Τα πάχη τους... τα κάλλη τους (pics)

Νο1 θέμα συζήτησης στην Αγγλία έγινε αυτή την εβδομάδα ο Γουέιν Σο. Η κίνησή του να φάει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Σάτον-Άρσεναλ μπορεί να τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, ωστόσο τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την ομάδα του, αφού δεν αποκλείεται το... κολατσιό του να μην ήταν τόσο «αθώο». Η δυνατότητα πονταρίσματος, που έδινε στοιχηματική εταιρεία, αν θα φάει ή όχι ο Σο κίνησε υποψίες, με τον ίδιο να υποβάλλει την παραίτησή του (δεν είχε συμβόλαιο) από τον ερασιτεχνικό σύλλογο, πληρώνοντας ακριβά τη... λιγούρα του. Κι αν το τηλεοπτικό πλάνο, που έδειχνε τον 45χρονο αναπληρωματικό γκολκίπερ να τρώει κάτι σαν σάντουιτς είναι πραγματικά μοναδικό, το FourFourTwo του gazzetta.gr θυμάται πέντε ακόμη ευτραφείς τερματοφύλακες, που θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο. Και σίγουρα δε θύμιζαν και πολύ αθλητές...

Μαρκ Μπόσνιτς

Για πολλά χρόνια ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Άστον Βίλα (1992-1999). Οι εμφανίσεις του με τους «χωριάτες» του έδωσαν ένα εισιτήριο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από την οποία είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Στην πρώτη του σεζόν στο Ολντ Τράφορντ, ο Αυστραλός έγινε ο διάδοχος του Πίτερ Σμάιχελ, όμως η άφιξη του Φαμπιάν Μπαρτέζ ένα χρόνο μετά, τον έστειλε στον πάγκο. Ο Μπόσνιτς είχε πολλές φορές αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που του έδωσε δύο ευκαιρίες στην Γιουνάιτεντ, να τον χαρακτηρίζει «απαράδεκτο επαγγελματία».

Κόνραντ Λόγκαν

Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Λέστερ, στην οποία και άνηκε μέχρι το 2015, αν και τις περισσότερες σεζόν δινόταν δανεικός σε διάφορες ομάδες. Η μεγαλύτερη επιτυχία του ήρθε το 2016, όταν σαν παίκτης της σκωτσέζικης Χιμπέρνιαν, ο Ιρλανδός τερματοφύλακας οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του Κυπέλλου Σκωτίας. Αυτές οι εμφανίσεις του, ωστόσο, δεν ήταν αρκετές για να παραμείνει στο σύλλογο και από πέρσι το καλοκαίρι αγωνίζεται στη League One της Αγγλίας, με τη φανέλα της Ροτσντέιλ.

Νέβιλ Σάουθολ

Παρά τα παραπανίσια κιλά του θεωρείται ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες των αγγλικών γηπέδων από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Ο Ουαλός γκολκίπερ ήταν πραγματικός «κέρβερος» κάτω από τα δοκάρια της Έβερτον τη σεζόν 1984-85, όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας και το Κύπελλο Κυπελλούχων, ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Αγγλία. Στο Γκούντισον Παρκ έμεινε για 17 χρόνια (1981-1998) και αποτελεί – μακράν του δεύτερου – τον ρέκορντμαν συμμετοχών του συλλόγου. Που να μην ήταν και υπέρβαρος, δηλαδή...

Γερούν Βερχέφεν

Τερματοφύλακας του Άγιαξ για μία τριετία (2009-2012), χωρίς, ωστόσο να κάτσει πολλές φορές κάτω από τα δοκάρια του «Αίαντα». Μεγάλη καριέρα έκανε με τη φανέλα της Βόλενταμ και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με την ASV De Dijk, ομάδα τέταρτης κατηγορίας της Ολλανδίας. Ο Βερχέφεν ουκ ολίγες φορές έγινε αποδέκτης σχολίων για το βάρος του και μάλιστα μια φορά σε έναν αγώνα κόντρα στην Ντεν Χάαγκ, οι αντίπαλοι οπαδοί φώναζαν “πίτσα” κάθε φορά που ερχόταν σε επαφή με την μπάλα.

Γουίλιαμ Φούλκε

Ο πρώτος... διδάξας. Και μόνο το γεγονός πως στην Αγγλία το παρατσούκλι του ήταν “Fatty” τα μαρτυρά όλα. Ξεκίνησε το 1900 (!) να παίζει κρίκετ, όμως έγινε ευρέως γνωστός ως τερματοφύλακας της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (κυρίως), της Τσέλσι και της Μπράντφορντ, ενώ μία φορά κάθισε κάτω από τα δοκάρια της εθνικής Αγγλίας. Όσο για τον όγκο του; Ο Φούλκε είχε ύψος 1,93 και ζύγιζε πάνω από 150 κιλά. Ακόμη και οι ίδιοι οι φίλαθλοι της ομάδας του, φώναζαν στο γήπεδο το σύνθημα "Who ate all the pies?" (σ.σ. Ποιος έφαγε όλες τις πίτες;)