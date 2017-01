Από το θαύμα στην αποκαθήλωση!

Ίσως να μην τολμούσε κανείς να το αναφέρει αυτό ως σενάριο του Χόλιγουντ. Το νούμερο 1 φαβορί για υποβιβασμό και η ομάδα που ήταν με στοιχηματικό ποσοστό 5.000 προς 1 να πάρει τον τίτλο στην Premier. Μεγαλύτερες πιθανότητες θα είχε ο Πίερς Μόργκαν για γίνει τεχνικός στην Άρσεναλ: 2,500 προς 1. Ναι και όμως έγινε. Η Λέστερ έδωσε άλλη διάσταση το παιχνίδι του ποδοσφαίρου και έναν ρομαντισμό.

Μία δόση ρομαντισμού στην πιο κυνική και ακριβή Λίγκα στον κόσμο. Εκεί όπου η Σίτι δαπανά 40 εκατ. λίρες για αμυντικούς που δεν μπορούν να παίξουν άμυνα. Η Γιουνάιτεντ που πουλά τον Πογκμπά για μηδέν λεφτά και μετά τον γυρίζει πίσω με 89 εκατ. λίρες. Εκεί που η Τσέλσι απολύει δύο προπονητές την εβδομάδα έτσι για χόμπι και πλάκα. H Λέστερ με ένα σύνολο παικτών που απορρίφθηκαν και θεωρήθηκαν ακόμα και πρώην και ξεχασμένοι. Με ένα προπονητή από την Ιταλία που δεν τον συνόδευαν και οι πιο καλές συστάσεις και παρατσούκλια που δεν τον τιμούν.

Αυτή η ομάδα κέρδισε 23 ματς! Έχασε μόνο 3 και τελείωσε το πρωτάθλημα με 10 πόντους πάνω από την 2η Άρσεναλ. Ο Τζέιμι Βάρντι, που έπαιζε στην Fleetwood Town τρία χρόνια πριν, έβαλε 24 γκολ και κέρδισε μία θέση στην Εθνική Αγγλίας.

Ο Ριγάντ Μαχρέζ αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς. Ο 30+ Ρόμπερτ Χουθ, ένας παίκτης που είχε απορριφθεί από την Τσέλσι, έφτιαξε ένα δίδυμο πολύ δυνατό με τον επίσης 30+ Γουές Μόργκαν, που είχε να επιδείξει 10 χρόνια στην Φόρεστ και είχε και τατουάζ της.

Το να λες ότι η Λέστερ δεν είχε και δεν έχει λεφτά είναι ψευδές. Όλες οι ομάδες σε Πρέμιερ έχουν χρήματα. Η ομάδα τους όμως κόστιζε 52,8 εκατ. λίρες, δηλαδή το ένα δέκατο από το μπάτζετ και την αξία της Σίτι. Μετά τα Χριστούγεννα του 2015 το απίθανο έγινε πολύ πιθανό. Μέχρι τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και τον Μαϊο τα πάντα είχαν ξεκαθαρίσει. Ο νέος Βασιλιάς ήταν στον θρόνο του. Η πόλη βάφτηκε στα μπλε. Ξένα δίκτυα πήγαν στην Αγγλία για να τραβήξουν πλάνα και να φτιάξουν ιστορίες. Ο Τζούλιαν Μπαρνς έκανε λόγο για ποίηση. Ο Γκάρι Λίνεκερ υποσχέθηκε... στριπτίζ και το έπραξε. Η ποδοσφαιρική τάξη αποκαθίσταται φέτος. Στις μέρες μας η Λέστερ είναι 15η. Είναι στους 6 πόντους από την ζώνη του υποβιβασμού. Ήταν πολύ καλό και όμορφο, όσο κράτησε.

Οι κορυφαίοι είναι εδώ!

Χαμός! Ένας από τους λόγους που οι λάτρεις της Πρέμιερ Λιγκ περίμεναν με αγωνία την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, δεν έχει να κάνει με αυτούς που βρίσκονται στο χορτάρι και η απόδοση των οποίων θα φέρει τ' αποτελέσματα, αλλά, αφορά στους ανθρώπους που βρίσκονται στους πάγκους των «θηρίων» του κορυφαίου πρωταθλήματος! Εν έτη 2016 έχουν συγκεντρωθεί πλέον στην Αγγλία μερικοί από τους καλύτερους προπονητές παγκοσμίως κι όχι μονάχα στα ευρωπαϊκά ύδατα!



Από τον Κλαούντιο Ρανιέρι που έκανε το θαύμα με τη Λέστερ την περασμένη σεζόν και κέρδισε το νέο συμβόλαιο μέχρι το 2020, «απαντώντας» με τον καλύτερο τρόπο μετά την αποτυχημένη θητεία του στην Εθνική ομάδα της Ελλάδας για... πολλούς και διάφορους λόγους, στους υπόλοιπους τεχνικούς που θα κυνηγήσουν τον τίτλο τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά και θέλουν να του πάρουν το στέμα, το οποίο απήλαυσε και με το παραπάνω ο Ιταλός κόουτς των «αλεπούδων», σε ένα ποδοσφαιρικό παραμύθι που πήρε το χειροκρότημα όλων.

H επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στην Πρέμιερ Λιγκ, στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αυτή τη φορά κι όχι στης αγαπημένης του Τσέλσι, γέννησε προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη να «ξεπλύνει» τ' όνομά του ο Πορτογάλος προπονητής έπειτα απ' όσα του συνέβησαν στο δεύτερο μισό του 2015, οδηγώντας μέχρι στην απόλυση από τους «μπλε». Εξαιρετικό ξεκίνημα, κοιλιά που σκόρπισε ανησυχία, αλλά κι ένα σερί (5 στα 5) που έβαλε ξανά την ομάδα στο κόλπο της τετράδας.



Τη θέση του «special one» στον σύλλογο του Λονδίνου πήρε ο Αντόνιο Κόντε, ο οποίος μετακόμισε στο Νησί με τεράστιες επιτυχίες από τη θητεία του στη Γιουβέντους, την οποία επανέφερε σε μεγάλες στιγμές και θριάμβους, έπειτα από πολύ δύσκολα χρόνια. Κάπως έτσι και φέτος ο Ιταλός έσβησε τα δεινά που πέρασε η Τσέλσι, έβαλε δικούς του κανόνες, δικά του ήθη, δική του ταυτότητα, δική του υπογραφή, κι έκανε πάλι χαρούμενο τον κόσμο στο «Στάμφορντ Μπριτζ».



Ο Αρσέν Βενγκέρ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν με γκρίνια και με ένα απόλυτα διχασμένο «Έμιρεϊτς», μπαίνοντας πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με την Άρσεναλ και όπως όλα δείχνουν – με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – δεν θα υπάρξει συνέχεια, με τους οπαδούς να ετοιμάζονται γι' αυτή τη νέα, αλλά άγνωστη, νέα εποχή που τόσο επιθυμούν να δουν στην αγαπημένη τους ομάδα δίχως τον Αλσατό στον πάγκο.



Ο Ποκετίνο κέρδισε αμέριστο σεβασμό και εκτίμηση με την τρομερή αλλαγή που πραγματοποίησε στην Τότεναμ, κάνοντάς τη ομάδα ικανή να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τον τίτλο μέχρι τέλους. Η ομάδα του όμως... λύγισε ξανά από την πίεση, οι Σπερς αποκλείστηκαν από το Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ θα δώσουν μάχη για να παραμείνουν στους κορυφαίους στην Πρέμιερ Λιγκ.



Στη Λίβερπουλ, ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε πως φέτος αισθάνεται ότι πραγματικά έχει την ομάδα και τους παίκτες που θέλει εκείνος και όλα είναι ιδανικά! Εξαιρετική ομάδα, σούπερ επίθεση, κακή στην άμυνα η Λίβερπουλ, αλλά κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας. Σωστές επιλογές, άφησε να φύγουν παίκτες που δεν μπορούσαν να προσφέρουν, πήρε εκείνους που θεωρεί ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, τους δούλεψε τόσο ώστε οι «κόκκινοι» να μην είναι απλά μια ομάδα... 8άδας.

Ο Πογκμπά των 110 εκατ. ευρώ!



Η Πρέμιερ Λιγκ έχει πλέον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου με την επιστροφή του Πολ Πογκμπά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Γάλλος χαφ αποχώρησε πριν από τέσσερα χρόνια για τη Γιουβέντους έναντι... 1 εκατ.ευρώ και επιστρέφει έναντι περισσότερων από 120 εκατομμυρίων, στο «deal» του αιώνα στο χώρο του ποδοσφαίρου! Είναι, αναμφίβολα, η πιο λαμπερή μεταγραφή ξεπερνώντας ακόμα και την προσθήκη του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων». Το ξεκίνημά του... άσχημο, οι μουρμούρες πολλές, αλλά η παρουσία του Κάρικ στην ενδεκάδα τον απελευθέρωσε, τον έκανε παίκτη - κλειδί και η Γιουνάιτεντ είναι εξαιρετική!

H Ματσάρα: Τσέλσι – Τότεναμ 2-2, 2 Μάιου

Λίγες ημέρες πριν το ματς, ο Εντέν Αζάρ είχε δηλώσει ότι προτιμά η Λέστερ να είναι πρωταθλήτρια και όχι η Τότεναμ. Ο Βέλγος κράτησε τον λόγο του, ήρθε από τον πάγκο, έκανε το 2-2 και έβαλε το λιθαράκι του στο να ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της Premier League: οι αλεπούδες κατέκτησαν το πρώτο τους πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, ολοκληρώνοντας το θαύμα! Γκολ, ανατροπές, ξύλο στο λονδρέζικο ντέρμπι και στο σπίτι του Βάρντι οι Μπλε έκαναν πάρτι. Εκεί άλλωστε είχε συναντηθεί η ομάδα για να παρακολουθήσει το ματς. Η Τότεναμ βρέθηκε μπροστά με 2-0 χάρη στα γκολ των Κέιν, Σον, και όλα έδειχαν πως θα έπαιρνε την πρώτη της νίκη σε αυτό το γήπεδο από το 1990! Λάθος... Ο Κέιχιλ πέτυχε το πρώτο του γκολ από τον Δεκέμβριο του 2013 και ο Αζάρ στο 83' με εκπληκτικό τελείωμα έκανε το 2-2

Pogba's reaction to Mkhitaryan's goal just says it all.. pure genius from Mhki to even think of doing that pic.twitter.com/dKRWZrwpHK

— Russell (@FutboIRussell) December 27, 2016