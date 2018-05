Με αυτή την ενδεκάδα οι Αγγλοι βλέπουν... κούπα!

Eίναι η Αγγλία που θα ταξιδέψει στα γήπεδα της Ρωσίας η καλύτερη των τελευταίων ετών; Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επέλεξε μόλις πέντε παίκτες από αυτούς που ήταν στη Βραζιλία το 2014, τους Στέρλινγκ, Χέντερσον, Γουέλμπεκ, Τζόουνς, Κέιχιλ. «Οι κακές εμπειρίες είναι τεράστιο κίνητρο. Εχω τεράστια πίστη σε αυτή την ομάδα. Πιστεύω πως πήρα μαζί μου ό,τι καλύτερο υπήρχε διαθέσιμο στο Νησί. Εχω μια συναρπαστική και υποσχόμενη ομάδα» τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και μαζί του αισιοδοξούν και οι συμπατριώτες του. Ποια θα ήταν η ιδανική ενδεκάδα για να παρουσιαστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Telegraph, BT Sport και Ιndependent έχουν την απάντηση…

