Ο Στέρλινγκ είναι «κλειδί» στην Αγγλία του Σάουθγκεϊτ

Στο BBC ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να βαθμολογεί τους ποδοσφαιριστές της Αγγλίας έπειτα από κάθε αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Στέρλινγκ και στα τέσσερα παιχνίδια που έχει αγωνιστεί τη χαμηλότερη βαθμολογία. Ανάλογη κριτική του επιφύλασσαν και αρκετές εφημερίδες. Στο γράμμα του στο Player's Tribune, ο ίδιος είχε αναφερθεί στα ταμπλόιντ που «θέλουν να σε ρίξουν» και στη Ρωσία είναι μάλλον ο πιο ολιγόλογος από όλη την αποστολή.

«Η αντιμετώπιση που είχε στο ημίχρονο ήταν πραγματικά αηδιαστική και καθόλου αντιπροσωπευτική της απόδοσής του». Ο Γκάρι Νέβιλ έριξε μια ματιά στα Social Media στο ημίχρονο της αναμέτρησης της Αγγλίας με τη Σουηδία και ο τρόπος που οι οπαδοί αντιμετώπισαν τον επιθετικό της Σίτι επειδή σπατάλησε δύο ευκαιρίες δεν του άρεσε καθόλου. Ευτυχώς, δεν ξέρει ελληνικά.

Από τη στιγμή που Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ μπήκε στη διαδικασία να εξηγήσει τι ακριβώς κάνει ο Στέρλινγκ στο σχήμα του, κανονικά θα έπρεπε άπαντες να τον δουν αλλιώς. «Έχω μεγάλη πίστη σε εκείνον. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό μέρος της ομάδας. Στα τελευταία πέντε ή έξι παιχνίδια, με την αλλαγή του συστήματος, ήταν κλειδί. Η κίνησή του, η ικανότητα που έχει να τρέχει από οπισθοχωρημένες θέσεις, η εναλλαγή θέσεών του με άλλους ποδοσφαιριστές, είναι πολύ σημαντική». Είναι σύνηθες φαινόμενο όμως ο κόσμος να πιάνεται από μια-δυο χαμένες ευκαιρίες και να χτίζει ένα αφήγημα που αδικεί την συνεισφορά του ποδοσφαιριστή.

Ο Στέρλιγνκ φέτος είχε 18 γκολ και 11 ασίστ με τη φανέλα της Σίτι, στην οποία αγωνιζόταν σε ένα από τα άκρα της επιθετικής τριπλέτας και βρισκόταν πολύ συχνά σε καλές θέσεις για γκολ, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του εκτελώντας ή σερβίροντας στους συμπαίκτες του που ακολουθούσαν. Στην Αγγλία από την άλλη μετράει μόλις δύο γκολ σε 41 ματς. Το σκοράρισμα αποτελεί τον μοναδικό λόγο κριτικής προς τον πρώην μεσοεπιθετικό της Λίβερπουλ, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι στην εθνική έχει διαφορετικές αποστολές. Κι ότι σε τελική ανάλυση, απλά έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες.

O Τεντ Νάτσον από το statsbomb ανέλυσε τα Expected Goals, την ποιότητα δηλαδή των ευκαιριών και πόσα γκολ θεωρητικά θα έπρεπε να έχει πετύχει βάσει αυτών. Στο πρωτάθλημα, τα ExpG του είναι 15.48, δηλαδή έχει πετύχει περισσότερα από όσα θα «έπρεπε». Στο Μουντιάλ 1.22. Η ποιότητα των ευκαιριών που είχε, ανταποκρίνεται σε ένα, το πολύ δύο γκολ. Όχι παραπάνω. Το ότι παραμένει άσφαιρος λοιπόν δεν είναι και τόσο εξωπραγματικό, παρότι πράγματι είχε ορισμένες καλές ευκαιρίες.

Harry Kane has all the goals, but Raheem Sterling has been England's best attacking player in the World Cup. He plays a vital role progressing the ball so Eng can get all those corners and FKs.

He's also NOT a bad finisher, just a bit unlucky in the WC so far. pic.twitter.com/CFBwjDdeSn

— Ted Knutson (@mixedknuts) July 8, 2018