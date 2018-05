Η Premier League ήταν και πάλι μαγική! (pics & vids)

Το γεγονός πως το φετινό πρωτάθλημα ήταν... καπαρωμένο από τη Μάντσεστερ Σίτι εδώ και αρκετούς μήνες, με την κατάσταση να είναι τέτοια που ουδείς αγωνιούσε για ανατροπές στην κορυφή και απλά περίμενε την ημέρα της στέψης για την καλοδουλεμένη μηχανή του Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν μείωσε ούτε στο ελάχιστο το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν σε αυτές τις 38 «στροφές» της Premier League που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

Ρόμα - Γιουβέντους με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Κάθε σεζόν, πάντα κάτι αφήνει πίσω της, πάντα κάτι ιστορικό έχει να παρουσιάσει, πάντα κάτι απροσδόκητο έχει να ρίξει σαν... κεραυνό εν αιθρία και πάντα θα δημιουργεί ιστορίες οι οποίες θα διατηρούν μοναδικό το αγγλικό ποδόσφαιρο. Η κουρτίνα για τη φετινή σεζόν έκλεισε και το FourFourTwo του gazzetta.gr παρουσιάζει όλα όσα ξεχώρισαν και όλα εκείνα που έκαναν μοναδική την Premier που έριξε τίτλους τέλους.

Ιστορική Σίτι: Όλα έχουν ειπωθεί δεκάδες φορές, έχουν γραφτεί άλλες τόσες, ωστόσο, η φοβερή και τρομερή Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα φρόντισε για να μείνει στην ιστορία, ακόμα και στην τελευταία αγωνιστική της ποδοσφαιρικής χρονιάς 2017-2018. Οι αδιαμφισβήτητοι, ασταμάτητοι και... αμείλικτοι Πρωταθλητές της Premier League, έφτασαν για πρώτη φορά στα χρονικά του κορυφαίου πρωταθλήματος τους 100 βαθμούς, ολοκλήρωσαν τον «Μαραθώνιο» με 106 γκολ ενεργητικό, επίδοση που επίσης δεν έχει εμφανιστεί ποτέ ξανά, ενώ και οι 32 νίκες είναι ακόμα ένα ρεκόρ που ανήκει στους «πολίτες». Το πρώτο βραβείο στα χρονικά για τον playmaker της χρονιάς, κατέκτησε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, με τις 16 ασίστ που κατέγραψε στις 38 αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ενώ οι υπόλοιποι τρεις με 10+ ασίστ ήταν... συμπαίκτες του! Ο Σανέ είχε 15, ο Σίλβα 11 και ισάριθμες ο Ραχίμ Στέρλινγκ. Με τα 16 εκτός έδρας «τρίποντα» (χάρη και στο 1-0 επί της Σαουθάμπτον στο φινάλε), τις 18 διαδοχικές νίκες κατά τη διάρκεια της «κούρσας», το +79 στη διαφορά τερμάτων και το +19 από τη δεύτερη θέση, αυτή η Σίτι μένει στην ιστορία και πολύ δύσκολα μπορεί να υπάρξει κάτι ανάλογο.

​

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής: Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι εκτός του Μοχάμεντ Σαλάχ; Ο Αιγύπτιος των 34 ατομικών διακρίσεων στην πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ, αναδείχθηκε κορυφαίος για ολόκληρη την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ενώ επίσης είχε κατακτήσει τα βραβεία για τον καλύτερο της χρονιάς από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών αλλά και από τους ποδοσφαιρικούς συντάκτες. Με το γκολ του στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Μπράιτον, έγραψε ακόμα μια σελίδα ιστορίας καθώς ολοκλήρωσε αγωνιστική περίοδο 38 παιχνιδιών με 32 τέρματα (44 σε όλες τις διοργανώσεις), ξεπερνώντας την κορυφαία επίδοση των 31 γκολ στα οποία είχαν σταματήσει σε αντίστοιχης διάρκειας πρωτάθλημα, οι Άλαν Σίρερ (1995-1996), Κριστιάνο Ρονάλντο (2007-2008) και Λουίς Σουάρες (2013-2014). Μετά το φινάλε του αγώνα με τους «γλάρους» στο «Άνφιλντ», ο Αιγύπτιος αστέρας παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για τη φετινή Premier League, μια διάκριση την οποία κυνήγησε πολύ και ο Χάρι Κέιν αλλά δεν πρόλαβε, ολοκληρώνοντας τη χρονιά στα 30 τέρματα μετά και τα δυο που πέτυχε στο εκπληκτικό 5-4 της Τότεναμ επί της Λέστερ στο «Γουέμπλεϊ», το απόγευμα της Κυριακής. Ο Άγγλος στράικερ, μπορεί να υπερηφανεύεται για το τρομερό του επίτευγμα μέσα στο 2017, αφού μέτρησε 56 γκολ σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο.

​

Some reception for Mo Salah after being awarded with the Golden Boot. #LFC pic.twitter.com/ji9YFjwCQ7

— James Pearce (@JamesPearceEcho) May 13, 2018