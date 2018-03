Το «κλειδί» της Λίβερπουλ

Οι Άγγλοι είχαν ήδη αρχίσει να εστιάζουν στη διαφορετική προσέγγιση από τα μέσα της σεζόν, όταν η Λίβερπουλ έμπαινε ξανά στην τετράδα. Του άσκησαν, μάλιστα, κριτική μετά τη γκέλα στο Μέρσεϊσαϊντ ντέρμπι, όταν άφησε εκτός τον Κουτίνιο, τον Φιρμίνο, αλλά και τους Βαϊνάλντουμ και Τσαν. Στο ίδιο ματς μάλιστα δεν δίστασε να κάνει προληπτική αλλαγή τον απόλυτο φετινό performer, Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον φόβο να μην γίνουν οι ενοχλήσεις τραυματισμός. Είχε προηγηθεί η «εφτάρα» επί της Σπαρτάκ Μόσχας, ακολούθησε δεύτερη σερί ισοπαλία με την Γουέστ Μπρομ και έπειτα η «τεσσάρα» στο Μπόρνμουθ. Οι δύο εντός έδρας απώλειες ήταν μια καλή δοκιμασία της προσέγγισης του Γερμανού, ο οποίος όμως δεν κλoνίστηκε. «Πιστεύαμε και ακόμα πιστεύουμε ότι το ρόστερ μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Μπορώ να καταλάβω ότι έπειτα από δύο εντός έδρας ισοπαλίες υπάρχει κριτική, αλλά ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια. Ακόμα και οι παίκτες που αλλάζω παίζουν δύο φορές την εβδομάδα, αντί για τρεις».

Πέρυσι, στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, οι Ρεντς είχαν πέντε νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες, γεγονός που ουσιαστικά τους έβγαλε νοκ-άουτ τόσο από το Πρωτάθλημα, όσο και από τα Κύπελλα. Την αμέσως προηγούμενη σεζόν το σύνολο των ισοπαλιών και των ηττών ήταν το ίδιο. Είχαν μια μόνο παραπάνω νίκη.

Πέρυσι δεν ήταν τόσο οι τραυματισμοί (Κουτίνιο, Ματίπ και άλλοι), αλλά η έλλειψη βάθους. Η φυγή του Μανέ για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής είχε πολύ έντονο αντίκτυπο στην απόδοση της Λίβερπουλ, ωστόσο ανέδειξε ένα πρόβλημα που ήταν εκεί από την αρχή. Το ότι οι επιλογές για το «άνοιγμα» του rotation ήταν περιορισμένες. Η απουσία ευρωπαϊκών παιχνιδιών έκανε σαφώς πιο βατά τα πράγματα και έριξε αρκετά τις περιπτώσεις μυϊκών τραυματισμών, παρότι δεν έλειψαν οι απώλειες σημαντικών παικτών, όμως και πάλι αποδείχθηκε στην πράξη ότι ο σχεδιασμός και η διαχείριση, παρότι έφεραν στην ομάδα ορισμένα τρελά peak, δεν ήταν αρκετά για την διάρκεια.

Φέτος η Λίβερπουλ δεν είχε την ένταση του περσινού ξεκινήματος (εννιά ματς χωρίς ήττα στο ξεκίνημα και στη συνέχεια μεγάλες νίκες με Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι). Συνετρίβη από την αρμάδα του Γκουαρδιόλα και από την Τότεναμ του Ποκετίνο. Έκανε γκέλες με Γουότφορντ και Μπέρνλί. Όμως δείχνει να μαθαίνει από τα λάθη της. Και στο σημείο που παραδοσιακά, όπως δείχνει το παρακάτω περσινό διάγραμμα από το Skysports έκανε «κοιλιά», φέτος κατάφερε να σταθεροποιήσει την απόδοσή της και παρά την παραχώρηση του Κουτίνιο να χτίσει σερί και ψυχολογία.

Στο δίμηνο... της καταστροφής των προηγούμενων χρόνων, φέτος έχει χάσει μόνο μια φορά στην Premier League, εκτός έδρας από τη Σουόνσι. Έχει νικήσει 4-3 (από 4-1) την Μάντσεστερ Σίτι, έχει περάσει εύκολα από έδρες-παγίδες και το σημαντικότερο είναι ότι έχει διατηρήσει fit τα μεγάλα της «όπλα». Εκείνες τις μονάδες που κάνουν τη διαφορά στο επιθετικό 1/3 και μπορούν να «ανοίξουν» τις κλειστές άμυνες, να εξυπηρετήσουν το τακτικό πλάνο του Γερμανού σε σχεδόν απόλυτο βαθμό, να φέρουν γκολ από προσωπικές ενέργειες. Απέναντι στη Νιούκαστλ ο Σαλάχ έφτασε τα 32 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις, ξεπερνώντας την προηγούμενη κορυφαία επίδοση του Σουάρες και γράφοντας ιστορία.

Ο Γίργκεν Κλοπ πριν τη σέντρα με τις «καρακάξες», έδωσε τη δική του ερμηνεία για τη σημασία του rotation: «Δεν έχει να κάνει πάντα με το να ξεκουράζεις παίκτες, αλλά με το να χρησιμοποιείς τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές προκειμένου να τους κάνεις να αποδίδουν ξανά. Έχει να κάνει με το να δημιουργείς πίεση». Είναι κάτι που έχει γίνει πλέον κτήμα και των παικτών. Ο Ντέγιαν Λόβρεν δήλωνε πριν από μερικές μέρες: «Όταν είσαι υγιής θέλεις να παίζεις σε κάθε ματς, αλλά με όλα αυτά τα παιχνίδια κάθε εβδομάδα είναι αδύνατο να παίζεις συνεχώς στο καλύτερό σου επίπεδο. Μερικές αλλαγές είναι σημαντικές και ο προπονητής ξέρει πότε ένας παίκτης είναι απολύτως έτοιμος ή χρειάζεται ξεκούραση. Το έχει καταφέρει αρκετά καλά με τις αλλαγές. Μάθαμε από πέρυσι ότι δεν μπορείς να κρατάς συνεχώς τους ίδιους παίκτες».

Ο Ολλανδός fitness expert Ραϊμόντ Φερχάιχεν έχει επανειλημμένα ασκήσει κριτική για τον τρόπο διαχείρισης του Κλοπ, θεωρώντας πως ο ίδιος, όπως και μια σειρά προπονητών υψηλού επιπέδου, δεν δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό στις αρχές της περιοδικότητας. Στον καταρτισμό δηλαδή ενός μακροχρόνιου προπονητικού πλάνου, ο οποίος λαμβάνει πλήρως υπόψιν του διαφορετικές αρχές και νόμους που διέπουν την προπονητική, με δεδομένο ότι η ισορροπία στη δομή της βοηθάει τον αθλητή να εξελιχθεί περισσότερο και να αποδώσει καλύτερα. Φέτος, ωστόσο, έχει σιωπήσει.

Ο Κλοπ «πειράζει» την 11άδα του περισσότερο από κάθε άλλο προπονητή των κορυφαίων ομάδων και παρότι είναι φύσει αδύνατον με τους ρυθμούς των εγχώριων διοργανώσεων σε συνδυασμό με την Ευρώπη να μην έχει απώλειες, έχει καταφέρει να διατηρήσει fit ένα πολύ σημαντικό μέρος των ποδοσφαιριστών του, στο μεγαλύτερο μέρος του Μαραθωνίου. Σε αυτό φυσικά δεν μπορεί να μην έχει μερίδιο όλο το ιατρικό και επιστημονικό team του Μέλγουντ.

Ο Σαλάχ στην Premier League έχει χάσει μόλις ένα παιχνίδι, αυτό με τη Μπέρνλι. Ο Φιρμίνο μόνο αυτό με την Τσέλσι, στο οποίο όμως ήταν στον πάγκο. Βαϊνάλντουμ, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Τσαν και Μίλνερ έχουν από 23 έως 25 ματς, δείχνοντας την ισορροπία που επικρατεί ενώ η απόκτηση του Αιγύπτιου, σε συνδυασμό με τον Φιρμίνο και για ένα σημαντικό διάστημα της χρονιάς τον Κουτίνιο, αλλά και τον Σολάνκε, επέτρεψε στον πρώην τεχνικό της Ντόρτμουντ να διαχειριστεί την απουσία του Μανέ στο ξεκίνημα της σεζόν (δύο παιχνίδια λόγω κόκκινης, τρία λόγω τραυματισμού).

No player within the big five European leagues has scored in more competitive club games than Mo Salah (26 games) this season. pic.twitter.com/XFRgMsGnqR

— Liverpool FC (@LFC) March 3, 2018