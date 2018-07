Η εθνική Αγγλίας και το «μετάλλιο» της ελπίδας

Πρώτη παρουσία σε ημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 28 χρόνια. Έκβαση αρνητική, αλλά χειροκρότημα από την εξέδρα, τραγούδι από τους οπαδούς, δάκρυα πικρίας αλλά και περηφάνιας από τους ποδοσφαιριστές. Στοιχεία που η Αγγλία, σε ό,τι αφορά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας στο ποδόσφαιρο, είχε να δει πάρα πολλά χρόνια.

«Είμαστε η αιτία για την οποία πίσω στην πατρίδα, ο κόσμος είναι χαρούμενος. Κάναμε τη διαφορά, φέραμε την αλλαγή τις τελευταίες εβδομάδες με όσα καταφέραμε» είπε ο Σάουθγκεϊτ στους ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών της παρουσίας της ομάδας επί ρωσικού εδάφους, πριν από τον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στο Βέλγιο. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο στάθηκαν και αρκετοί διεθνείς στο μήνυμα που θέλησαν να στείλουν μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στα social media. «Διώξαμε τον αρνητισμό γύρω από τον οποίο ξεκινήσαμε πριν από έναν μήνα...» τόνιζαν.

Δυο χρόνια νωρίτερα, στο Euro του 2016, ο αποκλεισμός από τους μαχητικούς και τιμιότατους Ισλανδούς χαρακτηρίστηκε η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, με τον Τύπο της χώρας να ασκεί δριμεία κριτική σε όσους συμμετείχαν στο τουρνουά, με τη λέξη που κυριαρχούσε να είναι η «ντροπή».

Ιούλιο του 2018, στο Μουντιάλ της Ρωσίας, το φινάλε για τα «τρία λιοντάρια» είχε δάκρυα και μια ομάδα πεσμένη στον αγωνιστικό χώρο, μπροστά από τον κόσμο της, να μην μπορεί να πιστέψει πως δεν κατάφερε να χαρίσει ακόμα μια μεγάλη χαρά στο έθνος της. Οι οπαδοί δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν και μάλιστα, έμειναν για περισσότερη από μια ώρα μετά το τέλος του ημιτελικού με τους Κροάτες στη θέση τους, αναγκάζοντας τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να ξαναβγεί από τ' αποδυτήρια και ν' ανταποδώσει το χειροκρότημα γεμάτος ευγνωμοσύνη.

Full video of @GarethSouthgate’s long-awaited emergence from the tunnel - precisely 70 minutes after the final whistle. The @England fans had been chanting for him non-stop while he was inside conducting all his media duties. #mixedemotions #Eng pic.twitter.com/u1BO08uJAe

