Ντεμπελέ, έτοιμος να εκτοξεύσει τις μετοχές του!

Ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου είναι έτοιμος να βγει από ένα μακρύ τούνελ. Τέσσερις μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης έμεινε ο Γάλλος και το 2018 μπήκε με τον καλύτερο τρόπο. Πήρε ιατρική απαλλαγή και το βράδυ της Πέμπτης ο Βαλβέρδε δεν έχασε την ευκαιρία να τον χρησιμοποιήσει για λίγα λεπτά στον αγώνα κυπέλλου με τη Θέλτα στο Βίγκο.

Ο Oυσμάν Ντεμπελέ δεν είχε ακόμη το χρόνο να δείξει τις δυνατότητές του όταν ένας τραυματισμός στο ματς Χετάφε-Μπάρτσα στις 16 Σεπτεμβρίου πάγωσε τους Καταλανούς. Η διάγνωση έπεσε σαν βόμβα στις τάξεις της ομάδας. Περίπου τέσσερις μήνες εκτός για να ανακάμψει από τη ζημιά στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο. Τρεις ημέρες αφότου τραυματίστηκε, ταξίδεψε στη Φινλανδία για να τον παρακολουθήσει ο Δρ. Σάκαρι Οραβα.

Από τότε ο Ντεμπελέ πολέμησε ενάντια στο χρόνο και κόντρα στη ρουτίνα ενός τόσο δύσκολου τραυματισμού. Ο ίδιος ζήτησε λιγότερες μέρες άδεια από τους υπόλοιπους παίκτες, καθημερινές προπονήσεις πρωί και απόγευμα και οι δυο φυσιοθεραπευτές Χάβι Λίντε και Χουάν Κάρλος Πέρεθ έγιναν οι άνθρωποι που τον στήριξαν όσο κανείς άλλος. Ο Ντεμπελέ φρόντισε από την πρώτη στιγμή να ξεπεράσει το ψυχολογικό κομμάτι μιας σοβαρής ζημιάς, κάτι που τον βοήθησε αρκετά να φανεί συνεπής και δυνατός τους μήνες που ακολούθησαν. Δεν έχασε ούτε... μια προπόνηση και οι Καταλανοί ήταν σίγουροι πως ο μικρός θα επιστρέψει δυνατός και σίγουρος για τον εαυτό του. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε θα μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει και πριν το 2018, αλλά δεν χρειάστηκε, περίμενε καρτερικά.

Το Μπαλαΐδος αποδείχθηκε τόπος αναγέννησης για τον 21χρονο, ο οποίος μπορεί να μην έκανε τη διαφορά στο μικρό διάστημα που αγωνίστηκε, αλλά φρόντισε να πατήσει δυνατά στα πόδια του και να ξεχάσει την πικρή στιγμή της 16ης Σεπτεμβρίου. Πλέον, κανείς δεν ασχολείται με τα 105 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στη Ντόρτμουντ, αλλά όλοι ενδιαφέρονται για την ικανότητά του να αντιστρέψει μια περίπλοκη κατάσταση, αυτή ενός ύπουλου τραυματισμού και να βγει αλώβητος! Δεν έχει πλέον σημασία ότι η αξία των μετοχών του Γάλλου μειώθηκαν 13% λόγω της σοβαρής ζημιάς τον Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένη η τιμή του από 138 εκατ. βρέθηκε σε 120 εκατ. σύμφωνα με μελέτη του ποδοσφαιρικού παρατηρητηρίου CIES. Για την ιστορία, στο ίδιο διάστημα παίκτες που το όνομα τους συζητήθηκε όσο του Ντεμπελέ πήραν τα πάνω τους. Η τιμή του Μπαπέ εκτοξεύθηκε από τα 133 εκατ. στα 187, αύξηση 37%, του Σανέ από τα 88 εκατ. στα 124 εκατομμύρια, αύξηση 41%, ενώ η τιμή της ποδοσφαιρικής μετοχής του Ζεσούς από τα 52 εκατ. βρέθηκε στα 108 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 105%.

Αθλητικά, η Μπαρτσελόνα επέζησε από την απουσία του 21χρονου. Στην Ισπανία βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο, ενώ στο Champions League κατέκτησε στο ρελαντί την 1η θέση του ομίλου. Χάρη στην εξαιρετική διαχείριση του Βαλβέρδε, την αξιοπιστία του Μέσι τις εμφανίσεις του Σουάρες, αλλά και τις βοήθειες του Πάκο οι Καταλανοί δε βγήκαν ποτέ από τον δρόμο των επιτυχιών. Η εξαιρετική εικόνα της ομάδας το τελευταίο τρίμηνο του 2017 έχει μειώσει την πίεση στον Ντεμπελέ. Ολοι τονίζουν πως είναι το τρίτο μέλος της τριπλέτας των Καταλανών, ο διάδοχος του Νεϊμάρ, όμως ο Βαλβέρδε προσπαθεί να χαμηλώσει τους τόνους και να δώσει στον Γάλλο την ευκαιρία να πάρει το χρόνο και να ξεδιπλώσει πιο εύκολα το εντυπωσιακό του ταλέντο! «Είναι ένας παίκτης που έχει βάθος και ενέργεια. Πιστεύω ότι ο Ντεμπελέ θα μας δώσει βοήθειες και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα βρίσκεται μαζί μας» τονίζει ο Βάσκος, που ξέρει καλά τον χρόνο και τον τόπο για να του δώσει φανέλα βασικού!

Ousmane Dembélé makes the Barcelona squad for the first time since his injury. Time to remind the world what he’s capable of...pic.twitter.com/I0rMMPZfRz

— EiF (@EiF_Highlights) January 4, 2018