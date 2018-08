Ένα διαμάντι στο Νότιο Λονδίνο

Στη γειτονιά του υπήρχε ένα τεράστιο πάρκο, στο οποίο τα παιδιά απαγορευόταν να παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν τους ένοιαζε. Περνούσαν όλη την ημέρα με μια μπάλα στα πόδια. Σε εκείνο το πάρκο, όταν ήταν 11 ετών, ο Άαρον Γουάν-Μπισάκα εντοπίστηκε από τους σκάουτς της Κρίσταλ Πάλας. Εντάχθηκε στο δίκτυο υποδομής της ως ένα παιδί που μπορούσε να παίξει δεξί εξτρέμ και επιθετικός, με πολύ καλό έλεγχο της μπάλας και σωματοδομή που τον έκανε ήδη να ξεχωρίζει από τους συνομηλίκούς του.

Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Πάλας και κάποια στιγμή πριν από περίπου δύο χρόνια, ο Κέβιν Κιν που βρισκόταν στο προπονητικό τιμ της πρώτης ομάδας αποφάσισε να τον χρησιμοποιήσει στην προπόνηση. Ήταν Πέμπτη, όπου παραδοσιακά διεξαγόταν οικογενειακό διπλό και συμμετείχαν και παιδιά της ακαδημίας, συχνά σε θέσεις διαφορετικές από τις φυσικές τους επειδή απλά υπήρχε ανάγκη. Ο Κιν ήξερε ότι ο Γουάν-Μπισάκα μπορεί να παίξει όλη την πλευρά, δείχνει τρομερή σταθερότητα και εργατικότητα, οπότε αποφάσισε να τον δοκιμάσει ως δεξί μπακ.

Αντίπαλός του ήταν o Βίλφριντ Ζάχα, ένας από τους πιο χαρισματικούς επιθετικούς της γενιάς του. Και ο πιτσιρικάς τον έκανε να βγει από τα ρούχα του. «Έχω παίξει με πάρα πολλούς καλούς δεξιούς μπακ, αυτός ήταν το κάτι άλλο. Μπορεί να τον περνούσες, αλλά πάντα κατάφερνε να σε προλάβει ή να σου κάνει τάκλιν. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πως από εξτρέμ έγινε πλάγιος μπακ. Γιατί είναι τόσο καλός στην άμυνα, που σε έκανε να πιστεύεις ότι είναι η φυσική του θέση», έλεγε αργότερα στο επίσημο σάιτ της ομάδας ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι άνθρωποι της Πάλας κατάλαβαν ότι έπρεπε πλέον να τον δουλέψουν σε θέση αμυντικού. Κι ας έχανε η Κ-23 την συνεισφορά του στην επίθεση. Κι ας χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής.

Το καλοκαίρι του 2007, ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας στο Asia Trophy και δοκιμάστηκε ως wing back, παίζοντας όλη την πλευρά. Τον Σεπτέμβριο, ο Ρόι Χόντσον προσελήφθη στην τεχνική ηγεσία των Λονδρέζων και ξεκίνησε αναζητώντας επιλογές στους νέους της ομάδας του. Ξεκίνησε σταδιακά να τον χρησιμοποιεί στην πρώτη ομάδα, με τον πιτσιρικά να του ζητάει δανεισμό για να πάρει εμπειρίες. Ο Χόντσον τον έπεισε να μείνει, έχοντας πιστέψει στο ταλέντο του. Ο τραυματισμός του Γουόρντ ήταν η ευκαιρία του. Ο έμπειρος τεχνικός τον έριξε στη μάχη απέναντι σε ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο, την Τότεναμ. Αμέσως μετά, έπαιξε με αντίπαλο τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και καπάκι με την Τσέλσι. Τρία σερί παιχνίδια βασικός με ομάδες του top-6. Αυτό ήταν.

