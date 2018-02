Μπεραχίνο, η ταλεντάρα που... χάθηκε!

Το 2014 ο Σαϊντο Μπεραχίνο έπαιρνει τον τίτλο του κορυφαίο νεαρού φορ στο Νησί, αφήνοντας πίσω του τον Χάρι Κέιν! Το 2018 ο επιθετικός των Σπερς είναι ο πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, έχει ξεπεράσει τα 100 γκολ με την Τότεναμ, ενώ ο Μπεραχίνο είναι χωρίς γκολ δυο χρόνια! Ναι, από τις 27 Φεβρουαρίου του 2016 που πέτυχε το τελευταίο του γκολ, ο Κέιν έχει βρει δίχτυα 68 φορές! Απίθανα πράγματα.... Ναι, o επιθετικός της Στόουκ συμπλήρωσε 24 μήνες χωρίς γκολ και θυμάται με... νοσταλγία το ωραίο του τέρμα απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας στις αρχές του 2016! Οσο κι αν ακούγεται απίστευτο, ο Μπεραχίνο σε 44 παιχνίδια δεν έχει πανηγυρίσει δικό του γκολ, αν και του παρουσιάστηκαν αρκετές ευκαιρίες, όπως το χαμένο πέναλτι κόντρα στη Σαουθάμπτον τον Σεπτέμβριο.

Κι όμως ο γεννημένος στο Μπουρούντι επιθετικός, είχε πετύχει 20 γκολ τη σεζόν 2014-15, αναγκάζοντας την Τότεναμ να κάνει τέσσερις προτάσεις για να τον αποκτήσει. Κι όμως οι Baggies είχαν αρνηθεί ισάριθμες, τα 23 εκατ. λίρες δεν ήταν αρκετά, μιας και οι προσδοκίες τους ήταν τεράστιες! Τον Ιανουάριο του 2017 αναγκάστηκαν να τον «ξεφορτωθούν» βάζοντας 12 εκατ. λίρες στα ταμεία τους, ένα... δώρο από τη Στόουκ που ήλπιζε σε μεταμόρφωσή του!

The struggle is real for Saido Berahino. pic.twitter.com/LbRcW27bfI

— The Sun Football (@TheSunFootball) February 24, 2018