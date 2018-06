Χάλντορσον, ζωή για... ταινία!

Oι Βίκινγκς επιστρέφουν και η ιαχή τους ξανά στα γήπεδα! Ενας από τους «πολεμιστές» είναι ο Χανς Θορ Χάλντορσον, ο γκολκίπερ των Ισλανδών που νίκησε τις... μάχες με Τουρκία, Κροατία και Ουκρανία. Η ιστορία του εντυπωσιακή...

Ο Χανς Θορ Χάλντορσον στα 20 του χρόνια ήταν έτοιμος να παρατήσει το ποδόσφαιρο. Δεν είχε λάβει ποτέ του την οποιαδήποτε επαγγελματική προπόνηση για γκολκίπερ, δεν είχε χαρεί τα πάρτι ως νέος και φαινόταν ότι ρεαλιστικά θα ασχολιόταν με τον χώρο του κινηματογράφου. Το καλοκαίρι του 2004 τον απέρριψε μία ομάδα 3ης κατηγορίας και τα πράγματα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Κι όμως αυτός ο Ισλανδός κατέληξε να είναι ο βασικός γκολκίπερ, ο πρώτος που θα παίξει σε τόσο μεγάλο τουρνουά και ο μοναδικός που κράτησε ανέπαφη εστία στα προκριματικά με αντιπάλους ομάδες σαν τις: Κροατία, Ουκρανία και Τουρκία.

