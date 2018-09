Με τον Αζάρ, όλα είναι καλύτερα (pic & vids)

Ο Βέλγος σούπερ σταρ των «μπλε» του Λονδίνου απολαμβάνει όσο λίγοι αυτό που κάνει. Παρά το τρομερά υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στην Premier League, το μέγεθος του λονδρέζικου συλλόγου στον οποίο βρίσκεται, τις συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις αλλά και το γεγονός πως δεν γίνεται να λείπει και από την εθνική ομάδα της χώρας του, έχει ένα μόνιμο χαμόγελο όταν βρίσκεται στο χορτάρι και ιδιαίτερα όταν σκοράρει.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, κόντρα στην Κάρντιφ, πέτυχε ακόμα ένα χατ-τρικ στην παρουσία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης και η εμφάνισή του ήταν τέτοια που έκανε τον Μαουρίτσιο Σάρι ν' αναθεωρήσει λίγο μετά την ολοκλήρωση του ματς στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

«Είχα πει κάποτε πως είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο, όμως θέλω ν' αλλάξω την άποψή μου και να δηλώσω ότι ο Αζάρ είναι ο κορυφαίος στον κόσμο αυτή τη στιγμή» ήταν τα λόγια του νέου προπονητή της Τσέλσι, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει στον ποδοσφαιριστή του πως αν... σταματήσει τα πολλά αχρείαστα σπριντ και μάθει να κάνει συντήρηση δυνάμεων κόντρα στο συναίσθημά του που τον κάνει να τρέχει παντού για τη μπάλα, τότε θα μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο και στο σκοράρισμα. «Του έχω πει ότι μπορεί να βάλει μέχρι και 40 γκολ αν καταφέρει να κινείται περισσότερο στους χώρους που πρέπει και να μην αναλώνεται σε συνεχόμενα σπριντ» ήταν η αναφορά του Ιταλού τεχνικού των Λονδρέζων.

Είναι μόλις ο 4ος ποδοσφαιριστής της Τσέλσι που έχει σημειώσει περισσότερα από ένα χατ-τρικ, αφού, πριν από εκείνον το είχαν καταφέρει μονάχα οι Ντιντιέ Ντρογκμπά, Φρανκ Λάμπαρντ και Τζίμι Φλόιντ Χάσελμπαϊνκ. Συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα σε κορυφαίες μορφές που φόρεσαν τη φανέλα του κλαμπ και αυτό δεν συμβαίνει μονάχα σε ένα τόσο απλό κομμάτι όπως είναι αυτό του σκοραρίσματος και το οποίο χρησιμεύει μονάχα για τους αριθμολάγνους. Θεωρείται ήδη εμβληματική μορφή κι ένας εκ των σπουδαιότερων που έχουν υπηρετήσει τον σύλλογο με τα επιτεύγματά του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο κάνει καλύτερη την Τσέλσι όταν εκείνος βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και ειδικά τις μέρες ή τις νύχτες που είναι ορεξάτος.

Από τον Αύγουστο του 2012, όταν και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο πρωτάθλημα με τη μπλε εμφάνιση, ο βιρτουόζος Βέλγος μεσοεπιθετικός, έχει συμμετοχή σε περισσότερα γκολ απ' οποιονδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή στη θέση του, στην Premier League, αφού έχει σημειώσει 74 γκολ και έχει μετρήσει 41 ασίστ σε συμπαίκτες του.

Επιπλέον, δεν έχει ηττηθεί ποτέ σε αγώνα πρωταθλήματος, όταν έχει βρει δίχτυα μπροστά στο κοινό της Τσέλσι! Το «Στάμφορντ Μπριτζ», μαζί του, διατηρεί το αήττητο και ίσως ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια στα οποία συνέβη αυτό, ήταν εκείνο της 2ας Μαΐου του 2016 στη «Μάχη του Μπριτζ», όπου διαμόρφωσε με τρομερό πλασέ το τελικό 2-2 κόντρα στην Τότεναμ και έστεψε Πρωταθλήτρια Αγγλίας τη Λέστερ, παίρνοντας μια μεγάλη αγκαλιά από τον Κλαούντιο Ρανιέρι πριν από λίγο καιρό στην επίσκεψη του Ιταλού κόουτς στο προπονητικό του Cobham! Σε 37 αναμετρήσεις για την Premier, έχει 34 νίκες και 3 ισοπαλίες με τ' όνομά του στη λίστα των σκόρερ της ημέρας.

Με τα 5 γκολ στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της φετινής αγωνιστικής περιόδου, με το χατ-τρικ απέναντι στην Κάρντιφ να έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, ο Εντέν Αζάρ ξεπέρασε την επίδοση που είχε καταγράψει στον ίδιο αριθμό αγώνων σε καθεμιά από τις έξι προηγούμενες σεζόν που ξεκινούσε στο Λονδίνο, αφού είχε φτάσει μέχρι τα 4 τέρματα και πλέον μετράει ένα περισσότερο, συμβάλλοντας τρομερά στο 5x5 της ομάδας του Μαουρίτσιο Σάρι για φέτος, με τη Λίβερπουλ να είναι η μοναδική που έχει το απόλυτο έπειτα από τα πέντε πρώτα ματς της ποδοσφαιρικής χρονιάς.

Το Σάββατο, έκανε εξαιρετικό ματς, έκλεψε την παράσταση και πέτυχε τρία γκολ για να γνωρίσει την αποθέωση από τον κόσμο της Τσέλσι αλλά και τον θρυλικό Τζιανφράνκο Τζόλα, που πλέον εκτελεί χρέη βοηθού του Σάρι στην άκρη του πάγκου. Ο άλλοτε στράικερ των «μπλε», υποκλίθηκε στον Αζάρ όταν εκείνος αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο με αλλαγή και αυτό αποδεικνύει την άποψη που έχουν πλέον όλοι στο κλαμπ για την ποιότητα και τη σημασία της παρουσίας του διεθνή άσου στο ρόστερ.

Και δεν είναι μονάχα για την εμφάνιση, αλλά για το γεγονός πως επέστρεψε μόλις δυο μέρες νωρίτερα στην αγγλική πρωτεύουσα, έχοντας παίξει τόσο στο φιλικό του Βελγίου με τη Σκωτία, όσο και στο παιχνίδι για το Nations League απέναντι στους Ισλανδούς. Και φυσικά σκόραρε και στα δυο ματς!

Αν υπάρχει κάποια απάντηση που δίνει ο ίδιος, όπως τόνισε στο επίσημο κανάλι της Τσέλσι λίγο μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Κάρντιφ, είναι πως: «Όταν με χτυπούν και δέχομαι πολλά φάουλ, προσπαθώ να μην παραπονιέμαι στον διαιτητή και να διατηρώ την ψυχραιμία μου και τη συγκέντρωσή μου. Είμαι πλέον 27 ετών, σε αρκετά ώριμη ηλικία ως άνθρωπος και ποδοσφαιριστής, σκοράρω, βελτιώνομαι και δεν σκέφτομαι πολλά όταν είμαι στο γήπεδο».

Τα είπε όλα μόνος του και στο «Στάμφορντ Μπριτζ» ευελπιστούν να συνεχίσει να τηρεί την υπόσχεση που έδωσε μη αφήνοντας το πόδι από το γκάζι, όταν αποφάσισε να συνεχίσει στο κλαμπ και δεν άφησε το μυαλό του να μπλέξει για πολύ με σκέψεις μεταγραφής, τις οποίες έκανε για λίγο το φετινό καλοκαίρι με την ολοκλήρωση του Μουντιάλ της Ρωσίας. Η Ρεάλ, πάντως, θα συνεχίσει να παραμονεύει...

