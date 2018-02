Πως έφτασε η Σάντερλαντ να πωλείται 50 εκατ. λίρες;

Η Σάντερλαντ στα όρια της διάλυσης και οι προβολείς του Stadium of Light τρεμοσβήνουν! Ενας ιστορικός σύλλογος, με ένα απίθανο στάδιο, εξαιρετική υποδομή σε κατηφόρα χωρίς φρένα. Η ήττα από τη Μπρένφορντ κράτησε την ομάδα κάτω από τα ζώνη του υποβιβασμού και οι οπαδοί εξοργισμένοι ζήτησαν ακόμα μια φορά την πώληση του συλλόγου «Το κλαμπ έχει εξαιρετική υποδομή, δεν υπάρχουν παγίδες, αλλά χρειάζεται έναν αγοραστή» είπε άνθρωπος του δ.σ. με την τιμή πώλησης να αγγίζει τα 50 εκατ. λίρες! Ναι, δεν έγινε κάποιο λάθος, η Σάντερλαντ βγαίνει στο σφυρί με λιγότερα χρήματα απ όσα χρειάστηκε να δαπανήσει η Αρσεναλ για τον Ομπαμεγιάνγκ και η Σίτι για τον Γουόκερ.

Ελις Σορτ, ένας καταστροφικός ιδιοκτήτης! Οι αποφάσεις του οδήγησαν στο χάος, κυριάρχησε σε ένα κακοτυχισμένο, ημιτελές σχέδιο, παρέδωσε χρήματα και εξουσία σε ανθρώπους που δεν άξιζαν. Η ομάδα είναι ζωντανή - νεκρή εξαιτίας της αμέλειας του ιδιοκτήτη της.

Ολα έγιναν σε λιγότερο από μια δεκαετία. Το 2009, ο Σορτ παρουσίασε το όραμά του. «Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτό το καλό κλαμπ και να συνεχίσουμε να το βελτιώνουμε» τόνιζε ο Ιρλανδο-Αμερικανός επιχειρηματίας. «Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτό το καλοκαίρι για να φέρουμε αυτή την ομάδα σε μια κατάσταση όπου μπορούμε να προσπαθήσουμε να τελειώσουμε στην πρώτη δεκάδα της επόμενης σεζόν. Δεν θέλω ποτέ να τη δω να δίνει μάχη υποβιβασμού και δεν θέλω οι οπαδοί να πρέπει να το περάσουν αυτό. Δεν θέλω να υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να κάνω, αλλά αυτά που υπόσχομαι να μπορούν να γίνουν». Υπήρχε όντως νόημα σε αυτά τα λόγια. Υποσχέσεις που δόθηκαν μόλις ανέλαβε τη Σάντερλαρντ. Κι όμως δεν υπήρξε κάτι το μεγαλειώδες, δεν μίλησε για τρόπαια και πορείες στο Champions League, γεγονός που σκόρπισε αισιοδοξία στους φιλάθλους.

