Ο Κάριους, τα λάθη και τα social media

Ένα χαρακτηριστικό του οπαδού, του δημοσιογράφου, του προσεκτικού παρατηρητή και του αναλυτή είναι η δυνατή μνήμη. Αυτή «γεννά» τη σχολαστικότητα με την οποία καταπιάνεται με ένα θέμα κι από κει προέρχεται η «πώρωση» με το άθλημα, την ομάδα, τον παίκτη, τον προπονητή, το είδωλο. Όλοι θυμούνται ένα γκολ, μια ενέργεια, ένα παιχνίδι. Αυτό ίσχυε και θα ισχύει πάντα.

Παλαιότερα, ελλείψει συνεχούς τηλεοπτικής ροής, κινητών και τάμπλετ που ανασύρουν πανεύκολα ένα στιγμιότυπο και προσφέρουν εκατοντάδες ριπλέι κάθε σημαντικής και ασήμαντης φάσης, οι στιγμές μυθοποιούνταν. Αν το γκολ του Μαραντόνα κόντρα στην Αγγλία το 1986 ήταν προσβάσιμο εδώ και 32 χρόνια όπως είναι τα τελευταία πέντε, δεν θα έκανε την ίδια εντύπωση. Ο ίδιος ο μύθος του (κάθε) Ντιέγκο οφείλεται εν πολλοίς και στο ότι δεν υπήρχε κάθε μέρα στο σαλόνι μας. Εκεί οφείλεται και η βλακώδης αντιμετώπιση των ρεκόρ του (κάθε) Μέσι. Κάτι που θεωρείται δεδομένο και συνηθίζεται, καταντάει κλισέ και βαρετό.

«ΘΥΜΑΣΑΙ ΕΚΕΙΝΟΝ ΤΟΝ ΣΑΠΙΟ ΤΟΝ ΚΑΡΙΟΥΣ;»

Τέλος πάντων, η μνήμη για όποιον ακολουθεί τις εξελίξεις πιστά είναι χαρακτηριστικό. Ο τελικός της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Λίβερπουλ τον περασμένο Ιούνιο θα μείνει αξέχαστος για ένα σωρό λόγους. Δυστυχώς για τον Λορίς Κάριους, ο χαρακτηριστικότερος θα είναι τα τρομερά λάθη του.

Δεν είναι τα πρώτα, ούτε τα τελευταία, ενώ σίγουρα δεν έσπασε την «παρθενιά» στους παίκτες που σημάδεψαν ένα παιχνίδι με την κακή απόδοσή του. Σημασία έχει ότι συνέβη κι ανήκει στο παρελθόν. Κάθε ποδοσφαιρικός θρύλος γιγάντωσε το όνομά του κυρίως αφήνοντας πίσω τις κακές στιγμές και χρησιμοποιώντας τις για να γίνει καλύτερος. Επτά φορές να πέσεις και να σηκώνεσαι οκτώ, είπε ο Πάουλο Κοέλιο. Για τον Κάριους ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολο όσο για τον Μπάτζιο ή τον Μπέκαμ.

Ο λόγος είναι τα social media, η υπερπροσφορά θεάματος και η δυνατότητα σχολιασμού στα πάντα, που φέρνουν τον Γερμανό τερματοφύλακα της Λίβερπουλ απέναντι όχι μόνο στον Κλοπ και τους υπόλοιπους reds, ούτε καν απέναντι στην τοπική κοινωνία, όπως μετά τις ήττες των ’80s, που οι ποδοσφαιριστές δεν έβγαιναν από το σπίτι τους από τη στεναχώρια ή από φόβο για το «κράξιμο» στο δρόμο. Ο Κάριους πρέπει να ξεχάσει το Κίεβο για να προχωρήσει, αλλά το Κίεβο βρίσκεται παντού, μέσα από δυο τρία hashtag στο Twitter.

ΛΑΘΗ, ΛΑΘΗ, ΠΑΝΤΟΥ ΛΑΘΗ

Σε μια τηλεοπτική σύνδεση για ένα φιλικό της Λίβερπουλ στην προετοιμασία, ο φακός «έπιασε» τη μπάλα να γλιστράει σαν ψάρι από τα χέρια του κίπερ των «κόκκινων» στο παρασκήνιο στην προθέρμανση. Ναι, στην προθέρμανση. Λίγες μέρες αργότερα, στο παιχνίδι με την Τρανμίρ Ρόβερς, «έπνιξε» ένα γκολ όπως στον τελικό πριν από 50 μέρες. Αμφότερα έγιναν viral και ο τίτλος ήταν ο εξής: «Karius pulled a Karius». Ελληνιστί, ο Κάριους έκανε ένα… Κάριους. Ο Κάριους έγινε πάλι Κάριους. Έγινε δηλαδή αυτό για το οποίο (θα) τον θυμόμαστε.

Σ’ αυτή τη φάση δεν έχει σημασία αν είναι καλός τερματοφύλακας ή όχι. Ψυχρά και αδιάφορα, για κάποιον που απλά κρίνει τις κινήσεις και την απόδοσή του, η περίπτωσή του επηρεάζεται από την υπερέκθεση στα social media. Αυτή είναι αναπόφευκτη, όμως αλλάζει τα δεδομένα όπως τα ξέραμε. Είναι αδιάφορο αν ο πρώην τερματοφύλακας της Μάιντς έχει τον χαρακτήρα να την «παλέψει». Αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι οι νέες απαιτήσεις αυτής της μάχης με το παρελθόν.

Ούτε παλαιότερα ξεχνιόταν μια «φάβα», ένα εξοργιστικό λάθος. Ειδικά οι πρωταγωνιστές ενδεχομένως το έβλεπαν και στον ύπνο τους για καιρό. Είναι άλλο όμως να το βλέπεις στον ύπνο σου και διαφορετικό σε κάθε οθόνη που ανοίγεις. Twitter, Facebook, Instagram και YouTube ήρθαν για να κάνουν τους «ήρωες» των γηπέδων πιο τρωτούς από ποτέ.

Karius has major concentration issues, lack of confidence and THAT night in Kiev on his mind. Time to cut our loses. A new GK needed before a Fekir type signing.

— Ste (@StePlunk) 10 Ιουλίου 2018