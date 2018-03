Τοσούν, η καλύτερη επιλογή των... 27.5 εκατ.!

Στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι η Σίτι δαπάνησε 217 εκατ. λίρες, ακολούθησε η Τσέλσι με 202 εκατ., η Γιουνάιτεντ στην 3η θέση με 170 εκατ. και στην 4η η Εβερτον με 153 εκατ. Ο Κούμαν το πήρε πάνω του, ήταν αυτός που εισηγήθηκε τις 13 μεταγραφές, αλλά το αποτέλεσμα τον... βύθισε. Στα τέλη του Οκτώβρη η Εβερτον φλέρταρε με τις τελευταίες θέσεις και ο Ολλανδός πλήρωσε με την απόλυση τις επιλογές του. Οι Βρετανοί έδωσαν μόνο ένα ελαφρυντικό στον έμπειρο τεχνικό. Το ότι η διοίκηση απέτυχε να πάρει ισάξιο αντικαταστάτη του Ρομέλου Λουκάκου. Αλλά και ο Ολλανδός δεν πίεσε ποτέ, θέλησε να μείνει με Ρούνεϊ, Σίγκουρντσον και Κλάασεν, παίκτες που είναι κλασικά δεκάρια...

Στο παζάρι του Ιανουαρίου τα «Ζαχαρωτά» κινήθηκαν ξανά δυναμικά, αλλά μόνο για τη θέση που «πονούσαν» την επίθεση! Δαπάνησαν 28 εκατ. λίρες για να αποκτήσουν τον κορυφαίο για πολλούς επιθετικό μετά τον Χακάν Σουκούρ, τον Σενκ Τοσούν! To απόγευμα του Σαββάτου, έγινε ο πρώτος Τούρκος που σκοράρει δυο τέρματα στην Premier League έπειτα τον Τουντσάι Σανλί το 2008! Hταν το 4ο του τέρμα στο Νησί το τελευταίο 15μερο και ήδη στο Γκούντισον Παρκ αρχίζουν να χαμογελούν. «Η Σίτι αγοράζει τους αμυντικούς σε τιμές επιθετικών» είπε πρόσφατα ο Μουρίνιο, ένώ άφησε αιχμές και για τα 75 εκατ. της Λίβερπουλ για τον Φαν Ντάικ. Πως λοιπόν να μη χαμογελούν οι άνθρωποι της Εβερτον πως με τα 27.5 εκατ. λίρες έκαναν την καλύτερη επιλογή φορ στην Ευρώπη! Ποιος είναι όμως ο Τούρκος που σπρώχνει την Εβερτον στην Ευρώπη;

1 - Cenk Tosun is the first Turkish player to score a brace in a Premier League game since Tuncay Sanli in 2008 (vs. Aston Villa). Impression. pic.twitter.com/f6TDLdAKFe

