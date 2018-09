Η αναγέννηση του Πέδρο με τη φιλοσοφία του Σάρι

Ένας από τους προπονητές που καλωσόρισαν τον Μαουρίτσιο Σάρι στον μαγικό κόσμο της Premier League ήταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα, δηλώνοντας ότι η οπτική του θα βοηθήσει πολύ το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο Ιταλός ανταπέδωσε τη φιλοφρόνηση, δείχνοντας ότι ανάμεσά τους υπάρχει αλληλοσεβασμός και ίσως κάποια κοινά σημεία επαφής στη φιλοσοφία. Αυτό το τελευταίο, ήταν κάτι που αναγνώρισε και ο Πέδρο. «Είναι παρόμοιοι. Η έντασή τους, η φιλοσοφία. Αυτό είναι καλό. Το πιο σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε πραγματικά σκληρά και να βάλουμε τις ιδέες του προπονητή στο μυαλό μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Η ταχύτητα είναι σημείο-κλειδί στο Sarri-ball, το οποίο ξεκίνησε πολύ ενθαρρυντικά στο Λονδίνο. Όπως τόνισε ο ίδιος ο Ιταλός τεχνικός όχι μόνο η ταχύτητα της μπάλας στην κατοχή, όπως επιθυμεί ο ίδιος, αλλά και στη σκέψη, στη νοοτροπία. Έχοντας στο μυαλό την ταχύτατη τριπλέτα στην επίθεση της Νάπολι με το υψηλό πρέσινγκ και τις κινήσεις στον κενό χώρο, καθώς και την περίπτωση του Μέρτενς, ο Πέδρο έδειχνε από την αρχή ως μια πολύ ενδιαφέρουσα μονάδα για τα πλάνα του και ήδη από την προετοιμασία έδειξε ότι το πλάνο του ταιριάζει γάντι.

Maurizio Sarri on the "mental speed" of his playing philosophy. Great response when asked where he got it from. pic.twitter.com/cM6UTNFTu1

— Modern Soccer Coach (@msceducation) September 1, 2018