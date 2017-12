Εσύ έκανες τον Ρονάλντο να χαρεί που βγήκε δεύτερος

Δεν είχε πολλά 24ωρα που είχε προσθέσει την 5η «Χρυσή Μπάλα» σε εκείνο το υπερλούξ δωμάτιο που ξεκουράζονται τα τρόπαιά του. Δεν είχε παρά ελάχιστα λεπτά που με δική του φαουλάρα είχε κρίνει ακόμα μία κούπα. Κι όμως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε κανένα πρόβλημα που δεν τον έχρισαν MVP. Η στιγμή που μπαίνει στο κάδρο για τη φωτογραφία και χαμογελάει, αν και μόλις του είχαν δώσει το ασήμι του 2ου καλύτερου, είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τον νικητή. Με το φιλί, την αγκαλιά και την ειλικρινέστατη αναγνώριση του στον συμπαίκτη του λίγο μετά το φινάλε του τελικού του Μουντιάλ Συλλόγων, ο CR7 επιβεβαιώνει ότι ο Λούκα Μόντριτς ψηφίστηκε δίκαια ως σπουδαιότερος του τουρνουά. Ακόμα και το κορυφαίο ΕΓΩ της μπάλας αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή πως όφειλε να υποκλιθεί σε εκείνον που αντιπροσωπεύει το μεγαλείο της ταπεινότητας και της απλότητας του παιχνιδιού.

Αυτό είναι το μυστικό στο αγωνιστικό προφίλ εκείνου που θεωρείται στις μέρες μας ο πλέον σημαντικός μέσος. Η αλήθεια είναι ότι για να περιγράψεις τον δικό του τρόπο, οι λέξεις πρέπει να είναι απλές. Μόνο που στην περίπτωσή του δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι κατάλληλες. Ισως παραφράζοντας τον Τσαρλς Μπουκόφσκι, να μπορούσαμε να του αποδώσουμε ότι: «Ιδιοφυΐα είναι η δυνατότητα να κάνεις κάτι πολύ βαθυστόχαστο με απλό τρόπο». Δεν έχει νόημα στην περίπτωσή του να αναλύσεις περισσότερα.

Μάλλον θα τον μειώσεις εάν π.χ. αρχίζεις να αραδιάζεις τα κλασικά τύπου... ο Μόντριτς είναι ένας πολυθεσίτης-πολυεργαλείο που μπορεί να καλύψει όλο τον άξονα στη μεσαία γραμμή. Του αρέσει από το να παίρνει την πρώτη μπάλα από την άμυνα μέχρι και το να μοιράζει κάθετες από το αντίπαλο ημικύκλιο στον σέντερ φορ. Διαθέτει εκπληκτική αίσθηση του χώρου, τέλειο κοντρόλ και τα δύο πόδια. Τα δοκιμάζει από μακρυά, πατάει περιοχή, βάζει το κορμί και το κεφάλι του στη φωτιά και τρέχει ακατάπαυστα. Αλλάζει κατευθύνσεις, κόβοντας απότομα το σώμα του και την μπάλα. Είναι που ισχύουν όλα τα παραπάνω κι ακόμα τόσα που δεν σκέφτηκες να αραδιάσεις. Αλλά δεν έχει σημασία, όσοι τον χαζεύουν, κατανοούν...

Luka Modrić in the CWC Final, imagine thinking he’s not the best midfielder on the planet.

pic.twitter.com/TNE89uvpcd

— FergieTime (@SSIIIIUUUU) December 17, 2017