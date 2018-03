Μπεν Γιεντέρ, ο... Big Ben της Σεβίλλης!

Το πρωί της Τετάρτης η φωτογραφία του ήταν στα πρώτα θέματα όλων των εφημερίδων. Ολοι μιλούσαν για μια αστεράτη εμφάνιση, άλλωστε, ο Βισάμ Μπεν Γιεντέρ ήταν αυτός που σε τέσσερα λεπτά έστειλε τη Σεβίλλη στα προημιτελικά του Champions League για πρώτη φορά στην 60χρονη ιστορία της. «Sevilla of dreams» και «Βιg Ben» οι τίτλοι των Ισπανών που αποθεώνουν τον Γάλλο για το κάζο στον Μουρίνιο!

Ποιος είναι όμως ο ήρωας της Σεβίλλης; Γιος Τυνήσιων μεταναστών, ο 27χρονος επιθετικός μεγάλωσε στις υποβαθμισμένες γειτονιές του Παρισιού. Αφησε στην άκρη τις συμμορίες, προτίμησε το ποδόσφαιρο και βγήκε κερδισμένος! Ο καλύτερος του φίλος, ένας ακόμα γιος μεταναστών, ο Ριγιάντ Μαχρέζ, μαζί έκαναν πολλά όνειρα στους «βρώμικους» δρόμους του Παρισιού!

Από τότε που άρχισε να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει για εκείνον το ποδόσφαιρο, ο Μπεν Γιεντέρ, είχε τα ίδια όνειρα με χιλιάδες άλλα παιδιά που μεγάλωσαν στα προάστια του Παρισιού, να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γεννήθηκε στο Sarcelles, μια από τις πιο δύσκολες γειτονιές γύρω από τη γαλλική πρωτεύουσα. «Είχα μια αρκετά δύσκολη παιδική ηλικία. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι νέοι παίκτες και πολλοί παίκτες με τεράστιες δυνατότητες κι έτσι είναι δύσκολο να έρθει κάποιος εκεί να σε ψάξει» τονίζει.

Το moto του στη ζωή είναι «Μείνε χαμογελαστός» υποστηρίζοντας ότι πάντα στη ζωή του αναζητά θετική ενέργεια. Ωστόσο, παρά την χαλαρή εμφάνισή του, υπάρχει μια ποιότητα που ξεχωρίζει πάνω από όλα τα άλλα – η αποφασιστικότητά του να πετύχει. Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του, έπαιζε πάντα, πολλές φορές όχι με τις ευλογίες των γονέων του που του φώναζαν συχνά για την αργοπορία του.

Wissam Ben Yedder finds the net and now Man Utd need two goals! pic.twitter.com/O4b5d9xGdm

Αντί να παίζει με παιδιά της ηλικίας του, προσπαθούσε πάντα να παίζει σε υψηλότερο επίπεδο για να δοκιμάσει τον εαυτό του. Κάποιες από τις ισχυρότερες αναμνήσεις του ως παιδί ήταν όταν τα μεγαλύτερα αγόρια τον ρωτούσαν αν μπορούσαν να μπουν στη δική του ομάδα. Το γεγονός αυτό του έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση και μια επιθυμία να συνεχίσει να βελτιώνεται. «Πρέπει να κυνηγάς την επιτυχία. Ποτέ μη σταματάς να πιστεύεις. Ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, πρέπει να συνεχίσεις να πιστεύεις πως θα το κάνεις» λέει ο 27χρονος.

Ο Μπεν Γιεντέρ, όμως, δεν ντρέπεται να παραδεχτεί ότι το να μεγαλώσει σε μια σκληρή γειτονιά ενίσχυσε τη δική του επιθυμία να πετύχει και να παίξει ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο. Ισως γιατί ήθελε να προσφέρει στον εαυτό του και στους γονείς του κάτι καλύτερο!

Κι όμως ο παίκτης που... εξόργισε τον Ζοσέ Μουρίνιο, ξεκίνησε την καριέρα του μέσα από το... φτωχό Futsal. Αγωνίστηκε στη Garges Djibson στο Championnat, καθώς και στη γαλλική εθνική ομάδα κάτω των 21 ετών. Για καλή του τύχη όμως, μια ερασιτεχνική ομάδα, η Maccabi Paris Metropole είδε τις δυνατότητές του κι άρχισε... αγώνα για να τον βγάλει από το αδιάφορο Futsal! «Κι όμως ο χρόνος αντίδρασής μου, η ισορροπία μου ήταν πράγματα που μου τα δίδαξε το futsal. Σε μονομαχίες, σε τετ α τετ ξέρω πολλά πολλά χάρη στη θητεία μου στα κλειστά γήπεδα».

Ο ίδιος δεν ξεχνά τα δύσκολα παιδικά χρόνια, στην επιστροφή του στο Παρίσι θα βρεθεί στους δρόμους που μεγάλωσε, θα δει παιχνίδια μικρών και στο μυαλό του θα έρθει η φωνή της μητέρας του όταν τον μάλωνε για τις πολλές ώρες εκτός σπιτιού! Οι στιγμές με τον Μαχρέζ είναι πολλές και ο ίδιος φρόντιζε να σκέφτεται θετικά. «Είμαι χαρούμενος, πολύ, πολύ χαρούμενος. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω το συναίσθημά μου, είναι το όνειρο που είχα από παιδί, να βρεθώ και να κερδίσω μεγάλους παίκτες, μεγάλες ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μπήκαμε στις μεγάλες στιγμές της ιστορίας του συλλόγου, αυτή είναι η πρώτη φορά που πάμε στους προημιτελικούς του Champions League. Πάντα έκλεινα το στόμα μου και δούλευα, όταν ο προπονητής ήταν χαρούμενος, ήμουν χαρούμενος, κι αυτό έχει σημασία» τονίζει ο 27χρονος.

