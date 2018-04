Η Σίτι πήγε το ποδόσφαιρο σε άλλο επίπεδο!

Περίπατος . Η λέξη που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο αυτό που έκαναν οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα στον φετινό «Μαραθώνιο» της Premier. Η ήττα από τη Γιουνάιτεντ ανέβαλλε απλά για μια εβδομάδα τη στέψη. Η εντυπωσιακή εμφάνιση στο Γουέμπλεϊ και το απίθανο διπλό της Μπρομ στο Ολντ Τράφορντ έστειλαν sms τίτλου στον Πεπ που το απόγευμα της Κυριακής έπαιζε γκολφ.

Η τεράστια απόσταση σε βαθμούς, ποιότητα και αποτελεσματικότητα έναντι των υπόλοιπων που στη θεωρία αποτέλεσαν... συνδιεκδικητές της κορυφής, εξηγείται με μια απλή ματιά στον βαθμολογικό πίνακα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και μικρή διαφορά έχει απ' ό,τι ίσχυε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η αρμάδα του Πεπ έκανε... στάση στο «Άνφιλντ», όπου κι εκεί θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την ήττα (ας όψεται το πάνω χέρι που έχει πάρει ο Κλοπ έναντι του Γκουαρδιόλα) πάγωσε στο ντέρμπι του «Etihad» με τη Γιουνάιτεντ, αλλά ο επίλογος της επιτυχίας δεν ήταν δυνατό να αλλάξει.

Το gazzetta.gr αναλύει πτυχές του επιτυχημένου πλάνου του Καταλανού πρωτεργάτη της επιτυχίας και αποθεώνει τους παίκτες που αποτύπωσαν με τον ιδανικότερο τρόπο το πως πρέπει να παίζεται το ποδόσφαιρο! Το τρίτο πρωτάθλημα στην Premier League είναι γεγονός, όμως υπάρχουν κι άλλα ρεκόρ έτοιμα για κατάρριψη! Ποια είναι αυτά;

Περισσότερων βαθμών, αφού το μέγιστο που μπορεί να φτάσει είναι 102 και η Τσέλσι έφτασε τους 95!

Περισσοτερων νικών, η Τσέλσι είχε 30 και οι Πολίτες μπορούν να φτάσουν και τις 33!

Περισσότερων γκολ, οι Μπλε είχαν 103 και η Σίτι έχει ήδη 93!

Μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων, η Τσέλσι είχε +71, η ομάδα του Πεπ έχει ήδη +68

Περισσότερα εκτός έδρας γκολ, η Λίβερπουλ έχει 48, η Σίτι μετρά ήδη 40

Μεγαλύτερη διαφορά βαθμών από τον 2ο, η Γιουνάιτεντ είχε +18, και τώρα η διαφορά είναι στους 16!

Η Σίτι είναι μία ομάδα που έχει απλοποιήσει το ποδόσφαιρο με αυτά που κάνει. Είναι και λίγο... επικίνδυνο το να κάνει να φαίνονται απλά όλα όσα βλέπει κανείς στο γήπεδο. Είναι η στιγμή που το ποδόσφαιρο πηγαίνει σε άλλο επίπεδο. Παίζουν με έναν τρόπο που θα κάνει να ενδιαφερθεί ακόμα και ένας άνθρωπος που δεν καταλάβει το άθλημα ή το παιχνίδι. Είναι τέτοια η ποιότητα του παιχνιδιού της Σίτι που δίνει μία παγκόσμια απήχηση. Μία ομάδα που κάνει τα δύσκολα να μοιάζουν απλά και κάνει ακόμα πιο κατανοητό το άθλημα. Η Mάντσεστερ έχει φτάσει ένα σημείο να έχει επηρεάσει αισθητά και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Όταν παίζει τα παιχνίδια φαίνονται απλά και πιο εύκολα και τα εμπόδια πιο βατά. Επίσης κάνει και τους αντιπάλους της να φαίνονται χειρότεροι απ' όσο είναι. Στο πρόσφατο ματς, η Έβερτον θα μπορούσε να βγάλει όλο το κέντρο της στο μεταξύ τους ματς και να είχε βάλει κώνους και πάλι δεν θα είχε χειρότερη εικόνα. Ένας κώνος είναι απίθανο να είχαν περάσει 36 λεπτά χωρίς να μπορεί να ολοκληρώσει μία πάσα!

Δεν είναι όμως εύκολο να επιλέξει κανείς για τον Γκουαρντιόλα τον όρο μάνατζερ ή κόουτς. Στην Αγγλία το κοουτσάρισμα ήταν πάντα σε 2ο πλάνο από το managing, την διαχείριση δηλαδή της ομάδας, κάτι που εξηγεί πολλά. Σε τέτοιον βαθμό που σπανίως αποδίδεται ο όρος κόουτς στον προπονητή. Ωστόσο για τον Γκουαρντιόλα δεν μπορεί να μην αποδοθεί αυτός ο όρος. Θα είναι λάθος. Οι managers βγάζουν πιο καλές εμφανίσεις από τους παίκτες. Οι μεγάλοι κόουτς κάνουν συνολικά τους παίκτες καλύτερους και συνολικά την ομάδα.

Ο Σανέ είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο σε σχέση με τον Νταβίντ Σίλβα. Ωστόσο είναι στέλεχος της Εθνικής Γερμανίας κι έχει δείξει τόσο μεγάλη βελτίωση που μπορεί φέτος είναι ένας από τους μεγάλους αστέρες στο Μουντιάλ. Με κάποιον τρόπο η Σίτι έχει παίκτες που δείχνουν καλύτεροι από ποτέ.

Ο Σίλβα είναι σε μία ηλικία που πολλοί παίκτες σκέφτονται τι θα κάνουν στο... αντίο τους από την δράση. Ο 32χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός όμως είναι σε πιο καλή κατάσταση, σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, πιο έξυπνος και ακόμα πιο ικανός σε αυτήν την ηλικία. Ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του στα 32. Ο Γκουαρδιόλα τον βλέπει να παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο της καριέρας του.

Ο Ισπανός έχει κάνει τρομερά πράγματα με δεδομένο και το προσωπικό του πρόβλημα. Είχε να διαχειριστεί την πρόωρη γέννηση του γιου του τον περασμένο Δεκέμβριο. Η κατάσταση απαιτούσε αρκετές ειδικές θεραπείες και ο Σίλβα έκανε συχνά ταξίδια στην Ισπανία όπου η σύντροφός του και η οικογένειά του ζουν.

Η... μάχη για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της χρονιάς κυρίως βέβαια περιστρέφεται ανάμεσα στον Ντε Μπρόινε και τον Σαλάχ, όμως ο Σίλβα έχει σχεδόν ίδια αξία και με τους δύο και το δείχνει διαρκώς στο γήπεδο. Εκτός από την ήττα - σοκ με την Γουίγκαν στο Κύπελλο τον Φλεβάρη έχει κερδίσει όλα τα προηγούμενα 26 παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις. Η κορυφαία επίδοση για παίκτη στην κατηγορία από τότε που ξεκίνησε το 1888. Στην μεγάλη εξέλιξη του Σανέ έχει συνεισφέρει αισθητά ο Σίλβα στην περίοδο του Καταλανού τεχνικού στο Μάντσεστερ.

Ο Νικόλας Οταμέντι χωρίς αμφιβολία πέρυσι δεν περνούσε την πιο εύκολη περίοδό του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι στα 30 του δεν είναι ηλικία για να βελτιωθεί. Όμως φέτος έχει δείξει μεγάλη διαφορά και με την συμβολή του Γκουαρδιόλα και είναι από τους τοπ στόπερ της κατηγορίας.

Το να μαθαίνεις την λογική του Καταλανού τεχνικού, την προσέγγισή του αλλά και το τι ζητά δεν είναι καθόλου εύκολο. Ωστόσο αυτοί οι παίκτες τα κατάφεραν. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ έγινε από αποδιοπομπαίος τράγος ενός έθνους στον επόμενο μεγάλο ποδοσφαιρικό ήρωα και πηγαίνει στο Μουντιάλ με 22 γκολ φέτος, όσα είχε δηλαδή στις προηγούμενες δυο χρονιές μαζί.

Ο Κάιλ Γουόκερ κέρδισε πολλούς... πόντους σε σχέση με πέρυσι ενώ ο Ντε Μπρόινε έχει... μεταμορφωθεί σε έναν εκ των κορυφαίων μέσων στην Ευρώπη. Ο Αγουέρο έχει ωριμάσει και κάνει τρομερή χρονιά και λειτουργεί όπως απαιτεί το παιχνίδι και το σύστημα του προπονητή, ενώ ο Φαμπιάν Ντελφ έδωσε ηχηρές απαντήσεις σε όσους γελούσαν σε βάρος τους και τον κατηγορούσαν ότι ήταν σαν... παλαίμαχος όταν πήγε από την Σίτι στην Άστον Βίλα. Επίσης οι μικρότεροι σε ηλικία Μπερνάντο Σίλβα και Ομερίκ Λαπόρτ έχουν εξελιχθεί και άλλο και υιοθετούν την κουλτούρα του προπονητή στο γήπεδο. Τη νέα χρονιά θα είναι ακόμα καλύτεροι. Η Σίτι περιμένει επίσης τους Μεντί και Γκουντογκάν να επανέλθουν στο 100% από τους τραυματισμούς τους. Ο Ζέσους στα 21 του είναι ένα ακόμα σημαντικό αγωνιστικό κεφάλαιο από τους νέους σε ηλικία παίκτες που θέλει ακόμα τον χρόνο του. Εάν σε αυτό το... παζλ προστεθεί ο Ίσκο τότε η Σίτι θα είναι πρωταθλήτρια και του χρόνου.

Δεν «αγόρασε» απλά, αλλά έχτισε την επιτυχία

Αντικρίζοντας το ποσό των 200+ εκατ.ευρώ που διατέθηκε από τη Μάντσεστερ Σίτι για την ενίσχυση μόνο της αμυντικής της γραμμής, έπειτα και από τα 60 εκατομμύρια της απόκτησης του Αϊμερίκ Λαπόρτ τον Ιανουάριο, αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι ο Πεπ Γκουαρδιόλα έκανε ό,τι μπορούσε στο μεταγραφικό κομμάτι ώστε να έχει στη διάθεσή του ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει σημειώσει στο μπλοκάκι του. Παρ' όλα αυτά, τα χρήματα δεν φέρνουν πάντα την ευτυχία κι όταν την φέρνουν, δεν αποτελούν τον μοναδικό παράγοντα για τον οποίο επιβεβαιώθηκε το καλύτερο σενάριο. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι πρωτεργάτης – με κάθε κυριολεκτική και σημασιολογική έννοια της λέξης - του θριάμβου της Μάντσεστερ Σίτι στη φετινή Premier League.

Πήρε το χρόνο του, έκλεισε τ' αυτιά του στην πρώτη, πολύ δύσκολη για εκείνον, σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, όταν όλα του στράβωναν την περασμένη σεζόν και τις στιγμές που μπορεί να έβλεπε τον βρετανικό Τύπο ν' αναρωτιέται αν πράγματι ο Καταλανός μπορούσε ν' αντέξει το επίπεδο του ανταγωνισμού στην Premier, εκείνος απλά συνέχιζε με πίστη και αφοσίωση το πλάνο που είχε θεσπίσει όταν ανέλαβε τα ηνία, το καλοκαίρι του 2016. Φροντίζοντας εξ αρχής τ' αποδυτήρια, απομακρύνοντας τον Τζο Χαρτ δίχως ίχνος ενδοιασμοί, με τον Άγγλο πορτιέρε να... ψάχνεται ακόμα και να έχει αποτελέσει μια από τις πιο δυνατές «φωνές» στο εσωτερικό της Σίτι, όπως επίσης και με τους Κομπανί, Αγουέρο και Τουρέ να καταλαβαίνουν ότι κάθε άλλο παρά δεδομένη ήταν η θέση τους, ο Πεπ έκανε τις σωστές κινήσεις σε επίπεδο νοοτροπίας και έπειτα μετέφερε τα... μαγικά του εντός αγωνιστικού χώρου. Η κατάκτηση του βραβείου του κορυφαίου προπονητή σε τέσσερις διαδοχικούς μήνες (Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη), είναι επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην Premier League και του αξίζει πέρα ως πέρα με ό,σα παρουσίαζε στο χορτάρι, καθοδηγώντας τους «πολίτες» σε ένα τρομερό αήττητο σερί 22 αγώνων δίχως ήττα στο πρωτάθλημα του οποίου η υπόθεση της κορυφής... έλαβε τέλος. Η Λίβερπουλ ήταν εκείνη που σταμάτησε την τρομερή πορεία της αρμάδας του Πεπ με το 4-3 στο Άνφιλντ, στα μέσα του Γενάρη...

Η εικόνα που διαμορφώθηκε στον φετινό βαθμολογικό πίνακα του αγγλικού πρωταθλήματος, αντικατοπτρίζει πέρα ως πέρα την αλήθεια και την πραγματική δυναμική των «γαλάζιων» του Μάντσεστερ, τους οποίους άπαντες παραδέχθηκαν, θαύμασαν, χειροκρότησαν, εξύμνησαν και αποδέχθηκαν πως ήταν κατά πολύ ανώτεροί τους. Δεν ήταν τυχαία – όσο κι αν οι... μπλόφες και οι προσπάθειές του να ρίξει αλλού το βάρος και το ενδιαφέρον – η δήλωση του Μουρίνιο περί ξεκάθαρης αδυναμίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ν' ακολουθήσει τους ρυθμούς της Σίτι σε αυτό τον «Μαραθώνιο». Ο Πεπ έφτιαξε μια απίστευτα καλά δουλεμένη μηχανή σκοραρίσματος, δημιουργίας, επιβολής στον αγωνιστικό χώρο και υπεροχής έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου.

Συνδυασμός επαγγελματισμού και προσωπικής ζωής

Ούτε... κλείσιμο σε ξενοδοχείο, ούτε «μπαμπούλας» για να καταφέρει να κερδίσει την απόλυτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών του, ούτε κάτι τρομερά αυστηρό από τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον τρόπο διαχείρισης των μελών του ρόστερ ώστε να παρουσιάζεται η καλύτερη δυνατή εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καταλανός τεχνικός είναι από τους πιο δυναμικούς υπέρμαχους της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους δίχως τα social media, της προσωπικής ζωής μακριά από το γήπεδο και των αναγκών που έχει κάθε ποδοσφαιριστής όταν χρειάζεται και θέλει να ξεφύγει από τα στενά όρια του επαγγελματικού αθλητισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των μεθόδων του Πεπ Γκουαρδιόλα και των δεδομένων που έχει διαμορφώσει στο εσωτερικό της Μάντσεστερ Σίτι, είναι η απάντηση που είχε δώσει όταν κλήθηκε να επιβεβαιώσει το ατύχημα που είχε ο Σέρχιο Αγουέρο με ταξί στο Άμστερνταμ, κατά την επιστροφή του από ταξίδι – αστραπή που έκανε για να παρακολουθήσει μια συναυλία. «Είχε ρεπό, ήταν ελεύθερος να το περάσει όπως ήθελε. Δεν παραβίασε κάποιον κανονισμό και θέλω οι ποδοσφαιριστές μου να περνούν όμορφα στον ελεύθερο χρόνο τους» αποκρίθηκε ο κόουτς των «πολιτών», άσχετα αν βαθιά μέσα του ήξερε ότι θα έπρεπε να χάσει για μερικά ματς εκείνη την χρονική περίοδο τον Αργεντινό φορ.

Από την απαγόρευση λειτουργίας του wifi σε χώρους του προπονητικού κέντρου της Μάντσεστερ Σίτι ώστε να ευνοήσει και να βελτιώσει τις προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ποδοσφαιριστών και να μιλούν κατ' ιδίαν παρά μέσω social media, στα... αναγκαστικά ομαδικά γεύματα μετά από τα ματς στο Etihad και τις... συγκεκριμένες ώρες ερωτικών περιπτύξεων με συζύγους/συντρόφους για τους παίκτες του! Όχι κόπωση στο σπίτι μετά τα μεσάνυχτα, τηλεφωνήματα αργά το βράδυ στα σπίτια των παικτών για να διαπιστώσει πως όντως ξεκουράζονται και δεν έχουν προτιμήσει να... κάνουν νύχτα στο Μάντσεστερ, ενώ έχει εισηγηθεί και συγκεκριμένα σνακ, κυρίως ξηρούς καρπούς. «Ξέρει πολύ καλά πως να παίρνει το καλύτερο από τους παίκτες του και έχει τη συνταγή της επιτυχίας». Με τον Ραχίμ Στέρλινγκ να δηλώνει το παραπάνω – έχοντας αναγεννηθεί υπό τις οδηγίες του Πεπ – το νόημα είναι πολύ πιο βαθύ από την πρώτη ανάγνωση που αφορά απλά τις προπονητικές μεθόδους.

Pep deserves credit for this. He has totally changed Sterling. #PepEffect pic.twitter.com/9ZRoua77Hu

— SK (@EIKun10) November 22, 2017