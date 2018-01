Και πως οι οπαδοί της Γουίγκαν να μην τραγουδήσουν «Will Grigg's on fire»! Είναι καυτός ο Βορειοϊρλανδός, το αποδεικνύει με τη φόρμα του στο πρωτάθλημα, αλλά και στο κύπελλο! Στη League 1 έχει ήδη 8 γκολ (ένας σοβαρός τραυματισμός τον άφησε εκτός για καιρό), ενώ στο κύπελλο έκανε τη διαφορά, αφού είναι ο μοναδικός παίκτης φέτος που σκόραρε έξι γκολ! Τα δυο ήταν απόψε κόντρα στη Γουέστ Χαμ την οποία έριξε στο καναβάτσο!

Ο Γκριγκ είναι καυτός, ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας την οποία έστειλε στην 5η φάση του Κυπέλλου, ενώ είναι πολύ κοντά και στον στόχο της ανόδου! Είναι ο τοπικός ήρωας, αλλά και στους πιο... γνωστούς επιθετικούς. Οχι, δεν είναι στο επίπεδο του Μέσι, δεν πετυχαίνει τα γκολ του Κέιν, αλλά το όνομά του έχει χιλιοτραγουδηθεί! Ο Sean Kennedy, φίλαθλος της Γουίγκαν είχε την έμπνευση να πάρει το τραγούδι "Freed from desire" του '96 και να το κάνει "Will Grigg's on Fire" κι από τότε ήρθε η αποθέωση!

Στα μέσα του 2016, το τραγούδι έφτασε στο Νο11 των UK Charts, ενώ «μπήκε» και στο Τop 10 των iTunes. Ο Γκργικ ήταν ευτυχισμένος, αφού χάρη στο τραγούδι του... Euro 2016, κέρδισε χιλιάδες λίρες! Είναι όπως κι ένας υπέροχος άνθρωπος, αφού τα χρήματα μεταβιβάστηκαν στη φιλανθρωπική οργάνωση «josephsgoal» που αφορά έναν μικρό φίλαθλο της Γουίγκαν, ονόματι Joseph Kendrick. Οι γονείς ίδρυσαν αυτή την οργάνωση για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο, να δοθούν χρήματα για έρευνα στην μη κετωτική υπεργλυκιναιμία: ένα κληρονομικό μεταβολικό νόσημα που οδηγεί στη συσσώρευση γλυκίνης, σε όλους τους ιστούς και κυρίως στο νευρικό σύστημα.

Ο Γουίλ Γκριγκ είναι ξανά στο προσκήνιο! Δυο ομάδες της Premier League υποκλίθηκαν στο καυτό του πόδι, αφού πριν την Γουέστ Χαμ είχε αποκλειστεί και η Μπόρνμουθ από δικό του τέρμα. Μπορεί ο Μάικλ Ο'Νιλ να μην τον έχει στα πλάνα του, αλλά ο Γκριγκ δεν κρατά... κακία από τα όσα έζησε! Είναι μόλις 26 ετών και αισιόδοξος, αφού τονίζει «Τα καλύτερα έρχονται. Θα επιστρέψουμε στην Τσάμπιονσιπ και θα προσπαθήσω να αποδείξω πως δεν είμαι επιθετικός για τη Λιγκ 1. Σίγουρα δεν είμαι...».

Ο ίδιος διασκέδασε με το κομμάτι, του άρεσε που έγινε γνωστός σε όλο τον πλανήτη, αλλά προτιμά το κάτι παραπάνω... «Μερικοί άνθρωποι το απολάμβαναν και κάποιοι το είδαν σαν ένα ενοχλητικό κομμάτι. Το κύριο πράγμα που είπα πάντα ήταν το τραγούδι προήλθε εξαιτίας της φόρμας μου. Ήταν υπέροχο να ακούω το όνομά μου εκεί έξω, ήταν πολύ διασκεδαστικό, απολάμβανα απόλυτα όλα αυτά, αλλά μερικές φορές ... Ηθελα όλα αυτά να τα βγάλω και στο γήπεδο, αλλά δε συνέβη!» είπε στην Telegraph. Ο Γκριγκ πριν το ραντεβού με τα Σφυριά ήθελε ματς με την Τότεναμ, αφού... χρωστάει κάποια καλά τάκλιν στον φίλο του, τον Ντέλε Αλι! Το βράδυ του Σαββάτου ο 26χρονος ονειρεύεται έναν τελικό, θέλει να δει τη Γουίγκαν ξανά στο Γουέμπλεϊ!