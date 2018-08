Μήπως έφτασε η ώρα να ξαναβγάλει παικταρά η «Μασία»;

«Είναι εκπληκτικό να βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την μπάλα. Οι κινήσεις του είναι σαν ποίηση». Για έναν πιτσιρικά που ξεκινάει για να βιώσει το όνειρο, δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη ευλογία από την αποθέωση από τον αντίπαλο προπονητή. Ο Τζενάρο Γκατούζο δεν είχε καμία διάθεση να μετριάσει τα λόγια του, καθώς άρχιζε να στάζει μέλι για τον μικρό που είχε μόλις παρακολουθήσει: «Εννοείται ότι αν δεν τον αξιοποιήσει τώρα η Μπαρτσελόνα, τον θέλουμε εμείς δανεικό έστω στη Μίλαν». Και κάπως έτσι ο Ρίκι Πουτς (Riqui Puig) έγινε αυτός που όλος ο καλός ποδοσφαιρικός κόσμος θα ήθελε να γνωρίσει καλύτερα μέσα στο γήπεδο.

Από κοντά και ο Ντανιέλε Μασάρο αμέσως μετά τη φιλική νίκη των Ροσονέρι επί της Μπαρτσελόνα στις ΗΠΑ, να τον στολίζει με ακόμα μεγαλύτερα παράσημα: «Ο Πουτς είναι απίθανος. Ισως η Μπαρτσελόνα να βρήκε τον νέο Ινιέστα». Ποιος είναι όμως ο μικρός που από το πουθενά βρέθηκε στην προετοιμασία των Μπλαουγκράνα και αγωνίστηκε στα φιλικά με Ρόμα, Τότεναμ και Μίλαν, φτάνοντας να έχει προκαλέσει θαυμασμό με το παιχνίδι του;

Παιδί θαύμα σίγουρα δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, μιας και σε λίγες μέρες γίνεται 19 ετών. Ωστόσο, έχει μεγαλώσει αρκετά ώστε να θεωρηθεί έτοιμος για να πάρει τη μεγάλη ευκαιρία του. Χαζεύοντας διάφορα highlights από τα φιλικά και διαβάζοντας αναφορές για τον τρόπο παιχνιδιού του, βγαίνει εύκολα ένα εξαιρετικό πρώιμο συμπέρασμα περισσότερο για τις... νοητικές ικανότητές του στο να διαβάζει τους κενούς χώρους και να κινείται σε αυτούς. Ο,τι ακριβώς αποτελεί και το αγωνιστικό «δισκοπότηρο» των ακαδημιών της Μπάρτσα.

Look at this through ball from Riqui Puig pic.twitter.com/0EuQLuhLPS

