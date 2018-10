Ο Σακίρι έγινε απαραίτητος στον Κλοπ!

Οι προβολείς του Ανφιλντ έπεσαν στον Μοχάμεντ Σαλάχ, μιας και ο Αιγύπτιος πέτυχε δυο γκολ κι έφτασε τα 50 με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Η μεγάλη αγκαλιά του Γίργκεν Κλοπ όμως ήταν για τον... αφανή ήρωα του ματς, τον Σέρνταν Σακίρι, μιας και τα τρία από τα τέσσερα γκολ άρχισαν από τα πόδια του! «Ο Σαλάχ πρέπει να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του για τις υπέροχες ασίστ. Ειδικά το πρώτο γκολ μπήκε χάρη και στην ευφυΐα του Σακίρι. Εχει βρει ρυθμό, δουλεύει σκληρά και είμαι σίγουρος γι αυτόν» είπε ο Γερμανός. Ο Ελβετός ήταν στους κορυφαίους κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με το ESPN να προσθέτει: «Εντυπωσιακός ο Σακίρι, ζύγιζε με απίστευτη ακρίβεια όλες του τις μεταβιβάσεις. Ηξερε πως να κινηθεί, να ανοίξει τους χώρους και να μοιράσει ιδανικά. Ηταν ο κορυφαίος της Λίβερπουλ».

Ο Κλοπ ήξερε καλά τις δημιουργικές αρετές του 27χρονου, γι αυτό κι επέμεινε στο να δαπανηθούν 13 εκατ. λίρες το καλοκαίρι. Αυτό που δε γνώριζε ήταν το πόσο γρήγορα μπορούσε να εγκλιματιστεί στα νέα του καθήκοντα. «Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, μετά από τέσσερις ημέρες στην ομάδα να προσαρμόστηκε στο στιλ παιχνιδιού μας. Όταν υπέγραψε, θέλησε να μπει αμέσως στις προπονήσεις. Νομίζω ότι ήταν μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κι εγώ του είπα: “Όχι, όχι, όχι. Πήγαινε να ξεκουραστείς» είχε πει ο Γίργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός έκανε τα πάντα για τον βάλει κατευθείαν στα βαθιά. Του έδωσε μεγάλη ελευθερία στις κινήσεις του, να παίξει με τον φυσικό του τρόπο, τον στήριξε σε μέτρια βράδια και του έδωσε ευκαιρίες σε μεγάλα ραντεβού. «Μερικές φορές δεν είναι εύκολο όταν ο κόουτς αλλάζει θέσεις, αλλά κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι ιδανικό να έχω τόσο δημιουργικούς συμπαίκτες, με βοηθά στο να έχω περισσότερες ιδέες» τονίζει ο Σακίρι.

Xherdan Shaqiri vs Red Star (H): The Star that shone brightest on the night was indeed red, but Liverpool red. pic.twitter.com/zq1TSFOIC2

