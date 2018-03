Λέτιτσα, ο... νέος Ομπλακ για τη Βασίλισσα!

Η Χάιντουκ κερδίζει φάουλ, οι παίκτες της Ιστρα φωνάζουν για τα δυο επιπλέον λεπτά που έχει κρατήσει ο διαιτητής. Ο 21χρονος γκολκίπερ της γηπεδούχου προωθείται, εκμεταλλεύεται την αδράνεια των αμυντικών της αντιπάλου και με καρφωτή κεφαλιά διαμορφώνει το 3-2 και βάζει την ομάδα στο κόλπο του τίτλου! Κάρλο Λέτιτσα, ο μικρός που αναμένεται να φέρει πολλά εκατομμύρια στα ταμεία της Χάιντουκ, μιας και ο Ζιντάν δεν τον βγάζει από το μικροσκόπιό του!

Ποιος είναι ο γίγαντας της Χάιντουκ που πέτυχε το buzzer beater; Ο 21χρονος από το Σπλιτ βλέπει τον κόσμο από τα 2 μέτρα, ξέρει να σκοράρει και να μπαίνει στο μικροσκόπιο των μεγάλων της Ευρώπης! Κι όμως η καριέρα του πέρασε από... χίλια κύματα! Κυριολεκτικά. Ο Λετίσα παρότι έγινε μετά ένα πολύ καλό πρότζεκτ για την Χαϊντουκ πέρασε ένα διάστημα που δεν έβρισκε ομάδα ούτε καν στην Γ' Εθνική κατηγορία. Είχε περάσει καλοκαίρια να δουλεύει στο σκάφος της οικογένειας για να εξυπηρετεί τουρίστες.

Μετά από επιθυμία και αίτημα του Λόβρε Κάλινιτς ο Σίνισα Σόσο ανέλαβε agent του Λέτιτσα. Αρχικά ήταν διστακτικός επειδή επρόκειτο για κίπερ. Πήγε τον νεαρό πορτιέρε στον Ρούντες όπου πέρασε δύο καλοκαίρια με ειδικούς προπονητές. Δούλεψαν τα πάντα πάνω του. Από ευλυγισία, ρεφλέξ ή ότι άλλο χρειαζόταν. Ο μικρός έδειξε πείσμα, «χόρτασε» πάγκο, δεν διαμαρτυρήθηκε και όταν του δόθηκε η ευκαιρία τα πήγε περίφημα. Μόλις τέσσερα γκολ έχει δεχθεί στις οκτώ τελευταίες εμφανίσεις τους και από το... πουθενά η Χάιντουκ ονειρεύεται τίτλο.

To πρωί της 10ης Μαρτίου ο Λέτιτσα, το ξύπνημά του ήταν διαφορετικό! Ο αθλητικός Τύπος της Κροατίας είχε βασικό θέμα το ρεπορτάζ της Marca που ανέφερε: «Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει τον Κάρλο Λέτιτσα». Πως αντέδρασε; «Οταν το είδα, έκλεισα αμέσως το κινητό μου. Βέβαια, αρκετές ώρες πριν το παιχνίδι κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θέλω το μυαλό μου να ξεφεύγει» τόνισε. Λίγες ώρες αργότερα με καρφωτή κεφαλιά έστελνε μήνυμα στον Ζινεντίν Ζιντάν!

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να βρήκε την τέλεια εναλλακτική λύση στο πρόσωπό του. Τους δυο τελευταίους μήνες ο 21χρονος πρόλαβε να… θαμπώσει τον Ζιντάν, οι εκπληκτικές επιδόσεις του άφησαν άφωνο τον Γάλλο, ο οποίος άναψε το πράσινο φως για την απόκτησή του. Η Ρεάλ έχει ήδη έρθει σε επαφή τόσο με τον πράκτορα του παίκτη όσο και με τον σύλλογο, σηματοδοτώντας την πρόθεσή της να υπογράψει άμεσα με τον νέο… Γιαν Ομπλακ! Ετσι, τον «βάπτισαν» στην Ισπανία, λόγω του ύψους τους (2.02μ) και των τεχνικών ικανοτήτων του. Οι Μαδριλένοι θεωρούν πως βρήκαν το τέλειο συμπλήρωμα για τον Κέιλορ Νάβας. Η μεταγραφή Λέτιτσα θα εξασφαλίσει την παραμονής του Κοσταρικανού και ο Κροάτης θα γίνει ο μελλοντικός υπερασπιστής των γκολπόστ της Βασίλισσας

