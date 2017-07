Οι 50 καλύτεροι προπονητές του 2017 (Νο5)

Τα τελευταία τρία χρόνια κατέκτησε την Premier League, το League Cup, το Europa League. Ο Special One πάντα βρίσκει τρόπους να δείξει ποιος είναι όταν τον έχουν ξεγραμμένο. Στην πρώτη του χρονιά στο Old Trafford, έκλεισε τη σεζόν δείχνοντας τρία δάχτυλα λίγο αφού είχε οδηγήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε θρίαμβο επί του Αγιαξ. Ο Μουρίνιο καταλαμβάνει μια περίεργη θέση στην προπονητική ιεραρχία. Αυτά που έχει κατακτήσει - 8 πρωταθλήματα σε 4 διαφορετικές χώρες - τον βάζουν ήδη ανάμεσα στους καλύτερους όλων των εποχών. Ομως η φήμη του χρειάζόταν μια... διόρθωση ύστερα από αυτό που συνέβη στη δεύτερη θητεία του στην Τσέλσι. Ο Πορτογάλος ξέρει πάντα πως θα εξελιχθεί το κάθετι στα media. Ακόμα και το περίφημο ξέσπασμα το 2004 στο Old Trafford σαν προπονητής της Πόρτο, σχεδιάστηκε για να στείλει ένα μήνυμα. Κάποιοι μπορεί να τον κριτικάρουν για το ότι τραβά τόσο πολύ τα βλέμματα και δεν αφήνει την ομάδα του να μιλήσει μέσα στο γήπεδο, όμως εκείνος παραμένει master στο είδος του.

Χάρισε στην Πόρτο τεράστιες ευρωπαϊκές επιτυχίες βασιζόμενος στην αμυντική σταθερότητα και περιμένοντας το λάθος του αντιπάλου. Αυτό ήταν κάτι που κράτησε σε όλη του την καριέρα μέχρι σήμερα αν και τα χρήματα που μπορούσε να διαθέσει για μεταγραφές αλλά και οι προσδοκίες, αυξήθηκαν. Αυτή τη σεζόν στη Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση μικρότερων ομάδων και παραχώρησε πολλές ισοπαλίες. Οταν όμως πρόκειται για τα μεγάλα ματς, ο Μουρίνιο επιστρέφει στο γνωστό του σύστημα.

Ο Μουρίνιο απαιτεί πίστη από τους παίκτες του και συνήθως τους την ανταποδίδει. «Είναι ο Special One επειδή νικά» είπε ο Πολ Πογκμπά στο τέλος της σεζόν. «Είναι ένας προπονητής που βρίσκεται πραγματικά πολύ κοντά στους παίκτες του. Προσωπικά, με καλωσόρισε, μιλήσαμε και είχα από την αρχή πολύ καλό feeling. Με εμπιστεύτηκε και με υπερασπίστηκε. Είναι όλα όσα ένας παίκτης χρειάζεται». Πολλοί προπονητές είναι σκληροί, όμως λίγοι όσο μπορεί να γίνει ο Μουρίνιο, κάτι που έδειξε στον Λουκ Σο.

«Πρέπει να προσαρμοστώ σε έναν νέο κόσμο και σε αυτό που οι νέοι παίκτες είναι σήμερα» είπε ο Πορτογάλος σε πρόσφατη συνέντευξη στο France Football. «Επρεπε να καταλάβω τη διαφορά από το να δουλεύω με ένα παιδί όπως ο Φρανκ Λάμπαρντ, που στα 23 ήταν ήδη άντρας, και με τα νέα παιδιά του σήμερα, που στα 23 είναι ακόμα παιδιά. Σήμερα τα αποκαλώ 'αγόρια' και όχι 'άντρες'. Επρέπε να προσαρμοστώ. Πριν δέκα χρόνια, κανένας δεν είχε κινητό στα αποδυτήρια, αλλά πρέπει να το δεχθείς, δεν πρέπει να αφήνεις τον εαυτό σου σε άλλη εποχή».

Ενα πράγμα που έχει αλλάξει στον Μουρίνιο την τελευταία δεκαετία, είναι η συμπεριφορά του. Οταν πρωτοεμφανίστηκε, ήταν ο Special One και ένας νεαρός προπονητής. Τώρα, στα 54 του, φαίνεται απλά γκρινιάρης και κάποιες φορές αγενής, όμως έχει κάνει μια εκπληκτική καριέρα. Μετά την Πόρτο και την Τσέλσι κατέκτησε το Champions League με την Ιντερ αν και δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο και με την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι νεαροί παίκτες που ξεπετάγονται αλλάζουν ουσιαστικά το παιχνίδι και όπως φαίνεται ο Μουρίνιο έχει τον τρόπο να προσαρμοστεί και να συνεχίζει να κυριαρχεί...