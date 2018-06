Ο Πούτιν... γκρεμίζει τα «όνειρα» των χούλιγκανς

«Βρισκόμαστε στην κορυφή του Ολύμπου τώρα κι αυτό έπρεπε να γίνει» τονίζει Μοσχοβίτης χούλιγκαν που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Euro του 2016 «Πήγαμε για τους Αγγλους για να τους πετάξουμε από τον... θρόνο τους» καταλήγει.

«Όταν είμαστε καλοί, δεν θα μας θυμάται κανείς. Όταν είμαστε κακοί, μας θυμούνται όλοι», είναι μια χαρακτηριστική ατάκα. Άγγλος οπαδός που είχε πολεμήσει στο Ιράκ, τονίζει ότι η εμπειρία της σύγκρουσης μαζί τους ήταν πιο τρομακτική από ό,τι στον πόλεμο. Οργανωμένοι, νηφάλιοι, με πολλές ώρες στο γυμναστήριο και εκπαίδευση τακτικών, είναι τα στοιχεία που τους διακρίνουν σύμφωνα με τον Τζέοφ Πίρσον, ερευνητή στη Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

To κατασκοπικό θρίλερ που ξεκίνησε ανάμεσα σε Αγγλία και Ρωσία έχει φυσικά αντίκτυπο και στο Μουντιάλ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Νησιού προειδοποίησε τους Βρετανούς που ζουν ή θα επισκεφτούν τη Ρωσία, ότι ενδέχεται να βιώσουν «αντι-βρετανικά συναισθήματα ή παρενόχληση» λόγω της υπόθεσης δολοφονίας του Σεργκέι Σκριπάλ με δηλητήριο. Η προειδοποίηση αυτή αύξησε τους ήδη υπάρχοντες φόβους ενόψει Μουντιάλ, με την Τερέσα Μέι να ρίχνει προσωρινά στο τραπέζι την πιθανότητα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Ωστόσο, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δε θέλει σε καμία περίπτωση οι θυσίες της χώρας του για ένα εντυπωσιακό Μουντιάλ να επισκιαστούν από σοβαρά επεισόδια. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την οικονομία της Ρωσίας, ο «Τσάρος» κατάφερε να βρει πόρους για το κορυφαίο Παγκόσμιο Κύπελλο! Ξέρει καλά πως η Δύση θα έχει στραμμένα πάνω στη Ρωσία τα βλέμματα της, γι αυτό και είναι αποφασισμένος να διαλύσει κάθε... ελπίδα των χούλιγκανς για επεισόδια. Οι ρωσικές αρχές καταστρέφουν την κουλτούρα των «ανεγκέφαλων». Ομάδες που προκάλεσαν τον όλεθρο πριν δυο χρόνια βρίσκονται υπό επιτήρηση και οι απειλές φυλάκισης έχουν μπει στο μυαλό τους!

Οι αρχηγοί των χούλιγκανς κάθε συλλόγου της Ρωσίας αντιμετωπίζουν σοβαρές ποινές αν συλληφθούν για επεισόδια στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακόμα και να μην εμπλέκονται άμεσα οι ίδιοι, ξέρουν πως οι συνέπειες θα είναι άσχημες. «Είμαστε σαν... όμηροι» ομολογεί ένας Ρώσος οπαδός.

Τη βία στους δρόμους της Μασσαλίας και στα γήπεδα του Euro την υποδέχθηκαν στη Ρωσία με.... αστεία, ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι επαίνεσαν τους χούλιγκανς για τα «κατορθώματά» τους. Μάλιστα, ο Πούτιν αποκάλεσε τις μάχες «θλιβερές», κι έπειτα αμφισβήτησε «πως 200 Ρώσοι οπαδοί θα μπορούσαν να χτυπήσουν αρκετές χιλιάδες Αγγλους». Βέβαια, σε αυτή τη διετία τα χαμόγελα πάγωσαν όταν είδαν πως το φαινόμενου του χουλιγκανισμού στη χώρα παίρνει μεγάλες διαστάσεις και τα «στρατόπεδα» εκπαίδευσης να αυξάνονται.

Οι Ρώσοι χούλιγκανς είδαν το Μουντιάλ ως μια μεγάλη ευκαιρία για «πόλεμο», αλλά στην σκακιέρα με τον Πρόεδρο της χώρας τους βγαίνουν χαμένοι. Ο Αλεξάντερ Σπρίγκιν είχε... καθοριστικό ρόλο στα όσα εφιαλτικά συνέβησαν στη Γαλλία και όταν επέστρεψε στην πατρίδα του πήρε το «μήνυμα». Ο Σπρίγκιν συνελήφθη σε μια τουαλέτα λίγους μήνες αργότερα κι από τότε σταμάτησε κάθε... δραστηριότητα, όπως και η ομάδα του. Οπως ο ίδιος αποκάλυψε «Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας είχε μια... προληπτική συνομιλία μαζί μας».

Η Ρωσία δεν έμεινε μόνο στις... προληπτικές κουβέντες, προχώρησε σε ακόμα μια κίνηση ματ. Τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι... άχρηστα χωρίς να συνοδεύονται από το Fan ID (πιστοποίηση από τις ρωσικές αρχές με τα στοιχεία του κατόχου). Οι υποψήφιοι ελέγχονται από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, οι οποίες αρνήθηκαν το δικαίωμα σε αρκετούς χιλιάδες Ρώσους οπαδούς να δουν τα παιχνίδια στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συνομοσπονδιών.

