Ο Γκουαρδιόλα βρήκε τον... Μέσι του!

Τα 11 γκολ και τις 12 ασίστ του σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μονακό ήταν ένα εξαιρετικό γεγονός στο βιογραφικό του, ωστόσο το διαβατήριο για την Premier League και τη Μάντσεστερ ήρθε στα ματς της φάσης των «16» του Champions League! Nαι, στα δυο ματς, όπου οι Μονεγάσκοι έκαναν άνω – κάτω του Πολίτες και ο Πορτογάλος φρόντισε να διαλύσει κάθε αμυντικό σύστημα του Γκουαρδιόλα. «Οταν μου είπαν ότι θα πάω δανεικός στην Μονακό το 2014, δεν πίστευα σε καμία περίπτωση ότι τα πράγματα θα εξελίσσονταν τόσο ιδανικά», έλεγε σε δηλώσεις του τον περασμένο Φεβρουάριο, έχοντας δίπλα του τον Φαμπίνιο, ο οποίος τον ευλόγησε όσο κανείς: «Ο Μπερνάρντο είναι ο πολυτιμότερος παίκτης αυτής της ομάδας», ήταν η παραδοχή του μεγαλύτερου πολυεργαλείου της Μονακό. Η Σίτι έσπασε τα ταμεία της για να τον κάνει δικό της και ο Μπερνάρντο Σίλβα φιλοδοξεί να γίνει ο... Μέσι του Γκουαρδιόλα!

Ο Ζόρζε Μέντες είχε φροντίσει να τον βάλει στο team του, αφού με την ομάδα Νέων της Μπενφίκα έκανε απίθανα πράγματα, οδηγώντας την ομάδα του στον τίτλο! Πως τον αποκαλούσαν; « Messizinho» θα τονίσει στο Four Four Two του Gazzetta.gr ο προπονητής του στους μικρούς των Αετών, Ελντερ Κριστοβάο. «Ναι, μικρό Μέσι τον αποκαλούσαν οι συμπαίκτες του, αφού είχε όλα τα στοιχεία εκείνα για να ακολουθήσει τα χνάρια του τεράστιου Αργεντίνου. Ο Γκουρδιόλα είδε τον... Μέσι πάνω του. Θέλει έναν παίκτη για δεξιά ή τον άξονα, αλλά ο Σίλβα είναι παίκτης που μπορεί να παίξει και αριστερά. Εξαιρετική τεχνική κατάρτιση και πολύ καλός με τη μπάλα. Οι ντρίμπλες είναι μέσα του, δεν μπορείς να ξεχάσεις αυτά που έκανε.

Ωστόσο, δούλεψε πολύ, σταμάτησε να κάνει κατάχρηση της μπάλας, ωρίμασε και έκανε τεράστια βήματα. Είναι δικό μου παιδί, απίθανος χαρακτήρας. Το 2013-'14 αναδείχτηκε κορυφαίος της Β' Κατηγορίας της Πορτογαλίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U-19 του 2013 βρέθηκε στην all star 11άδα! Επένδυσα σε αυτό το παιδί, για έναν προπονητή είναι βαρύ φορτίο να βλέπεις το ταλέντο, αφού πρέπει να κάνεις τα πάντα για να το καλλιεργήσεις. Δουλέψαμε αρκετά και πιστέψτε με πως ωρίμασε νωρίς. Υπήρχαν δυσκολίες, ωστόσο δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Είχε ένα όραμα, να παίξει ποδόσφαιρο σε έναν τεράστιο σύλλογο. Αλήθεια η εξέλιξη και η ταχύτητα της αγωνιστικής ωρίμανσής του ήταν απίστευτη. Με άφησε άναυδο δεν τον έχω δει σε άλλο παίκτη».

Τι ξεχωρίζει όμως ο Κριστοβάο στον Σίλβα; «Η εξαιρετική τεχνική σε συνδυασμό με την ευφυΐα των κινήσεων και των επιλογών του σε κάνει να μην τραβάς τα βλέμματα από πάνω του. Συνέβη με με μένα, τον Ζαρντίμ και τον Γκουαρδιόλα. Τον είδα στα πρώτα του βήματα ως παίκτη πίσω από τον επιθετικό. Είναι επιτελικός, συγκλίνει και φέρνει σε δύσκολη θέση τους αντιπάλους. Εχει εξαιρετικό αριστερό και μπορεί να παίξει ιδανικά στα δεξιά».

Τι δεν θα ξεχάσει ο κόουτς της Μπενφίκα Β' από τον Μπερνάρντο; «Το ταλέντο του. Πέρασαν πολλοί ταλαντούχοι παίκτες, αλλά δεν είχαν τη θέλησή του, τη δίψα του για διάκριση. Παίκτης του προπονητή, που ήθελε να ακούσει, να μάθει, κι όταν δεν πήγαινε κάτι καλά δε σταματούσε. Συνέχιζε τη δουλειά για να τα καταφέρει. Πιστεύω πως έβαλα το χέρι μου τόσο στο ψυχολογικό κομμάτι όσο και στην τακτική. Ηταν ένα τεράστιο ταλέντο που δέχθηκε... ξύλο σε αρκετά παιχνίδια. Πως αλλιώς να τον σταματήσουν...Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και είμαι σίγουρος πως θα δικαιώσει τον Γκουαρδιόλα. H πρόταση ήρθε τη σωστή στιγμή και το βήμα έγινε στο ιδανικό timing. Επαναλαμβάνω βρήκε τον Μέσι του. Αν οι οπαδοί της Μπενφίκα ζητούσαν έναν παίκτη που φόρεσε τη φανέλα της ομάδας να επιστρέψει, αυτός θα ήταν ο Σίλβα».