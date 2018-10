Ικανός για όλα και... για τίποτα ο Εζίλ (vids)

Το ποδόσφαιρο της ομάδας του Ουνάι Έμερι απέναντι στη Λέστερ, το βράδυ της Δευτέρας, ήταν όντως... ερωτικό. Όπως το χαρακτήρισε και ο Εζίλ στα social media λίγο μετά την εντυπωσιακή νίκη με το τελικό 3-1 και τις ... χορευτικές κινήσεις του ιδίου και των συμπαικτών του στα γκολ που έφεραν και την ανατροπή για τους «κανονιέρηδες».

Ο Έμερι αποφάσισε να του δώσει για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ο Γερμανός μεσοεπιθετικός το τίμησε όσο καλύτερα μπορούσε. Άλλωστε, θα πρέπει κανείς να σκεφτεί πάρα πολύ για να βρει αντίστοιχα καλή εμφάνιση του Εζίλ, ο οποίος είχε ένα γκολ – το οποίο έφτιαξε κιόλας αφού «έσπασε» τη μπάλα δεξιά προτού την υποδεχθεί ξανά για να πλασάρει στην αριστερή γωνία – είχε μια ασίστ στον Ομπαμεγιάνγκ στο δεύτερο γκολ της Άρσεναλ που έμοιαζε με μελωδία στ' αυτιά, ενώ έκανε και την απίστευτη κάθετη για τον Μπεγερίν που αργότερα «σέρβιρε» το δεύτερο εύκολο γκολ στον «Όμπα».

Η εμφάνιση του Εζίλ ήταν αριστοκρατική. Γι' αυτό και αναγνωρίστηκε από τον κόσμο της ομάδας με το standing ovation στο 80', όταν και αντικαταστάθηκε με το ματς να έχει πλέον κριθεί και να μη χρειάζονται οι υπηρεσίες του πλέον εντός αγωνιστικού χώρου. Οι «κανονιέρηδες» έφτασαν στις 10 διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά από το 2007 και ο Εζίλ έφτασε στα 30 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ, ξεπερνώντας τους Γιούργκεν Κλίνσμαν και Ούβε Ρέσλερ που είχαν σταματήσει στα 29 γκολ από το δικό τους πέρασμα από την κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, ο Ρόμπερτ Χουτ είχε 21 γκολ και ο Λούκας Ποντόλσκι σταμάτησε στα 19. Μάλιστα, έχει πλέον σκοράρει τρεις φορές στις τέσσερις τελευταίες εμφανίσεις του σε επίπεδο Premier League, όσα γκολ είχε βάλει δηλαδή στα αμέσως προηγούμενα 22 παιχνίδια!

Mesut Ozil gets a standing ovation for his performance. Arsenal's best player tonight by a clear distance #ARSLEI pic.twitter.com/jYtFCXQNft

— Sean Kearns (@SeanPaulKearns) October 22, 2018