Εϊμπάρ: Απλά και όμορφα

«Είμαστε η πιο εύκολη ομάδα να αναλύσει κανείς. Δεν κάνουμε κάτι το ξεχωριστό. Επιμένουμε σε αυτά που κάνουμε καλά και σχεδόν ποτέ δεν τα αλλάζουμε. Μας αρέσει να κερδίζουμε τις δεύτερες μπάλες, να βγάζουμε τη μπάλα στο "φτερό", μετά στην περιοχή και μετά να σουτάρουμε. Κάθε ομάδα, ή αναλυτής ξέρει τι κάνουμε κάθε εβδομάδα», τόνισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σε μια από τις απόπειρές του να εξηγήσεις στους δημοσιογράφους τι συμβαίνει με την φετινή Εϊμπάρ.

Ο Βάσκος αποδεικνύει ότι το απλό είναι συχνά πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί από το αχρείαστα σύνθετο. Και παρότι όλοι γνωρίζουν τι κάνει η ομάδα του, τους τελευταίους δυόμιση μήνες αδυνατούν να βρουν τρόπο να την σταματήσουν. Πρεσάρει ψηλά και σε σωστό τάιμινγκ, καλύπτει άριστα τους χώρους όταν ο αντίπαλος έχει την κατοχή και δουλεύει πολύ από τα άκρα, όπως τόνισε ο Μεντιλίμπαρ, φέρνοντας τη μπάλα στην περιοχή. Μετρά φέτος 632 σέντρες και είναι πρώτη στη σχετική κατηγορία, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι δεύτερη με 574. Δέχεται τις λιγότερες ευκαιρίες στη χώρα και η αυτοπεποίθηση που έχει μπολιάσει την ομάδα κάνει τους παίκτες να πιστεύουν στη νίκη μέχρι το τέλος, όπως αποδείχθηκε και απέναντι στη Σεβίλλη. Παράλληλα, έχει επιτρέψει μόλις 182 σουτ στους αντίπαλους της. Μόνο η Μάντσεστερ Σίτι έχει δεχθεί λιγότερα στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα! Η Νάπολι έχει επιτρέψει επίσης 182 και η Γιουβέντους είναι τέταρτη με 198.

4 - Teams with fewest shots faced in top 5 European leagues this season:

Man City 174

EIBAR 182

Nápoles 182

Juventus 198

Rock. pic.twitter.com/gncgETyAJD

— OptaJose (@OptaJose) February 10, 2018