδάδ και την επόμενη έλειψε αδικαιολόγητα από την προπόνηση), να εναρμονίσει τα πάντα γύρω του.

Lionel Messi is a GOAT RT @OmarC___: RT @FutbolOfMessi: Messi extraordinary in tight spaces. No one comes close. pic.twitter.com/sptl8Ji6XO

— #Messi (@MessiBots) September 14, 2017