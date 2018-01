Ο Κλοπ κέρδισε Πεπ και εντυπώσεις!

Το απόλυτο ντέρμπι στο Ανφιλντ! H Λίβερπουλ έσπασε το αήττητο της Σίτι χάρη σε ένα... τρομακτικό δεκάλεπτο, όπου διέλυσε κάθε αμυντικό σύστημα των Πολιτών! Οι Κόκκινοι... σόκαραν τους Πολίτες με το πρέσινγκ τους, λίγο όμως έλειψε να... σοκάρουν και τους φιλάθλους τους με το νεκρό διάστημα (80'-90'+), όπου δέχθηκαν δυο γκολ! Ο Κλοπ «έριξε» δεύτερη φορά τεσσάρα στον Πεπ και η ομάδα του έμεινε αήττητη για 17ο παιχνίδι! Τι μάθαμε όμως από τη ντερμπάρα του Ανφιλντ;

Ο Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν είναι σε top φόρμα του και βρίσκει δίχτυα. Επειτα από έξι χρόνια στην Άρσεναλ πήγε στην Λίβερπουλ για το κάτι παραπάνω κι εγκλιματίστηκε άμεσα. Η κίνησή του αυτή έγινε επειδή ο ίδιος ήθελε να παίξει αποκλειστικά κεντρικός χαφ και να μην καλύπτει κενά. Ο 24χρονος διεθνής άφησε την ομάδα του Βενγκέρ με 9 γκολ σε 132 αναμετρήσεις. Ποτέ δεν είχε πετύχει περισσότερα από δυο τέρματα σε μία χρονιά. Ολα άλλαξαν! Ο Τσάμπερλειν στην θητεία του στην Λίβερπουλ σε 19 αγώνες κατάφερε να ξεπεράσει αυτά τα νούμερα. Φέτος έχει 30 ματς με 4 τέρματα και 3 ασίστ. Βρήκε αυτοπεποίθηση και βάζει ουσία στο παιχνίδι του.

Σούπερ Κλοπ και το rotation του δεν έχει γίνει από κανέναν άλλον τεχνικό στα πέντε top πρωταθλήματα! Ακόμα και στην θέση του γκολκίπερ. Ο Μινιολέ φέτος είχε 19 ματς, αλλά με την Σίτι ο Κλοπ έβαλε τον Κάριους. Ο Γερμανός τεχνικός εξήγησε πως με τους γκολκίπερ έτσι πρέπει να λειτουργεί μία ομάδα και από την στιγμή που ο Κάριους ήταν σε καλή κατάσταση μπορούσε να παίξει. Πριν από αυτόν τον αγώνα ο Γερμανός είχε τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, στο γκολ του Σανέ φέρει μεγάλη ευθύνη, αφού το δέχθηκε στην κλειστή του γωνία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε γκρίνια και αμφισβήτηση. Μένει να φανεί εάν ο Κάριους θα συνεχίσει κάτω από τα γκολπόστ ή αν ο Κλοπ θα σταματήσει το rotation σε αυτή τη θέση!

Only 2 players have got 7+ goals and assists in PL this season

Leroy Sane (7 goals, 9 assists)

Riyad Mahrez (7 goals, 7 assists) pic.twitter.com/wnb5pTgPKy

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 14, 2018