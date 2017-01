Ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου

«Τι θα κάνετε μετά την μεγάλη πρόκριση;». Μέσα στον πανικό, στην έκσταση, στον ενθουσιασμό ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον Πολ Ντόσγουελ κάτι που μοιάζει προφανές. Η απάντηση, όμως, ήταν τόσο απροσδόκητη όσο και αυτό που είχε συμβεί στιγμές νωρίτερα. «Θα γιορτάσουμε και μετά θα φτιάξουμε την οροφή που στάζει». Ο τεχνικός και ευεργέτης της μικρής Σάτον ήταν απόλυτα προσγειωμένος μετά τον θρίαμβο της ομάδας του επί της Λιντς (1-0) και την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου.

With Mother Nature doing her worst right now, today means so much to this club #leakingroof pic.twitter.com/SsTdzrOVya

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ανακαλύψει τη ζημιά στο δωμάτιο που βρίσκονται τα ηλεκτρικά του Gander Green Lane. Στο γήπεδο όπου όπως και μετά τη νίκη επί της Γουίμπλεντον το μπαρ ήταν ανοιχτό και όλοι οι οπαδοί έλαβαν την πρόσκληση να γιορτάσουν μαζί με τους ήρωές τους. Αυτό κάνουν, άλλωστε, οι οικογένειες. Είναι η τρίτη φορά στην ιστορία του συλλόγου που βρίσκεται στον τέταρτο γύρο και η πρώτη μετά το 1989. Το BBC, μάλιστα, πριν λίγες ημέρες γύρισε ένα μίνι ντοκιμαντέρ για την τότε πορεία και τη νίκη επί της Κόβεντρι, την μεγαλύτερη έκπληξη εκείνης της σεζόν στη διοργάνωση.

Thank you all for the messages. We are sorry but we simply cannot respond to all of them. The bar is open all night

— Sutton United FC (@suttonunited) January 29, 2017