Η μεγάλη διπλή «αποστολή» του Νέβες (vids)

Από το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας απουσίασε. Δεν κέρδισε όση εμπιστοσύνη θα ήθελε αλλά ίσως δεν υπήρξε και χώρος για εκείνον. Καλώς για ορισμένους υποστηρικτές της εθνικής Πορτογαλίας, κακώς για ορισμένους άλλους.

Ο Ρούμπεν Νέβες, όπως και να 'χει, επέστρεψε για να προσφέρει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του και άφησε μοιρασμένες εντυπώσεις. Ήταν εκείνος που έκανε το λάθος κοντά στη μεγάλη περιοχή του Ρουί Πατρίσιο για να σκοράρουν οι Κροάτες, στη φιλική αναμέτρηση της Πέμπτης, όμως, κάθε του προσπάθεια από εκείνο το σημείο κι έπειτα, έκρυβε και μια μεγάλη κάψα να διώξει την κακή στιγμή από το μυαλό του και να τη διορθώσει με όσο το δυνατόν πιο σωστή εικόνα μπορούσε να βγάλει στο γήπεδο.

Ivan Perišić gives #Croatia a 1-0 lead with an emphatic finish. #Portugal not clean enough in possession, Rúben Neves caught on the ball in bad spot.#PORCRO pic.twitter.com/zggOtAQPbf

