Η Γιουβέντους που θα αλλάξει

Εξι συνεχόμενα πρωταθλήματα που μπορεί να γίνουν επτά, τρία συνεχόμενα κύπελλα που μπορεί να γίνουν τέσσερα, δύο τελικοί Champions League για να επιβεβαιώσει μέσω της Ευρώπης ότι όντως ήταν τόσο δυνατή όσο δείχνουν οι επιδόσεις της. Η Γιουβέντους χάρισε επτά, αν βάλουμε και το φετινό, όμορφα χρόνια στους οπαδούς της, αφήνοντας τους μόνο με ένα παράπονο: Την κούπα με τα μεγάλα αυτιά... Η ώρα, όμως, δεν ήρθε ακόμη όπως φαίνεται. Μακάρι να ζούμε να το χαρούμε όταν (ή αν) θα γίνει, αλλά προς το παρόν το σημαντικό είναι ότι διανύει τους τελευταίους μήνες ζωής του, όπως γράφουν και οι Ιταλοί, ο σκληρός πυρήνας των αποδυτηρίων. Γιατί η Ρεάλ Μαδρίτης δεν πλήγωσε τη Γιούβε αυτή τη φορά. Αυτό το έκανε, και μάλιστα ανελέητα, στο Κάρντιφ. Τώρα απλά την έκανε να καταλάβει ότι ήρθε η ώρα για τις απαραίτητες αλλαγές...

Αυτό είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσει κανείς βλέποντας τα γκολ του 0-3. «Η βραδιά που σήμανε το τέλος του BBC», έγραψε η Gazzetta dello Sport για να περιγράψει ουσιαστικά το τέλος -το οποίο άρχισε με την αποχώρηση Μπονούτσι- μιας εποχής στην άμυνα της Γιούβε. Ο Μπαρτσάλι, όσο σπουδαίος αμυντικός κι αν υπήρξε, είναι πλέον στα τελειώματα του και ο λόγος που θα πάρει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο είναι επειδή θεωρείται επιβεβλημένη η παρουσία του στα αποδυτήρια, ειδικά στη μετά Μπουφόν εποχή, ενώ ο Κιελίνι μπορεί να κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του αλλά του χρόνου θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Παρεμπιπτόντως, το γεγονός ότι προτιμήθηκε ο Μπαρτσάλι, παρά τους εφιάλτες του Κάρντιφ, αντί του Ρουγκάνι, είναι μια μεγάλη ήττα για τον Ντανιέλε. Και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη, όσο συνεχίζει να ζει με τη λογική «άγιος Βαλεντίνος για πάντα», αν τον προσπεράσει στην ιεραρχία ο Ματία Καλντάρα από το καλοκαίρι. Ο Κιελίνι, ο Μπενάτια, ο Καλντάρα, ο Ρουγκάνι (;) και ο Μπαρτσάλι θα είναι η άμυνα, με τους Ιταλούς να υποστηρίζουν ότι αναζητείται ακόμη ένας για παν ενδεχόμενο.

Επειδή είναι Ελληνας, πρέπει να αναφερθεί ότι γράφτηκε (και) το όνομα του Σωκράτη Παπασταθόπουλου. Γενικά, όμως, αυτή την περίοδο δεν έχει και μεγάλο νόημα να μείνει κανείς στα ονόματα που γράφονται ως πιθανές αφίξεις, γιατί γράφονται κάτι δεκάδες για όλες τις θέσεις... Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να σταθεί κάποιος στους υποψήφιους για αποχώρηση και αν συνδέσεις διάφορα ξεχωριστά ρεπορτάζ τον τελευταίο μήνα, καταλαβαίνεις ότι έχει παρθεί η απόφαση για ανανέωση σε μεγάλο βαθμό: Ο Ασαμόα πάει προς Ιντερ, ο Λιχτστάινερ θέλει αλλά φαίνεται ότι δεν θα πάρει νέο συμβόλαιο, ο Χέβεντες θα επιστρέψει στη Σάλκε, ο Μαρκίζιο ουσιαστικά έχει τελειώσει, ο Κεντίρα έχει συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο αλλά πιο πιθανή είναι η αποχώρηση παρά η ανανέωση, ο Μάντζουκιτς δεν είναι πλέον τόσο απαραίτητος αφού θα επιστρέψει ο Πιάτσα (γράφεται και ο Μαρσιάλ), ο Μπουφόν -last but not least- ετοιμάζεται για το μεγάλο "αντίο". Και χθεσινά (5/4) ρεπορτάζ λένε ότι ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος συνολικά, αφού θα υπάρξουν κι άλλες πωλήσεις (Αλεξ Σάντρο, Στουράρο για παράδειγμα). Κανείς από τους προαναφερθέντες δεν είναι πιτσιρικάς και αυτό δεν προκαλεί εντύπωση, αφού η φετινή ομάδα είναι αυτή με τον μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στα χρόνια του Μπέπε Μαρότα, ο οποίος έχει παραβεί ήδη έναν από τους κανόνες του και μένει να φανεί αν θα επιμείνει.

Ο γενικός διευθυντής των Τορινέζων είναι της λογικής ότι το ιδανικό διάστημα παραμονής ενός προπονητή είναι η τριετία. Οχι επειδή ο Αντρέα Ανιέλι υπολογίζει τα πάντα με ορίζοντα τριετίας, έτσι χωρίζει το μέλλον η Γιουβέντους ως κλαμπ σε οποιονδήποτε τομέα, αλλά επειδή είναι της άποψης ότι από τον 4ο χρόνο κι έπειτα αρχίζει να... βαριέται ο ένας τον άλλον, ότι γίνονται όλα ρουτίνα και σιγά-σιγά χάνεται ο ενθουσιασμός, οι νέες ιδέες, η φρεσκάδα και η διάθεση γενικά. Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι είναι ήδη στην 4η σεζόν του στον πάγκο της Γιούβε και έχει συμβόλαιο για ακόμη δύο χρόνια. Μοιάζει πολύ δύσκολο να το εξαντλήσει, αλλά μέχρι πριν 7-10 μέρες έμοιαζε πολύ δύσκολο και να το λύσει το καλοκαίρι. Τώρα δεν βάζει το χέρι του στη φωτιά κανείς για τίποτα. Επισήμως, φυσικά, τόσο ο ίδιος όσο και ο Μαρότα λένε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά η Corriere dello Sport έγραψε και το όνομα του... Κάρλο Αντσελότι.

Το θέμα προπονητή, γενικά, δεν είναι απλό, αν η Γιουβέντους ακούσει (και) τον κόσμο της. Δεν το κάνει συνήθως, υπό την έννοια πως αυτό που έχουν αποφασίσει να κάνουν θα το κάνουν ακόμη κι αν δεν είναι δημοφιλής κίνηση εκείνη τη στιγμή, αλλά τώρα μπορεί να προβληματιστούν και οι ίδιοι λόγω των επιλογών τους το περασμένο καλοκαίρι. Στόχος της διοίκησης ήταν και είναι η μετατροπή της ομάδας σε επιθετική σιγά-σιγά και πάνω σε αυτή τη λογική ήταν και οι μεταγραφές που έγιναν. «Η Γιουβέντους του Λίπι και η Γιουβέντους του Αλέγκρι; Βλέπω πολλές ομοιότητες. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα, χάσαμε κι εμείς τελικούς μετά τη νίκη το 1996. Η διαφορά είναι στην αγωνιστική φιλοσοφία μας, εμείς επικρατούσαμε σε Ιταλία και Ευρώπη με πιο κυριαρχικές εμφανίσεις», είπε ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο, για να προστεθεί στις μόνιμες παρατηρήσεις, πάνω στο ίδιο θέμα, από τον Αρίγκο Σάκι. Οι Μπιανκονέρι έχουν ρόστερ για να παίξουν πολύ πιο επιθετικό και όμορφο ποδόσφαιρο από αυτό που παίζουν, αλλά δεν το κάνουν. Από την στιγμή που έρχονται τα αποτελέσματα, όμως, αυτό μπορούν να το προσπεράσουν εύκολα. Αυτό που δεν προσπερνάνε εύκολα, είναι το πόσες... εκατοντάδες εκατ. ευρώ μπήκαν στο ταμείο του κλαμπ στην 4ετία Αλέγκρι από τα αποτελέσματα στο Champions League.

Η Γιουβέντους ως κλαμπ έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά σε αυτά τα χρόνια και θέλει να τα αυξήσει. Για να το πετύχει, θα πρέπει να συνεχίσει να νικάει. Και για να συνεχίσει να νικάει, πρέπει να αλλάξει... όσο νικάει. Και θα αλλάξει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές και ειδικά σε άμυνα και κέντρο. Το θέμα είναι αν θα αλλάξει γενικά φιλοσοφία και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό θα κριθεί από το τι θα αποφασίσουν με το θέμα του προπονητή. Ή και από την οικονομική πολιτική τους. Καλό είναι το να μην πιάνονται κορόιδα ή το να καταφέρνουν με λιγότερα από τους άλλους να πετυχαίνουν περισσότερα, αλλά αυτό δεν θα πετυχαίνει πάντα. Θα χρειαστούν και οι «τρέλες». Και στο χώρο του κέντρου, ειδικά, χρειάζεται μια τέτοια περισσότερο από ποτέ...