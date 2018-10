Στον αστερισμό του... Ντε Λιχτ οι μεγάλοι της Ευρώπης!

Από το βράδυ της Τρίτης, το όνομα του Ντε Λιχτ είναι στην κορυφή της λίστας όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ. Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σίτι και Τότεναμ θα κάνουν τα πάντα, ώστε το επόμενο καλοκαίρι να αποκτήσουν τον Ολλανδό αμυντικό! Στα 19 του χρόνια και είναι ήδη από τους top ανερχόμενους σέντερ-μπακ με ικανότητα στο παιχνίδι με την μπάλα. Πριν έναν χρόνο έγινε ο νεαρότερος που έπαιξε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς ήταν βασικός για τον Αγιαξ στην ήττα με 2-0 από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Φέτος μπήκε φουριόζος στο Champions League και η εμφάνισή του κόντρα στη Μπάγερν θάμπωσε τους Βαυαρούς. Ηταν εντυπωσιακός, πρώτος σε όλες τις φάσεις, είχε τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες και... εξαφάνισε τον Λεβαντόφσκι.

Matthijs De Ligt with of the best defensive displays at the Allianz Arena by an away team.

At 19 would have to be one of Europe's most promsing defenders.

One for the future. pic.twitter.com/BELFWgzxot

— Etinobay (@etinosaobayiuwa) October 3, 2018