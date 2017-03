Η μέρα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν ξεκινάει πολύ απλά. Ξυπνητήρι, καφές, πρωινό, τίποτα το ιδιαίτερο. Στη συνέχεια, όμως, γίνεται ξαφνικά περίπλοκη και άκρως ενδιαφέρουσα. Η επίσκεψή του στο μπάνιο συνδυάζεται από επαναστατικές ιδέες. Πώς μπορεί η ομάδα του να βελτιωθεί επιθετικά, πώς μπορούν οι παίκτες του να συνδυάσουν το πρέσινγκ με τις γρήγορες αντεπιθέσεις; Δεν υπάρχει laptop ή tablet, παρά μόνο ένα σημειωματάριο, στο οποίο καταγράφονται απλές σκέψεις, που αργότερα μπορούν να εξελιχθούν σε ιδιοφυείς τακτικές.

«Αργότερα εξετάζω αν η ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι», αποκάλυψε ο 29χρονος τεχνικός στην FAZ, που μόλις την περασμένη Δευτέρα (20/03) κέρδισε το βραβείο της Ομοσπονδίας για τα «εξαιρετικά του επιτεύγματα» στο 2016. Μέσα σε 13 μήνες, άλλωστε, έχει μεταφέρει την ομάδα του από την μάχη για την παραμονή σε εκείνη για το Champions League! Αυτή η πρωινή ιεροτελεστία έχει κάνει θαύματα.

Ο Νάγκελσμαν κλείνει σε λίγες εβδομάδες τα 30 και ήδη έχει ξεπεράσει την ταμπέλα του «παιδιού-θαύματος». Στα 20 έχασε τον πατέρα του, ενώ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το όνειρο του να γίνει προπονητής. Ένας τραυματισμός στο γόνατο ήταν το τελειωτικό χτύπημα. «Δεν είχα πολύ χρόνο για να είμαι νέος», λέει ο ίδιος, που αναγκάστηκε να στηρίξει την οικογένειά του και να ωριμάσει πολύ γρήγορα. Μέχρι και από εκπαίδευση για να γίνει πυροσβέστης πέρασε! «Δεν είμαι παιδί-θαύμα. Δούλεψα σκληρά για να μάθω να κάνω αυτή τη δουλειά», εξομολογείται.

Πλέον, είναι ο νεότερος προπονητής στην ιστορία της Bundelsiga και νεότερος από 88 παίκτες στην κατηγορία φέτος! Με τον Βάγκνερ, μάλιστα, που υπό τις οδηγίες του έχει βάλει στόχο μέχρι και την εθνική, είχαν παίξει στο ντέρμπι της δεύτερης ομάδας της Μόναχο 1860 με την αντίστοιχη της Μπάγερν ως αντίπαλοι... «Με φωνάζουν κύριο μόνο οι παίκτες που με είχαν προπονητή στις μικρές ομάδες της Χόφενχαϊμ», αποκάλυψε ο Νάγκελσμαν, που σε αντίθεση με τους περισσότερους συναδέλφους του έχει αποφασίσει να βρίσκεται στο ίδιο γραφείο με τους συνεργάτες του και να έχει στενή επαφή με τους παίκτες του.

«Το 35-40% είναι τακτική. Το υπόλοιπο είναι επικοινωνία». Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας ενός προπονητή σύμφωνα με τον τεχνικό της Χόφενχαϊμ. Κανένα από τα δύο δεν φτάνει μόνο του, ενώ αν η παραπάνω ισορροπία διαταραχθεί, τότε η επιτυχία δεν θα έρθει. Αυτό το ποσοστό της τακτικής, όμως, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Νάγκελσμαν δεν είναι δογματικός. Έχει πάρει στοιχεία του πρέσινγκ του Κλοπ και της κατοχής από τους Γκουαρδιόλα και Τούχελ. Έτσι για παράδειγμα, η ομάδα του χρειάστηκε μόλις 13 δευτερόλεπτα να σκοράρει στα ματς με την Σάλκε και την Ίνγκολσταντ από τη στιγμή που κέρδισε την μπάλα.

«Αν χρειαστεί περισσότερο, ο αντίπαλος θα έχει προλάβει να οργανωθεί». Αντιθέτως, αν χρειαστεί οι παίκτες του να παίξουν παιχνίδι κατοχής μπορούν να το κάνουν εξαιρετικά. «Η αρχή της διπλής επαφής. Κοντρόλ και πάσα», είναι αυτή που κάνει τη διαφορά σε αυτή την περίπτωση. Ο Νάγκελσμαν έχει πίσω του μία επιστημονική ομάδα, που το περασμένο καλοκαίρι επιφορτίστηκε με το να βρει τρόπους, ώστε να βελτιωθεί η επιθετική λειτουργία. Κατέληξαν σε αυτό που ονομάστηκε «Deckungsschatten», στη «σκιά του μάρκινγκ». Είναι η περίπτωση που οι παίκτες του δεν μπορούν να δεχθούν την μπάλα, επειδή ο αντίπαλος έχει κλείσει τους διαδρόμους.

Hoffenheim - constant movement without the ball, constant looking for progression - pure football pic.twitter.com/HGtrWJ482Y

— Krzysztof Sierocki (@OurFootballorg) February 27, 2017