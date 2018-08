Τα «διαμάντια» του Πεπ

Στο ματς του Community Shield με την Τσέλσι, ο Σέρχιο Αγουέρο έσπασε το φράγμα των 200 γκολ. Όταν σκόραρε το πρώτο με τη φανέλα της Σίτι, ο Φιλ Φόντεν ήταν 11 ετών. Τώρα, ήταν εκείνος που του έδωσε την ασίστ, κουβαλώντας τη μπάλα και πασάροντας στον Αργεντινό συμπαίκτη του. Ο νεαρός Άγγλος μέσος έγινε όπως αναμενόταν... talk of the island και θα μπορούσε να καταγράψει μια ακόμα ασίστ, αλλά τη δεύτερη φορά ο Αγουέρο αστόχησε. Ο Φόντεν είχε 54 επαφές με τη μπάλα και δημιούργησε τρεις ευκαιρίες. Παίζοντας απλά και γρήγορα, αναζητώντας χώρους δεξιά στον άξονα και έχοντας καλή επικοινωνία με τους υπόλοιπους μέσους, έδειξε ότι η δουλειά με τον Γκουαρδιόλα και τα ατομικά του χαρακτηριστικά μπορούν να οδηγήσουν σε μια εξέλιξη που θα ωφελήσει όχι μόνο τη Σίτι, αλλά και την εθνική Αγγλίας.

Ο Φόντεν όμως δεν είναι ο μόνος. Η Σίτι έχει στο ρόστερ της μερικούς ακόμα παίκτες κάτω των 20, οι οποίοι μοιάζουν άκρως εξελίξιμοι και η συνύπαρξή τους με τον Γκουαρδιόλα μπορεί να αποτελέσει παράγοντα-κλειδί. Οι δύο εξ' αυτών αγωνίστηκαν ως αλλαγή στο ματς με την Τσέλσι. Ο πρώτς είναι ο Μπραχίμ Ντίαθ. Ο ταλαντούχος Ισπανός με καταγωγή από Μαρόκο εντάχθηκε το 2015 στη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία τον πήρε από τη Μάλαγα, σε ηλικία 16 ετών. Έκανε ντεμπούτο στο Κύπελλο τον Σεπτέμβριο του 2016 και πέρυσι τον Δεκέμβριο έπαιξε για πρώτη φορά βασικός, στο ίδιο ματς με τον Φόντεν. Μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ όσο και πίσω από τον επιθετικό, έχοντας εξαιρετική ντρίμπλα και πολύ καλό αριστερό, το οποίο του αρέσει να χρησιμοποιεί συγκλίνοντας από τα δεξιά ή έπειτα από κάθετο τρέξιμο στον άξονα. Το γεγονός ότι θέλει αγωνιστικό χρόνο έκανε το όνομά του να συνδεθεί με την Τζιρόνα, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το... αδερφάκι της Σίτι στην Ισπανία, αλλά και με τη Λιντς, μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μαρσέλο Μπιέλσα, έναν προπονητή που ο Γκουαρδιόλα σέβεται απεριόριστα. Ωστόσο, ο ίδιος με δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι θέλει να παραμείνει στους «Πολίτες» και να συνεχίσει να εξελίσσεται. «Είναι πολυτέλεια να μαθαίνεις από τους καλύτερους και να ζεις ανάμεσά τους», είπε χαρακτηριστικά.



Πέραν ωστόσο από τον Φόντεν και τον κολλητό του Ντίαθ, στο ματς του Community Shield αγωνίστηκε για κάποια δευτερόλεπτα και ο Κλαούντιο Γκόμες. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μετρά μόλις λίγες μέρες στο Etihad, καθώς αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν. Ήταν αρχηγός στην ομάδα Κ-18 της Γαλλίας, καταφέροντας να κερδίσει την εκτίμηση του Γκουαρδιόλα, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μέσο κλάσης. Σε έναν νέο... Καντέ, όπως αναφέρουν τα πιο αισιόδοξα scouting report. Ο Αρτέτα, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο Μάντσεστερ τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο της γενιάς του. Ο Γκόμες.. δαγκώνει αμυντικά, έχοντας τα σωματικά προσόντα, την ταχύτητα, αλλά και το διάβασμα του παιχνιδιού, ενώ παράλληλα δείχνει ωριμότητα στις μεταβιβάσεις του. Σε σχέση με άλλα πολύ ταλαντούχα αμυντικά χαφ, δείχνει ότι έχει και καλύτερη ντρίμπλα. Ο Γάλλος εντυπωσίασε τον Πεπ στην προετοιμασία, με τον Καταλανό να τονίζει πως από τη μία χρειάζεται χρόνο συμμετοχής ως βασικός, αφήνοντας δηλαδή ανοιχτό το ενδεχόμενο δανεισμού κι από την άλλη ότι τα όσα έδειξε στις προπονήσεις ίσως του εξασφαλίσουν μια μόνιμη θέση στο φετινό ρόστερ.

Επιστρέφοντας στα εγχώρια ταλέντα, ο Λούκα Νμέτσα συστήθηκε στο ευρύ κοινό στο παιχνίδι με την Γουέστ Χαμ τον Απρίλιο, όταν πήρε στον αγωνιστικό χώρο τη θέση του Γκαμπριέλ Ζεσούς. Ο 19χρονος επιθετικός έχει γεννηθεί στο Αμβούργο, όμως αγωνίζεται στις μικρές ομάδες της Αγγλίας και είναι ένας πλήρης σύγχρονος φορ σε εξέλιξη. Παρά το ύψος του έχει πολύ καλή ντρίμπλα και επιτάχυνση, μπορεί να παίξει πιο έξω από την περιοχή και να φτιάξει παιχνίδι για τους συμπαίκτες του, ενώ δεν πέφτει κάτω με τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό πως ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες (εντάχθηκε στα 9 του στα τμήματα υποδομών) ως εξτρέμ και εξελίχθηκε στη συνέχεια ως σέντερ φορ, κρατώντας στοιχεία του winger όπως η ντρίμπλα και η κίνηση στο χώρο.

Οι επαφές του με τη μπάλα είναι εξαιρετικές, έχει το γκολ (9 τέρματα σε ισάριθμους αγώνες τελευταία με την K-23, 25 σε 32 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις πέρυσι) και το μόνο που μένει είναι η μετάβαση σε επίπεδο ανδρών με συνεχή ματς και πίεση. Ο Νμέτσα βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών ομάδων που τον θέλουν δανεικό. Η Γουέστ Μπρομ, η Σουόνσι και εσχάτως η Λιντς (ξανά ο Μπιέλσα) βρίσκονται στο κατόπι του και είναι πιθανόν να παραχωρηθεί, για να περάσει και το τελευταίο τεστ...

Last but not least της λίστας, ο Ερίκ Γκαρσία. Ένα παιδί γέννημα-θρέμμα της Μπαρτσελόνα, ο οποίος εντυπωσίασε με τη σειρά του στην προετοιμασία στις ΗΠΑ. Κεντρικός αμυντικός, αλλά βγαλμένος από τα καλύτερα καλούπια της Μασία. Αριστερό πόδι, στημένα, κουβάλημα μπάλας, διάβασμα φάσεων, έλεγχος του ρυθμού, playmaking από πίσω. Ήταν αρχηγός σε όλες τις «μικρές» ομάδες της Μπάρτσα, παρότι συνήθως μικρότερος. Αν και πήγε στο Etihad αθόρυβα, στην Καταλονία η φυγή του προκάλεσε αρκετή γκρίνια. «Ο Έρικ είναι 17 και παίζει στα να είναι 24 ή 25», δήλωσε ο προπονητής του, εντυπωσιασμένος από την ωριμότητα που έχει στο παιχνίδι.

Πέρυσι αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς για την ομάδα Κ-18, ενώ φόρεσε το περιβραχιόνιο και τον Ιούλιο υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Ήταν από τους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν στις φιλικές ήττες από Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ στις ΗΠΑ, παίζοντας στο κέντρο της αμυντικής τριπλέτας και η ικανότητά του με τη μπάλα είναι ένα τεράστιο προσόν για την ομάδα του Γκουαρδιόλα. Παράλληλα, τους τελευταίους μήνες έχει δουλέψει πολύ σωματικά και κάποια ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Πεπ τον σκέφτεται μελλοντικά και για αμυντικό χαφ.

Aν σε αυτούς προσθέσουμε τους λίγο μεγαλύτερους Μανού Γκαρθία, ο οποίος θα παίξει φέτος δανεικός στην Τουλούζ, Πάολο Φερνάντεθ (δανεικός στην Μπρέντα), καθώς και μερικούς ακόμα παίκτες που η τρομακτική ποιότητα του ρόστερ πιθανόν να τους βρει εκτός στη συνέχεια (Ζιντσένκο, Ρόμπερτς), η δεξαμενή ταλέντου στη Σίτι, η οποία ούτως ή άλλως έχει επενδύσει πολλά σε σκάουτινγκ και υποδομές για την απόκτηση και την εξέλιξη νεαρών παικτών, μοιάζει τεράστια. Η παρουσία του Γκουαρδιόλα μπορεί να έχει καταλυτικό ρόλο στην πορεία και την τακτική τους αντίληψη, όμως το βασικό ερώτημα είναι αν σε ένα περιβάλλον γεμάτο πίεση και απαιτήσεις, θα βρεθεί ο χρόνος ώστε η μετάβασή τους να τους επιτρέψει να εξελιχθούν μέσα στον οργανισμό της ομάδας και όχι κάπου μακριά, ως μόνιμοι δανεικοί ή μεταγραφές...