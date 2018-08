Τα φώτα στο νέο αστέρι της Τσέλσι!

Ο Μοράτα αναζητά μια μεγάλη εμφάνιση, ώστε να πείσει τους Μπλε πως αξίζει μια θέση βασικού, ωστόσο την ευκαιρία από τα μαλλιά έπιασε ένας 17χρονος, ο Χάντσον - Οντόι! Ο νεαρός εξτρέμ ήταν απόλαυση στο φιλικό με τους Κανονιέρηδες, γεγονός που... ανάγκασε τον Σάρι να δεσμευθεί για μια θέση στο ρόστερ της επόμενης περιόδου. Το «SkySports» τον βαθμολόγησε με... 9 και ο Ιταλός τεχνικός τον αποθέωσε «Στο μέλλον θα γίνει ένας πολύ δυνατός παίκτης, είναι σίγουρος. Θα μείνει μαζί μας αυή τη σεζόν» τόνισε ο Σάρι. Την ίδια άποψη φαίνεται πως έχει και ο... Μπεγιερίν, ο οποίος πέρασε ένα πολύ δύσκολο βράδυ στο Δουβλίνο. Αλλωστε, για να τον... κόψει χρειάστηκε να του κάνει πέναλτι!

Brilliant from this man on and off the pitch tonight!

@Calteck10 #CFCinDublin pic.twitter.com/DPutsGUkTv

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2018