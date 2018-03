Ψυχρός Πόλεμος, πράκτορες και πανικός στο Μουντιάλ

Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι μέρες που υπολείπονται είναι μόλις 92 (τη στιγμή που γραφόταν το κείμενο), αλλά κάθε μία που περνάει, δημιουργεί ολοένα και μεγαλύτερο πανικό στη FIFA και σε όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Η Παγκόσμια Συνομοσπονδία προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, ισορροπίες και να κρύψει τα προβλήματα κάτω από το... χαλάκι, αλλά πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς από τον έλεγχό της. Αλλωστε πλέον δεν έχει να κάνει με το ίδιο το ποδόσφαιρο, αλλά με κάτι περισσότερο. Με αυτό που επιστρέφει με την παλιά τρομακτική ονομασία του: τον Ψυχρό Πόλεμο.

Η ιστορία που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή έχει ως αφορμή την πρόσφατη δολοφονία του Ρώσου διπλού πράκτορα, Σεργκέι Σκρίπαλ και της κόρης του. Συνέβη στο Σάλσμπουρι της Αγγλίας με νευροτοξικό αέριο και από εκεί ξεκίνησε ένας πόλεμος δηλώσεων μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος έχει εξελιχτεί σε διπλωματική μάχη με απελάσεις και οι συνέπειές του αγγίζουν και το επερχόμενο Μουντιάλ. Ηδη η ίδια η πρωθυπουργός της Αγγλίας, Τερέζα Μέι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν πρόκειται να ταξιδέψει για τη διοργάνωση κανείς επίσημος από το Νησί.

As Moscow rejects Britain's ultimatum over the Skripal poisoning, one Russian paper today says this on UK-Russian ties: "The die is cast, the rubicon crossed." Suggesting the gloves are off, it adds: "Anything that causes pain to the 'partner' is now allowed." pic.twitter.com/hd3r55eE78

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 14, 2018