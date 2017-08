O Ρούνεϊ... ξαναχτυπά την πόρτα της Αγγλίας!

Ο Κάλβερτ-Λιούιν έκανε ωραία προσποίηση, έδωσε στον Ρούνεϊ κι εκείνος με το αριστερό σκόραρε κάνοντας το 0-1, φτάνοντας τα 200 γκολ στην Premier League [μόλις ο 2ος που φτάνει σε αυτό το επίπεδο μετά τον Σίρερ]. Το Etihad... μίσησε ακόμα μια φορά τον παίκτη που πλήγωσε τη Σίτι αρκετές φορές στο παρελθόν.

Ο χθεσινός αγώνας της Premier League ήταν ιδιαίτερα γλυκός για τον Ρούνεϊ! Ο Αγγλος φορ το καλοκαίρι άφησε το Ολντ Τράφορντ για την Εβερτον με ρεκόρ 253 γκολ. Ηταν απολαυστικός σε ένα γήπεδο, όπου έχει ζήσει πολλές επιτυχίες και ξέρει καλά πως να... τρολάρει τους οπαδούς της Σίτι «Πάντα είναι όμορφο να βλέπεις οικεία πρόσωπα». Εξάλλου, ο διεθνής επιθετικός εκτός από την ικανοποίηση που έδωσε στους φίλους της Γιουνάιτεντ έστειλε και μήνυμα στον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Τρεις μέρες πριν την απόφαση του για την επιλογή της αποστολής της Εθνικής, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας έχει ένα σοβαρό δίλημμα. Χωράει ο φορ της Εβερτον στην ομάδα;

Ο 31χρονος αρχηγός άφησε στην άκρη τα εκατομμύρια της Κίνας, αρνήθηκε άλλες προσφορές εκτός Αγγλίας, αφού μοναδικός του στόχος ήταν να σώσει την καριέρα του. Δεν έκανε τις διακοπές που ήθελε, φρόντισε να είναι έτοιμος στα ματς της Εβερτον για το Europa League και η δεύτερη στροφή της Premier ήταν γι αυτόν ο 5ος αγώνας. Αλλωστε, σκοπός του ήταν να είναι σε καλή κατάσταση για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Εξάλλου, η επιστροφή του στην Εθνική είναι η μεγάλη του επιθυμία. Γκολ νίκης με Στόουκ, ασίστ στο ματς με τη Χάιντουκ και ο Κούμαν τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση. Ο τραυματισμός του Ανταμ Λαλάνα άνοιξε θέση στην ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, με τον τελευταίο να είναι εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο ο Ρούνεϊ του χτυπάει την πόρτα.

Η τελευταία συμμετοχή του 31χρονου ήρθε τον Νοέμβρη στο 3-0 επό της Σκωτίας. Από τότε, ο Ρούνεϊ είδε την Εθνική να απομακρύνεται και όλοι να τονίζουν πως ο επόμενος αγώνας του με τα Τρία Λιοντάρια θα είναι και ο... αποχαιρετιστήριος. Το βράδυ της Δευτέρας, ο Ρούνεϊ έβαλε μπρος στη νέα σελίδα στην καριέρα του με το δεύτερο διαδοχικό του τέρμα. Την περασμένη σεζόν, ο έμπειρος επιθετικός σκόραρε στην πρεμιέρα κόντρα στη Μπόρνμουθ και χρειάστηκαν πέντε μήνες για να βρει ξανά δίχτυα!

Πως όμως έφτασε τα 200 γκολ; Τα περισσότερα γκολ σε μια σεζόν είναι 27, τη χρονιά 2011-12. Τα 101 από τα 200 τέρματα έχουν επιτευχθεί στο Ολντ Τράφορντ, τα 11 στο Γκούντισον Παρκ και τα 8 στο Σεντ Τζέιμς Παρκ. Ο Ρούνεϊ πέτυχε έξι χατ τρικ, δυο φορές εναντίον της Μπόλτον κι από ένα με Πόρτσμουθ, Χαλ, Γουέστ Χαμ και Αρσεναλ. Τα περισσότερα τέρματα με το δεξί πόδι, τα 173 εντός περιοχής, επτά με φάουλ και μόλις 20 από την άσπρη βούλα! Το 50ο του γκολ ήρθε τον Δεκέμβριο του 2006 κόντρα στη Σίτι στη νίκη με 3-1 στο Ολντ Τράφορντ. Το 100ο και το 150ο απέναντι στην Αρσεναλ. Το αγόρι από το Croxteth έγινε διάσημο πέντε ημέρες πριν τα 17α γενέθλιά του, όταν τον Οκτώβριο του 2002 πετύχαινε το πρώτο του γκολ κόντρα στην Αρσεναλ. Ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League έβαζε τη δική του σφραγίδα στο Νησί.

up! A special message for @WayneRooney as @alanshearer welcomes him into the exclusive #PL 200 club... pic.twitter.com/kA1vriVb4N

— Premier League (@premierleague) 21 Αυγούστου 2017