Οταν ο Πελέ σταμάτησε έναν εμφύλιο

Το κράτος της Νιγηρίας συστήθηκε το 1960, μετά την ανεξαρτητοποίησή από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το κυριότερο πρόβλημα που υπονόμευε την συνοχή του νέου status ήταν η εθνοτική πολυμορφία. Μουσουλμάνοι στην πλειοψηφία τους όσοι ζούσαν στα βόρεια και χριστιανοί στα νοτιοανατολικά, κυρίως στην επαρχία που αποκαλούσαν Μπιάφρα, οι οποίοι ανήκαν στη φυλή των Ιγκμπο, ήρθαν σε αντιπαράθεση. Στις 30 Μαΐου του 1967, η πλούσια σε πετρέλαια ανατολική περιοχή της Μπιάφρας κήρυξε την ανεξαρτησία της.

Μια τέτοια ενέργεια είχε οικονομικές επιπτώσεις για το νιγηριανό κράτος. Ωστόσο, η κυβέρνηση είχε τη συμπαράσταση και άλλων αφρικανικών κρατών, που ακολουθούσαν την «αρχή της μη αλλαγής συνόρων», αλλά και των Βρετανών, με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί σε έναν αιματηρό εμφύλιο που είχε διάρκεια τριών ετών (1967-'70) και σπάραξε τη χώρα, αφήνοντας κοντά στα δύο εκατ. νεκρούς και κυρίως παιδιά από την πείνα στην ηττημένη πλευρά της Μπιάφρα.

Τη στιγμή που συνέβαιναν όλα αυτά τα δραματικά γεγονότα εκεί στην Δυτική Αφρική, μία ποδοσφαιρική ιστορία που επηρέασε(;) τον εμφύλιο, έλαβε χώρα στην τότε πρωτεύουσα, το Λάγος. 'Η μήπως δεν συνέβη ποτέ; Πρωταγωνιστής της ο απόλυτος ποδοσφαιρικός σούπερ σταρ της εποχής και για πολλούς όλων των εποχών, Πελέ και το επίτευγμά του ήταν ότι σταμάτησε τον πόλεμο για 48 ώρες. Ηταν Γενάρης του 1969, όταν η Σάντος ταξίδεψε για περιοδεία που ήταν εξαιρετικά καλοπληρωμένη για την εποχή. Αυτή περιελάμβανε φιλικά ματς με τις εθνικές ομάδες των Κονγκό, Νιγηρία, Μοζαμβίκη, Γκάνα και Αλγερία.

Προερχόμενοι από το υπέρ τους 3-2 στην Κινσάσα δύο μέρες νωρίτερα, οι Βραζλιάνοι παρουσιάστηκαν στο Λάγος, για να παίξουν με τους Σούπερ Αετούς. Ο 28χρονος Πελέ τότε ήταν στα καλύτερά του. Είχε κατακτήσει δύο Μουντιάλ και όδευε για την απόλυτη κορυφή, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, όπου ο κόσμος ίσως να είδε την κορυφαία εθνική που παρουσιάστηκε ποτέ στο χορτάρι. «Το θυμάμαι σαν τώρα. Παντού υπήρχαν στρατιώτες και μας προστάτευαν πολύ καλά. Μας είχαν διαβεβαιώσει ότι ο στρατός της Μπιάφρα δεν θα έφτανε μέχρι εκεί. Θυμάμαι όμως ότι όταν πήγαμε, μας είπαν ότι ο πόλεμος είχε σταματήσει για κάποιες ώρες, επειδή όλοι ήθελαν να δουν τον αγώνα», έλεγε ο Πελέ σε συνέντευξή του στο CNN το 2011.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το Μαύρο Διαμάντι τα είχε λίγο μπερδεμένα στο μυαλό του. Εκείνο το 2-2 με την Νιγηρία, όπου ο Πελέ έβαλε τα δύο γκολ της Σάντος συνέβη τον Γενάρη του 1969 αν και ο ίδιος στην πρώτη αυτοβιογραφία του με τίτλο: « My Life and the Beautiful Game» ισχυρίζεται ότι έλαβε χώρα το 1967. Στο δεύτερο αντίστοιχο βιβλίο του με τίτλο: «Pelé: The Autobiography» που κυκλοφόρησε το 2007, γράφει ότι το ματς έγινε το 1969.



Περισσότερα από ένα εκατ. παιδάκια στην Μπιάφρα πέθαναν από την πείνα



Το συμβάν έχουν επιβεβαιώσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ιντερνετικά Μέσα του πλανήτη. CNN, Times, The Guardian, The Telegraph, Goal.com, Wikipedia, Globoesporte, που έχουν κατά καιρούς γράψει αυτή την ιστορία ως κάτι που συνέβη. Μόνο που οι δύο σημαντικές εφημερίδες της εποχής στην Νιγηρία, «Nigerian Daily Times» και «Nigerian Observer» δεν είχαν γράψει ούτε λέξη τότε για πιθανή κατάπαυση πυρός στον εμφύλιο πόλεμο. Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα για το γεγονός;

Η αλήθεια είναι ότι εάν υπήρχε κάποια αθλητική προσωπικότητα εκείνη την εποχή που θα μπορούσε να το έχει πετύχει αυτό, ήταν ο Πελέ. Το μόνο πρόβλημα όμως στην ιστορία του Βασιλιά και της 48ωρης ανακωχής στον εμφύλιο πόλεμο της Νιγηρίας, είναι πως πρόκειται για έναν μύθο. Πως δεν υπήρξε ποτέ...

