Είναι... ατόφια η φετινή Χρυσή Μπάλα; (Poll)

Ποιος θα πάρει τη Χρυσή Μπάλα; Ο Κριστιάνο, ο Μόντριτς ή ο Σαλάχ; Μέσι, Γκριζμάν, Βαράν, Μπαπέ, Ντε Μπρόινε είχαν διακρίσεις, λάμψη, γκολ, τίτλους, αλλά δεν βρέθηκαν ποτέ μέσα στην τριάδα. Πάμε να δούμε τι έκαναν οι πέντε τελευταίοι κι έπειτα ο λόγος δικός σας. Ποιος είναι ο κορυφαίος για τη χρονιά που πέρασε;

Αντουάν Γκριζμάν: Ο Αντουάν Γκριζμάν χωρίς τυμπανοκρουσίες είχε μία τρομερή χρονιά. Προφανώς και είναι παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Όμως με κάθε τρόπο το 2018 ήταν μία ηχηρή απάντηση και κάτι σαν... απολογία του ίδιου για την αποτυχία του 2016. Με την Ατλέτικο ήταν βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος, την οδήγησε στον τελικό του Europa League, όπου και σήκωσε την κούπα. Στον τελικό είχε δύο γκολ κόντρα στην Μαρσέιγ και λίγους μήνες μετά ρόλο - κλειδί στην Εθνική Γαλλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία. Εκεί ο Γκριζμάν είχε τέσσερα γκολ και δύο ασίστ. Συνολικά μία γεμάτη παρουσία και με καθοριστική μεσοεπιθετικά συμβολή. Μοιάζει αδιανόητο ότι ένας παίκτης με τέτοια επίδραση σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση έμεινε εκτός τριάδας. Στον τελικό του Μουντιάλ σκόραρε ένα γκολ και δημιούργησε άλλο ένα. Τι άλλο....



p>Ο Γάλλος... θανατηφόρος επιθετικός μπορεί σε συλλογικό επίπεδο να μην έκανε την υπέρβαση, όμως στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέδειξε το πόσο top class παίκτης είναι. Ο Κιλιάν Μπαπέ βρέθηκε σε δαιμονιώδη φόρμα, έδωσε άλλη πνοή κι ενέργεια στη Γαλλία που κάποτε ως Εθνική έμοιαζε να είναι σε... λήθαργο. Ο 19χρονος έγινε ο πρώτος έφηβος που βάζει δύο γκολ σε ένα ματς στο Μουντιάλ μετά τον Πελέ το 1958. Ο παίκτης - θαύμα των Γάλλων ήταν μέσα στις σημαντικές τους προκρίσεις στον θεσμό, ενώ σκόραρε και στον τελικό. Σαν να μην έφτανε αυτό ξεκίνησε την χρονιά με τέσσερα γκολ σε τρεις αγώνες. Ο πιτσιρικάς αυτός είναι... φαινόμενο. Μία εκπληκτική περίπτωση παίκτη. Ένας πραγματικός και χαρισματικός ηγέτης, νικητής και κάτοχος Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οπως είχε αρχίσει ο Πελέ...

Ραφαέλ Βαράν: Τους αυθεντικούς ποδοσφαιρικούς ήρωες της Ρεάλ και στυλοβάτες των επιτυχιών της είναι δύσκολο να τους βρεις. Εάν υπάρχει πάντως κάτι κοντά σε αυτό, είναι ο Ραφαέλ Βαράν. Ο Γάλλος στόπερ ήταν μέρος των επιτυχιών της, αλλά και αξιόπιστος παρτενέρ του Σέρχιο Ράμος. Μέλος ομάδας που έχει κερδίσει το Champions League. Εμεινε εκεί; Οχι! Ηταν ηγετικό στέλεχος των Γάλλων στο Μουντιάλ και φυσικά Παγκόσμιος πρωταθλητής. Η ήρεμη δύναμη κοντά στον πιο δυναμικό Ουμτιτί. Ο Βαράν έπαιξε σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αμυνόταν καλά και αποτελεσματικά η ομάδα του Ντεσάν. Δεν έκανε ποτέ σοβαρά λάθη, δεν πανικοβλήθηκε ποτέ. Σκόραρε και στο παιχνίδι των προημιτελικών με την Ουρουγουάη. Ο Βαράν είναι ένας αμυντικός... ογκόλιθος, με συμμετοχή σε δύο μεγάλες κατακτήσεις τίτλων φέτος. Εμεινε όμως εκτός τριάδας...

Raphaël Varane has now won 16 trophies in his senior career for club & country:

Champions League

Club World Cup

Super Cup

LaLiga

Supercopa

Copa del Rey

World Cup

He's 25 years old. pic.twitter.com/Ti8rKLMyP1

— Squawka Football (@Squawka) July 15, 2018