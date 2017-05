O Mέσι είναι ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή

Εικόνα πρώτη. Ο Λιονέλ Μέσι βάζει τη μπάλα κάτω, ζαλίζει όλη τη βασκική άμυνα και φτιάχνει το γκολ του Πάκο Αλκάθερ. Εικόνα δεύτερη. Ο Μέσι κάθεται με τον τραυματία Χαβιέ Μασεράνο όταν οι υπόλοιποι πανηγυρίζουν με την κούπα. Κάπως έτσι η φιγούρα του Αργεντινού τρελαίνει τους αισθητήριους νευρώνες. Στέλνει το μήνυμα στον εγκέφαλο για την παραγωγή ντοπαμίνης, καταλήγοντας σε αυτό το γνώριμο συναίσθημα του ενθουσιασμού που είναι συνδεδεμένο με τις ποδοσφαιρικές στιγμές που χαράζονται σε εκείνο το κομμάτι της μνήμης που έχει ασπρόμαυρο χρώμα.

Φέτος υπάρχουν κι άλλες στιγμές. Η εικόνα του μετά την ανατροπή επί της Παρί. Μετά το γκολ του επί της Ρεάλ που κράτησε τη Μπάρτσα στο παιχνίδι του τίτλου. Η επίδειξη της φανέλας και όχι του εαυτού του προς την κερκίδα. Το παιχνίδι με τα παιδιά του μετά το Copa del Rey. Οι δύο πλευρές μιας προσωπικότητας που δεν θα ανέβει στην κερκίδα για να χτυπήσει το τύμπανο, δεν θα κάνει τατουάζ το σήμα της ομάδας, αλλά θα φροντίσει να σε κάνει να καταλάβεις με ποδοσφαιρικούς και γήινους όρους το πόσο τυχερός είσαι που τον ζεις. Προσπαθείστε να φέρετε στο μυαλό σας κάποιες από τις στιγμές, τις εικόνες και τα συναισθήματα που σας έχει χαρίσει. Ίσως και να καταλάβετε γιατί το ποδόσφαιρο δεν θα είναι ποτέ το ίδιο χωρίς αυτόν.

Σε μια σεζόν με τις γνωστές δυσκολίες και αγωνιστικά ζητήματα για τη Μπάρτσα, ο Αργεντινός τελειώνει πρώτος σκόρερ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Πιθανότατα και στο Champions League. Η εμφάνισή του στο τελευταίο παιχνίδι της εποχής Λουίς Ενρίκε έμοιαζε σημειολογική. Σαν να στέλνει το μήνυμα ότι όσο ο Μέσι είναι στο Καμπ Νόου και είναι καλά, οι Καταλανοί μπορούν να χαμογελούν. Κανένας προπονητής, κανένα σύστημα, κανένα αμυντικό πλάνο δεν μπορούν να εξασφαλίσουν επιτυχία. Ο παράγοντας Μέσι δεν μπορεί ποτέ να υπολογιστεί.

Υπάρχουν εκείνοι που του χρεώνουν τη φετινή αποτυχία της Μπάρτσα σε Πρωτάθλημα και Ευρώπη, όπως κάνουν πάντα όταν η οι πορείες της Αργεντινής τελειώνουν άδοξα. Με ποδοσφαιρική λογική και ζυγίζοντας τα δεδομένα του 2017, καταλαβαίνει ωστόσο κανείς ότι ο παίκτης που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνει μέρος, η ιδιοφυΐα που μπορεί να αλλάξει απρόσμενα με μια του ενέργεια όλη τη ροή ενός αγώνα, δεν μπορεί να γίνει αποδιοπομπαίος τράγος. Καταδεικνύει περισσότερο το ότι οι υπόλοιποι δεν είναι σε ανάλογο επίπεδο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το άθλημα του ενός, πόσω μάλλον σε έναν Μαραθώνιο αγώνων υψηλής έντασης. Οι αποκλεισμοί, οι ήττες, τα αγωνιστικά αδιέξοδα, έχουν εδώ και καιρό αποτελέσει αφορμές για αναλύσεις που περιγράφουν το τέλος της χρυσής εποχής των Καταλανών. Όσο υπάρχει Μέσι όμως, υπάρχει συνέχεια.

52 games.

54 goals.

19 assists.

1 Lionel Messi.

And this is his heat map. pic.twitter.com/moud94y1YS

— ㅤㅤ (@MaximumMessi) May 28, 2017