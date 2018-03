Το λάθος της Παρί με τον Νεϊμάρ και το... τρελοκομείο

Στη Φλωρεντία της Αναγέννησης ο Νικολό Μακιαβέλι έθεσε πολλούς από τους κανόνες που εκ πεποιθήσεως ή άθελά τους ακολουθούν ακόμα και σήμερα οι πολιτικοί, στρατιωτικοί, οι κάθε είδους αρχηγοί, ακόμα και τα αφεντικά στις επιχειρήσεις. Ενα από τα σημαντικά που είχε πει και διέπουν τις σχέσεις ήταν το διάσημο: «Εναν ηγέτη πρέπει να τον φοβούνται και να τον αγαπούν. Αν δεν γίνεται και τα δύο, τότε καλύτερα μόνο να τον φοβούνται». Στην περίπτωση του Νεϊμάρ το μόνο δεδομένο είναι πως δεν συμβαίνει κανένα από τα δύο. Ούτε feeling για τις ομάδες του βγάζει, ούτε και φοβάται κανέναν.

Από τη Σάντος και την Μπαρτσελόνα έφυγε στα μαχαίρια και στα δικαστήρια, ενώ στην Παρί με το καλημέρα δεν γουστάρει και δεν τον γουστάρουν (σ.σ.: τουλάχιστον όπως μαρτυρούν τα στιχάκια των οπαδών στο “Παρκ ντε Πρενς” και η στήριξή τους στον Καβάνι). Δεν έχει περάσει πολύς καιρός απ' όταν έβαζε ανόητα τα κλάματα μπροστά στις κάμερες και τώρα ήρθε η στιγμή για καινούργια παρακάλια. Καθότι τραυματίας έχει πάρει ειδική άδεια για να γίνει καλά στο Μπέλο Οριζόντε, δίνοντας το παρών στα γενέθλια της αδερφής του, οι ισχυροί άνδρες της Παρί έτρεξαν κοντά του.

