Κάι Χάβερτς: Η... αποκάλυψη της Λεβερκούζεν

Σε στιγμές κρίσης τα τελευταία χρόνια η Λεβερκούζεν ανατρέχει σε μία από τις ριζοσπαστικές λύσεις: στις ακαδημίες της. Οι ασπιρίνες έκαναν πέρυσι την αντεπίθεσή τους με πρωταγωνιστή τον 19χρονο Γιούλιαν Μπραντ, όμως φέτος ανεβάζουν και άλλο τον πήχη.

Οι τραυματισμοί στοίχισαν πολλά στον πρώτο γύρο και έτσι από πολύ νωρίς ο Ρόγκερ Σμιντ στράφηκε σε λύσεις, που σίγουρα δεν υπολόγιζε στο ξεκίνημα της σεζόν. Μόλις την 7η αγωνιστική στο ματς με την Βέρντερ, έκανε την εμφάνισή του ως αλλαγή ο Κάι Χάρβετς, ο οποίος σε ηλικία 17 ετών και 126 ημερών έγινε ο νεότερος παίκτης που αγωνίζεται με τη φανέλα της Λεβερκούζεν στην Bundesliga. Λίγες ημέρες νωρίτερα προπονούταν ακόμα με την U19, με την οποία πέρυσι είχε πετύχει 19 γκολ σε 29 ματς, για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο βραβείο Fritz Walter για το καλύτερο ταλέντο της χρονιάς.

Kai #Havertz was given the silver Fritz Walter Medal this year for being one of Germany's top U17 players!#WerkselfWednesday pic.twitter.com/4wSLuT66DG

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 19, 2016