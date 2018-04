5 πράγματα που πρέπει να κάνει η Γιουνάιτεντ για να υπερκεράσει την Σίτι

Η απίστευτη νίκη των Κόκκινων Διαβόλων σε βάρος των Πολιτών ήρθε αργά και δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στη μάχη του φετινού τίτλου αλλά αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα ενόψει της νέας σεζόν. Με τη διαφορά να είναι στους 13 βαθμούς και 6 αγώνες να απομένουν, η Σίτι αργά ή γρήγορα θα στεφθεί πρωταθλήτρια, όμως η νίκη στο Etihad θα δώσει στην Γιουνάιτεντ τουλάχιστον την ελπίδα ότι σύντομα θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την αντίπαλό της ακόμα και αν ο Ζοσέ Μουρίνιο έσπευσε να δηλώσει ότι δεν θα είναι ψυχολογική χτύπημα στην ομάδα του Γκουαρδιόλα για τη νέα χρονιά. «Ηταν μια σημαντική νίκη, όμως δεν βλέπω κάτι περισσότερο από αυτό. Αυτή τη σεζόν βελτιωθήκαμε, την επόμενη πρέπει να βελτιωθούμε περισσότερο».

1. Να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του Πογκμπά



«Θα απαντήσω μια άλλη μέρα, σήμερα πριν τον αγώνα δεν θα το κάνω». Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήξερε τι ήθελε να πει και μάλλον ήξερε γιατί δεν έπρεπε να το πει πριν το ντέρμπι του Μάντσεστερ. Ομως στο τέλος, δεν άντεξε τον πειρασμό. «Εντάξει, θα σας απαντήσω». Η ερώτηση ήταν για τον Μίνο Ραϊόλα και αν στην Σίτι προτάθηκε ο Πογκμπά τον Ιανουάριο. Αυτές οι δηλώσεις ίσως τελικά έπαιξαν ρόλο στο αποτέλεσμα του ντέρμπι. Αισθανόμενος ότι ο Γκουαρδιόλα τον χρησιμοποιεί στην κόντρα με τον Ραϊόλα, ο Γάλλος έβαλε στο twitter μια φωτογραφία με το χέρι στο αυτί και έγραψε «τι;». Το επανέλαβε στο Etihad μετά το δεύτερο γκολ σε τρία λεπτά. Ηταν τα τρία καλύτερα λεπτά του Πογκμπά με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ. Ολοι γνωρίζουν ότι ο 25χρονος μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από αυτά που έχει κάνει φέτος και το περιθώριο βελτίωσης υπάρχει. Οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν έναν σούπερ ταλαντούχο παίκτη στο ρόστερ τους και πρέπει να βρουν τον τρόπο να βγάλουν τον καλύτερο εαυτό του.

2. Να παίζει πιο συχνά με ένταση



Η Γιουνάιτεντ έχει παίκτες για να παίξει με μεγάλη ένταση αλλά δεν το κάνουν συχνά. Στο ντέρμπι οι Κόκκινοι Διάβολοι είχαν την κατοχή στο πρώτο 20λεπτο αλλά τους έλειπε η σπίθα για να κάνουν πράγματα με την μπάλα και ο ρυθμός ήταν πολύ χαμηλός. Ο Ζοσέ Μουρίνιο δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένος από την τριάδα του κέντρου στο πρώτο μέρος αλλά και ότι ήθελε περισσότερα από τους Σάντσες και Λίνγκαρντ, δύο παίκτες που δίνουν ρυθμό μπροστά. Από το πρώτο λεπτό στο δεύτερο μέρος, η ένταση της Γιουνάιτεντ ήταν εντελώς διαφορετική. Εμοιαζε μια ομάδα που είχε κάτι να αποδείξει. «Δεν θέλετε να είστε οι κλόουν εδώ και να τους βλέπετε να παίρνουν τον τίτλο» είπε ο Πορτογάλος στους παίκτες του στο ημίχρονο. Παίζοντας με σπίθα από την αρχή της επανάληψης, δημιούργησαν μεγάλη απειλή στους αντιπάλους και πέτυχαν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Οταν αφήνει την ένταση να πέσει, όπως στην εντός έδρας ήττα από την Σεβίλλη, η Γιουνάιτεντ μοιάζει πολύ μέτρια ομάδα. Αν καταφέρει να την κρατήσει σε υψηλό επίπεδο σε σταθερή βάση, θα έχει τρομερή δύναμη.

3. Να πάρει περισσότερα γκολ από τον Αλέξις Σάντσες



Στο ντέρμπι ο Αλέξις είχε να αποδείξει πράγματα αφού τελικά απέρριψε την Σίτι για την Γιουνάιτεντ και είχε μια εντυπωσική εμφάνιση στο Etihad. Ομως αυτό που χρειάζεται είναι να αρχίσει να σκοράρει περισσότερο αφού έχει μόλις 2 γκολ σε 12 αγώνες με την ομάδα του Μουρίνιο. Η Σίτι έχει πάρει γκολ από όλες τις γραμμές της φέτος, ενώ η Γιουνάιτεντ περιμένει κυρίως να σκοράρει ο Λουκάκου, ο οποίος έχει τα πάνω και τα κάτω του. Οι Πολίτες έχουν 6 παίκτες που έχουν πετύχει πάνω από 7 γκολ στην Premier League, ενώ οι Κόκκινοι Διάβολοι μόλις 3 [Μαρσιάλ 9, Λίνγκαρντ 8]. Ο Πορτογάλος θέλει οι Πογκμπά και Ράσφορντ να κάνουν κάτι ανάλογο τη νέα σεζόν αλλά ο Σάντσες πρέπει να πάει στα 20 τέρματα. Ο Χιλιανός πέτυχε 24 στην καλύτερη σεζόν του στο Αγγλικό πρωτάθλημα και η Γιουνάιτεντ τα χρειάζεται αυτά τα γκολ αν θέλει να κατακτήσει τον τίτλο.

4. Να τα πάει καλύτερα στις στημένες φάσεις



Δεδομένου του τρόπου που παίζει η Σίτι, δεν προκάλεσε εντύπωση σε κανέναν ότι είχε πολύ μεγαλύτερη κατοχή από την Γιουνάιτεντ, όμως προκάλεσε μεγάλη έκπληξη το ότι ήταν καλύτερη και στις στημένες φάσεις. Το γκολ του Κομπανί με κεφαλιά στο Etihad ήταν το 9ο που δέχεται φέτος η ομάδα του Μουρίνιο από στημένες φάσεις στην Premier League. «Είναι το τρίτο γκολ που δεχόμαστε από την Μάντσεστερ Σίτι από κόρνερ φέτος» είπε ο Πορτογάλος. Αντίθετα, εκείνο που πέτυχε ο Σμόλινγκ και χάρισε τη νίκη στους Κόκκινους Διαβόλους ήταν μόλις το δεύτερο που δέχεται η Σίτι όλη τη σεζόν. Σε έναν άνθρωπο που είναι γνωστός για την αμυντική οργάνωση των ομάδων του, όπως είναι ο Πορτογάλος, αυτό δεν είναι δυνατόν να του αρέσει. Σίγουρα το να το βελτιώσει αυτό θα βοηθήσει την Γιουνάιτεντ να μικρύνει τη διαφορά από τους Citizens.

5. Να νικήσει την Σίτι στο Old Trafford



Η Γιουνάιτεντ έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία στις τρεις τελευταίες επισκέψεις της στο Etihad στην Premier League και τερμάτισε κάτω από την Σίτι αυτά τα τρία χρόνια. Τα αποτελέσματα εκεί δεν είναι το πρόβλημα αλλά ότι οι Πολίτες έχουν φύγει με νίκη από το Old Trafford τις τελευταίες δύο σεζόν. Η ομάδα του Μουρίνιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή 13 βαθμούς πίσω από την Σίτι και αν την είχε νικήσει στον πρώτο γύρο η διαφορά θα ήταν στους 7. Η Γιουνάιτεντ παρόλα αυτά βελτίωσε τις επιδόσεις στο top-6, έχοντας 5 νίκες, 1 ισοπαλίες και 3 ήττες. Η Σίτι από την άλλη έχει 7 νίκες, 2 ήττες και καμία ισοπαλία. Αν απλά η ομάδα του Μουρίνιο είχε κάνει νίκη στο πρώτο ματς, θα ήταν πάνω από εκείνη του Γκουαρδιόλα σε αυτή την κατηγορία. Η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνουν οι Πολίτες κόντρα σε άλλους αντιπάλους αλλά μπορεί να ελέγξει αυτά τα αποτελέσματα στο Old Trafford.