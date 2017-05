Η κληρονομιά του Κρόιφ

Σίγουρα χρειάζονται οι παίκτες. Χωρίς αυτούς, τη χημεία και τα συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, τα πλάνα και οι φιλοσοφίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Επίσης όσο μεθοδική δουλειά κι αν γίνεται στα τμήματα υποδομής, δεν γίνεται οι φουρνιές να είναι πάντα οι ίδιες. Ο Νίκος Μαχλάς, με τον οποίο είχαμε μια σχετική κουβέντα λίγες μέρες πριν, θυμήθηκε πως στη φουρνιά του στον Αίαντα βγήκαν 15 τεράστιοι ποδοσφαιριστές. Έπειτα, όμως, υπήρξε καθυστέρηση. Ξεπετάγονταν μεμονωμένες καλές περιπτώσεις, αλλά όχι κάτι τόσο μαζικό.

Η διαχείριση όμως είναι εκείνη που αξιοποιεί τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Που πολλαπλασιάζει τη δυναμική τους και μέσω της ομαδικής δουλειάς, καλύπτει αδυναμίες και ενισχύει τα προτερήματα. Ο Πίτερ Μπος δεν έπαιξε ποτέ στον Άγιαξ. Ο τρόπος του Αίαντα όμως επηρέασε κάθε ποδοσφαιρική του σκέψη. «Οι ομάδες του Άγιαξ των 70ς και των 80s ήταν μια τεράστια επιρροή για εμένα. Ήταν οι εποχές που ο Ρίνους Μίχελς και ο Κρόιφ ήταν στον Άγιαξ και δημιουργούσαν ένα φανταστικό, πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, το οποίο όλοι λατρεύαμε να παρακολουθούμε. Όλο αυτό επηρέασε πολύ τον τρόπο που βλέπω το ποδόσφαιρο τώρα», τόνισε στο site της UEFA.

Στοιχεία όπως η αγωνιστική πρωτοβουλία, η πίεση ψηλά και η γρήγορη επανάκτηση, το χτίσιμο των επιθέσεων μεθοδικά, η έμφαση στη δημιουργία, το κίνητρο του να παίζεις καλό ποδόσφαιρο για να ικανοποιείς εκείνους που σε παρακολουθούν, έχουν όλα τις ρίζες τους στον Κρόιφ. Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 80' ο Μπος έπαιζε στη Φίτεσε, πήγαινε συχνά να παρακολουθήσει τον Άγιαξ. Κατάλαβε σύντομα ότι δεν πρόκειται να κάνει και πολλά πράγματα ως ποδοσφαιριστής, οπότε άρχιζε να χτίζει την προπονητική του σκέψη. Έτσι, απέκτησε κάτι σαν ψύχωση με την κροϊφική προσέγγιση του ποδοσφαίρου. Άρχισε να συλλέγει περιοδικά, κομμάτια από εφημερίδες, άρθρα, αναλύσεις, τα πάντα γύρω από τη σκέψη του μεγάλου Ολλανδού. Πέραν της ρομαντικής προσέγγισης του Κρόιφ, ο Μπος ήρθε κοντά και με την ρεαλιστική του Φαν Χάαλ. Παρακολούθησε αρκετές προπονήσεις του, παρότι τότε ήταν παίκτης της Φέγενορντ. Οι θρύλοι της ομάδας που βρίσκονται σε νευραλγικά πόστα του συλλόγου δούλεψαν επίσης μαζί του.

Ο Μπος δούλεψε ως τεχνικός διευθυντής στη Φέγενορντ σε μια δύσκολη εποχή για τον σύλλογο, όμως έδειξε με τις πρωτοβουλίες του στην οργάνωση ότι είναι διαφορετικός. Έκατσε στον πάγκο της Χέρακλες και έπαιξε 3-4-3 ρισκάροντας τα πάντα. Έφτασε την ομάδα στα πλέι οφ για την Ευρώπη και στον τελικό του Κυπέλλου. Μεταμόρφωσε εντελώς τη Φίτεσε, αλλάζοντας όλη τη φιλοσοφία της. Αναβάθμισε τις ακαδημίες, οργάνωσε το σκάουτινγκ, έδωσε έμφαση στο επιθετικό παιχνίδι. Και ύστερα ο Τζόρντι Κρόιφ κατάφερε να τον πάρει στην Μακάμπι Τελ Αβίβ «Ο Πίτερ και ο Γιόχαν πέρασαν πολλές ώρες μιλώντας για ποδόσφαιρο και οργάνωση, για τα πάντα. Νομίζω ότι υπήρξε ένας ξεκάθαρος αμοιβαίος σεβασμός», έλεγε ο γιος του «Ιπτάμενου Ολλανδού».

We are happy to have Peter Bosz here and we'll try to give him and his staff all necessary tools to succeed. pic.twitter.com/g0Ilr2dkh8

— Jordi Cruyff (@JordiCruyff) January 7, 2016