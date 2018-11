Το παιδί που άλωσε το Καμπ Νόου μισούσε το ποδόσφαιρο

«Όταν ήρθαμε στην Ισπανία δε ήξερα τι είναι το ποδόσφαιρο. Ο πατέρας μου έδειξε το ποδόσφαιρο για να κάνω φίλους, γιατί στο σχολείο με τις γνωριμίες δεν τα πήγαινα καλά». Ο Ζούνιορ Φίρπο, o οπιοίος αλωνίζει στην αριστερή πλευρά της Μπέτις του Κίκε Σετιέν και άνοιξε το σκορ στο Καμπ Νόοoυ, αν είχε μείνει στη χώρα του πιθανότατα θα σούταρε με μια πορτοκαλί μπάλα. Ή θα κρατούσε ένα ρόπαλο.

Οι γονείς του Ζούνιορ μετανάστευσαν στην Κόστα ντε Σολ για να δουλέψουν σερβιτόροι σε ξενοδοχείο όταν ο γιος τους ήταν έξι ετών. Ο μικρός δεν είχε παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, καθώς το μπέιζμπολ και το μπάσκετ ήταν τα αθλήματα με τα οποία, όπως και οι περισσότεροι συμπατριώτες του, ήρθε σε επαφή στα πρώτα του βήματα. Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στην προσαρμογή του στη νέα ζωή, ο πατέρας του είδε το κοντινό γήπεδο της Ατλέτικο Μπεναμιέλ και αποφάσισε να του μάθει να κλωτσά το τόπι, για να κοινωνικοποιηθεί περισσότερο και να διοχετεύσει την ενέργειά του. Στην αρχή ήταν δύσκολο. Ο μικρός έκλαιγε. Δεν του άρεσε το νέο άθλημα, δυσκολευόταν να ακολουθήσει τα υπόλοιπα παιδιά. Μετά, αποφάσισε να το παλέψει, έχοντας και και την σωστή καθοδήγηση από τον νέο προπονητή της ομάδας.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στην τοπική Ατλέτικο, με τη σωματοδομή του να τον βοηθά και έπειτα πήγε στην Πουέρτο Μαλαγένιο, μαζί με τον κολλητό του Φράνσις Γκερέρο. Αμφότεροι εντοπίστηκαν από τους σκάουτς της Μπέτις και πήγαν «πακέτο» στους Μπέτικος, οι οποίοι πρόλαβαν τις γειτονικές Γρανάδα και Μάλαγα. Το όνομά τους είχε ήδη ξεχωρίσει στην Ανδαλουσία και ήταν ζήτημα χρόνου το ποιος θα τους αποκτήσει. Ο Ζούνιορ, έχοντας ξεχωρίσει για τα σωματικά του χαρακτηριστικά, μετατοπίστηκε στο αριστερό άκρο, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη ελευθερία και να μην μένει στατικός. «Μικρός ήμουν εξτρέμ, αλλά τα χρόνια περνούσαν και επειδή δεν ήμουν δυνατός στο ένας εναντίον ενός, με έφεραν πιο πίσω στα άκρα. Είδαν ότι έχοντας χώρο για να τρέξω ήμουν πολύ καλύτερος», τονίζει ο 22χρονος. Ο Χοσέ Χουάν Ρομέρο, προπονητής στη β' ομάδα, κατάλαβε ότι έχει στα χέρια του ένα ακατέργαστο διαμάντι που μπορεί να εξελιχθεί σε έναν wing back ικανό να παίξει σε όλο το μήκος της αριστερής πλευράς. Δούλεψε μαζί του, σαν να ήξερε ότι κάποτε θα έρθει στους βερδιμπλάνκος ένας προπονητής σαν τον Κίκε Σετιέν.

Μέσα σε εννιά μήνες ήρθαν τα κάτω πάνω στην καριέρα του Φίρπο. Παρότι ο Σετιέν τον πήρε στην προετοιμασία από το 2017, ένας τραυματισμός και οι μετέπειτα επιπλοκές καθυστέρησαν την ένταξή του στην πρώτη ομάδα και προκάλεσαν ανησυχία. Ο Ζούνιορ όμως δεν γινόταν να χάσει την ευκαιρία. Έκανε ντεμπούτο τελικά τον Φεβρουάριο, στην αναμέτρηση με την Ντεπορτίβο και με τον Κίκε Σετιέν έχει κάνει 25 εμφανίσεις στη La Liga.

Η παρουσία του ταίριαξε πλήρως στην αλλαγή του συστήματος με ακραίους που έχουν όλη την πλευρά, αναλαμβάνοντας την αριστερή πτέρυγα. Η ελευθερία που δίνει στους πλάγιους ο Σετιέν τον βοηθάει να κάνει αυτό που αγαπούσε από μικρός. Να τρέχει στην πλευρά και να βγαίνει σε θέσεις στο επιθετικό 1/3, αναζητώντας ρήγματα και χώρους για πάσες ή σουτ. Σε 25 συμμετοχές έχει πετύχει τέσσερα γκολ, ενώ η κίνηση και η εκτέλεσή του απέναντι στη Μπάρσα μόνο... πλάγιο full back δεν θύμισε. Ο Σέρχι Ρομπέρτο και συνολικά οι Καταλανοί έκαναν το λάθος να του δώσουν χώρο προκειμένου να μην χάσουν παίκτη στον άξονα και ο μικρός ήταν καταιγιστικός. Φυσικά, παρουσιάζονται κενά στις επιστροφές του, αλλά αυτό είναι μέρος της συνολικής φιλοσοφίας της Μπέτις. Και τον Αύγουστο, το παιδί που μισούσε το ποδόσφαιρο ανανέωσε μέχρι το 2023, με ρήτρα 50 εκατομμυρίων. Στα τέλη του ίδιου μήνα κλήθηκε και στην Εθνική Ισπανίας Κ-21.

The surprise of the weekend: with Messi returning from injury, Barcelona couldn't handle Real Betis at home. The first goal for the away team was scored by Júnior Firpo, after a brilliant pass by William Carvalho. pic.twitter.com/d3JKcuKKTM

— Last Row (@lastrowview) November 11, 2018