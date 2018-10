Ο «Ηρακλής τσέπης» που τόσο έλειπε από την Αρσεναλ

«Torreira oh oh oh, Torreira oh oh oh, he comes from Uruguay, he’s only five foot high». Οι 3.000 φίλοι της Αρσεναλ που είχαν κάνει την κοντινή μετακίνηση στο “Κρέιβεν Κότατζ”, μόλις είχαν περάσει ένα τέλειο κυριακάτικο ποδοσφαιρικό μεσημέρι και με τρελό γούστο είχαν βρει τον νέο ήρωά τους, αφιερώνοντάς του κιόλας με χαβαλέ το παραπάνω στιχάκι.

Torreira, wooooah 8️⃣ recoveries

7️⃣ duels won

6️⃣ interceptions

2️⃣ tackles@LTorreira34: The Transformer pic.twitter.com/ppmpE9fNR9 — Arsenal FC (@Arsenal) October 7, 2018

Ο Λούκας Τορέιρα πραγματικά έκανε απίθανο ματς και ήταν ο κορυφαίος στο 1-5 επί της Φούλαμ. Το φοβερό με την περίπτωσή του είναι ότι ούτε γκολ έβαλε, ούτε ασίστ μοίρασε, ούτε κάποια φαντεζί ενέργεια έστησε. Για την ακρίβεια έκανε όλα τα αντίθετα. Χαλούσε διαρκώς το παιχνίδι των αντιπάλων, μοίραζε την μπάλα δίπλα του σε πιο safe διάθεση και πάνω απ' όλα προσέφερε την απόλυτη ασφάλεια τόσο στην τετράδα πίσω του, όσο και γενικότερα σε όλη την ομάδα.

Οταν το καλοκαίρι οι Gunners πλήρωναν 27 εκατ. λίρες στη Σαμπντόρια για να τον αποκτήσουν, ελάχιστοι τον είχαν δει πραγματικά και ήταν δεδομένη η απορία για τις ικανότητές του. Ακόμα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου έκανε καλές εμφανίσεις, ουσιαστικά δεν μπόρεσε να εξαχθεί αληθινό συμπέρασμα. Αυτό βγαίνει τώρα. Τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές βρέθηκε να παίζει 90λεπτο και ήταν σούπερ, για να απογειωθεί στην τελευταία εμφάνισή του, βγάζοντας την πρώτη δικαίωση για τους λόγους αγοράς του.

Κόντρα στη Φούλαμ μέτρησε 8 κλεψίματα, 7 νικητήριες μονομαχίες και 6 κοψίματα. Αυτό το τελευταίο είναι που εντυπωσιάζει, εάν αναλογιστεί κανείς ότι οι υπόλοιποι 12 που έπαιξαν στο ματς μέτρησαν όλοι μαζί μόλις ένα κόψιμο περισσότερο. Κάπως έτσι έχει συμβάλει κι εκείνος στο να τρέχει η ομάδα αήττητο σερί εννέα αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Για να αναδειχτεί αυτή ακριβώς η συμβολή του, αρκεί η απλή παρατήρηση των στατιστικών. Στα 442 λεπτά χωρίς εκείνον στο χορτάρι η Αρσεναλ έχει βάλει 9 γκολ και έχει δεχτεί 10. Οταν όμως βρίσκεται και ο Τορέιρα στο παιχνίδι (548 λεπτά), οι Λονδρέζοι έχουν βρει δίχτυα 20 φορές και έχειν δεχτεί μόλις 3.

Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι των Gunners το ξέρουν καλύτερα από τον καθένα. Οτι από τότε που αποχώρησε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα από την ομάδα τους το 2008 με προορισμό τον Παναθηναϊκό, ουδείς κατάφερε να γεμίσει αυτό το κενό. Και τώρα ο 22χρονος Ουρουγουανός εμφανίζεται για να κάνει αυτήν ακριβώς την τίμια εργατική δουλειά. Η ενέργεια που δίνει στο χορτάρι είναι υπερβολικά έντονη. Εμφανίζει μεγάλη δύναμη για τα... κυβικά του, βγάζει γκάζι, αυταπάρνηση και αντοχή. Ολα αυτά σε συνδυασμό πάντα με καλή τεχνική κατάρτιση και σωστή σκέψη.

Κάπως έτσι έχουν ήδη να τον παρομοιάζουν με τον Ν'Γκολό Καντέ. Μάλλον είναι άτοπος ο παραλληλισμός και οφείλεται περισσότερο στο μικρό δέμας. Ο Γάλλος είναι ασύγκριτος και μία κατηγορία μόνος του, αλλά και ο Τορέιρα δείχνει εξαιρετικά δείγματα στο ξεκίνημά του στον απαιτητικό κόσμο της Premier League. Πλέον η Αρσεναλ έχει ένα εργαλείο που τόσο της είχε λείψει για 10 χρόνια και που μπορεί να απελευθερώνει τον Τσάκα, τον Ιβόμπι, τον Ράμσεϊ, τον Μχιταριάν και να τους δίνει την ευκαιρία να ξεδιπλωθούν επιθετικά. Και κάπως έτσι τα στιχάκια για τα μόλις 168 εκατοστά του ύψους του ήρθαν για να μείνουν...

